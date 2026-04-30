Xinh xắn và kiêu kỳ với mốt váy balloon cho mùa hè này

Váy
balloon ghi điểm với phom dáng phồng xòe độc đáo, mang đến vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa nổi bật. Thiết kế này khéo léo che khuyết điểm đôi chân, đồng thời tôn lên vòng eo thon gọn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung và năng động.
Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tạo dấu ấn,
váy balloon mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung đầy cuốn hút. Set đồ với chân váy balloon màu xanh đậm có độ phồng tự nhiên, phần gấu bo tròn. Khi kết hợp cùng áo quây trắng đính lông vũ độc đáo cho trang phục dạo phố mùa hè Áo thun trắng crop top ôm sát với phần tay bồng nhẹ, kết hợp cùng chân váy balloon họa tiết chấm bi cổ điển, set đồ trở nên sống động hơn nhờ sự giao thoa giữa nét hoài cổ và tinh thần hiện đại. Đôi bốt da đi kèm chính là điểm nhấn “đắt giá”, giúp tổng thể không bị quá ngọt ngào mà chuyển mình sang phong cách cá tính
Không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo sơ mi xanh nhạt và chân váy balloon cùng tông. Phần cổ áo được đính đá lấp lánh, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, kết hợp cùng tay áo xắn cao tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch
Nếu biết cách tiết chế và lựa chọn chi tiết phù hợp, váy balloon hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng của sự lãng mạn. Một trong những set đồ gây ấn tượng mạnh là sự kết hợp giữa chân váy balloon màu kem và áo cổ yếm đỏ. Sắc kem dịu nhẹ của váy gợi cảm giác bồng bềnh như một đóa hoa đang nở rộ, trong khi gam đỏ rực rỡ của áo lại tạo nên điểm nhấn thị giác đầy thu hút
Áo hai dây trễ vai với chi tiết xoắn nhẹ ở phần ngực mang đến nét quyến rũ tinh tế. Kết hợp cùng chân váy balloon màu be cạp cao, phần cạp cao giúp kéo dài đôi chân, trong khi gấu váy bo tròn tạo nên độ phồng vừa phải, đủ để tạo điểm nhấn mà không gây cảm giác nặng nề
Không chỉ dừng lại ở sự trẻ trung hay nữ tính, váy balloon còn có khả năng “chuyển mình” để trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những dịp cần sự sang trọng. Váy cổ đức sát nách màu kem là một ví dụ điển hình. Phần thân trên được may ôm nhẹ, tôn lên vòng eo thon gọn, trong khi chân váy balloon phía dưới tạo nên sự đối lập mềm mại đầy cuốn hút
Chiếc váy hai dây màu đỏ rượu quyến rũ có phần thân trên ôm nhẹ tôn lên bờ vai thanh thoát. Đặc biệt là chân váy balloon bồng bềnh nổi bật, gấu bo tròn tạo độ phồng mềm mại đầy sang trọng. Phối cùng túi xách nhỏ và giày đen thanh lịch, phù hợp những buổi tiệc tinh tế
Váy balloon đen cổ yếm mang đến một diện mạo đầy quyền lực, phần thân trên ôm sát giúp tôn lên đường nét cơ thể, trong khi chân váy phồng tạo sự mềm mại. Khi kết hợp cùng giày cao gót, túi xách và kính cùng tông màu, tổng thể trở nên đồng nhất và đậm chất thời trang cao cấp