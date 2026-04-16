Xinh xắn xuống phố cùng bộ đôi áo polo và quần jeans năng động

Không cần những bản phối cầu kỳ hay quá nhiều phụ kiện, chỉ với áo polo phối quần jeans bạn đã có thể tạo nên một diện mạo vừa gọn gàng vừa xinh xắn.
Áo polo phối cùng quần jeans luôn được xem là công thức kinh điển giúp phái đẹp xây dựng hình ảnh trẻ trung mà vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.
Áo polo phối quần jeans thường xuất hiện trong các bản phối thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và năng động. Chiếc áo polo kẻ ngang mang đến cảm giác cổ điển, phần cổ bẻ chỉn chu. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao làm nổi bật đôi chân dài và cân đối hơn
ẢNH: THE CIU SAIGON
Thiết kế áo polo màu trắng tối giản được điểm xuyết bằng phần cổ và viền tay phối màu tinh tế. Phối cùng quần jeans ống rộng cạp cao tôn lên đôi chân dài, chất liệu denim thoải mái nhưng vẫn đem lại nét cá tính. Sự xuất hiện của đôi giày thể thao sáng màu như một điểm kết hoàn hảo, giúp diện mạo thêm phần năng động cho phong cách thường ngày
ẢNH: CANIFA
Nếu muốn chuyển sang phong cách cá tính và có chút bụi bặm, áo polo kẻ ngang cùng quần bạc màu ống rộng sẽ rất đáng thử. Với phom dáng rộng, áo polo tạo cảm giác thoải mái, kết hợp cùng cổ áo tối màu thêm phần nổi bật và có chiều sâu. Đi cùng là quần ống rộng mang hơi hướng streetwear, chất liệu tạo hiệu ứng phóng khoáng
ẢNH: @ GUPO.STU
Không chỉ bó gọn trong quần jeans truyền thống mà bản phối giữa áo polo và quần shorts jeans cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần sự thoải mái nhưng vẫn giữ nét trẻ trung. Áo polo kẻ ngang với gam màu tươi sáng tạo cảm giác năng động, kết hợp cùng quần shorts dáng rộng linh hoạt cho những hoạt động ngoài trời
ẢNH: BYCAMCAM
Áo polo kẻ ngang tông hồng dịu phối cùng quần ống rộng màu trắng tinh khôi; điểm xuyết với túi xách nhỏ và đôi giày đỏ nổi bật, phù hợp cho những buổi cà phê cùng bạn bè
ẢNH: THECIUSAIGON
Áo polo vàng nhạt với thiết kế tối giản, phần cổ bẻ đem lại sự chuyên nghiệp khi ra ngoài. Khi phối cùng quần jeans ống rộng xanh đậm, phom dáng cứng cáp dễ dàng che mọi khuyết điểm của đôi chân mà vẫn thoải mái khi hoạt động
ẢNH: SALAVI
Nếu muốn đổi mới phong cách thường ngày theo hướng cá tính hơn, bạn có thể phối áo polo dáng rộng màu kem cổ và viền tay áo kẻ ca rô, kết hợp cùng quần jeans baggy rách bụi bặm thể hiện rõ nét phóng khoáng của thời trang đường phố
ẢNH: @ LAMINEE.99
