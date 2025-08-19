Xu hướng thời trang lặng lẽ

Khi thời trang là một thước phim nghệ thuật

Bối cảnh chính của chiến dịch là những con phố và không gian nội thất riêng tư tại New York (Mỹ), thành phố nơi thương hiệu này ra đời. Với sự góp mặt của các người mẫu như Hejia Li, Ida Heiner, Lulu Tenney, Nora Attal và Selena Forrest, Hawkesworth đã biến bộ ảnh thành một thước phim nghệ thuật, khắc họa chân dung phụ nữ đô thị với chiều sâu nội tâm. Sự chân thực được đặt lên hàng đầu, thay vì sự hào nhoáng thường thấy.

Những chiếc áo khoác shearling, len ép giúp người mẫu toát lên sự sang trọng Ảnh: Tory Burch

Ánh sáng chiều mùa thu được Hawkesworth ghi lại một cách đầy cảm xúc, gợi nhớ những ký ức hơn là tạo nên ảo tưởng. Đây là ánh sáng của thực tại, của cuộc sống hằng ngày. Phong cách tạo hình của Brian Molloy làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ của các chất liệu như len ép, áo khoác shearling, và các chi tiết di sản được làm mới. Kết hợp cùng giày bệt và túi đeo mềm mại, tổng thể mang đến sự thoải mái, tiện dụng nhưng vẫn vô cùng duyên dáng.

Cách tạo dáng của các người mẫu cũng là điểm nhấn, đó là vừa có chủ ý sắp đặt sản phẩm, vừa mang tính bản năng của đời sống thường nhật. Họ ngồi tựa bậc thềm, bước đi vội vã, hay chờ đợi - những khoảnh khắc đời thường nhất, không hề diễn xuất. Điều này tạo nên một bầu không khí vừa mang tính nghệ thuật, vừa thấm đẫm dấu ấn cá nhân, mời gọi người xem chiêm nghiệm về sự giao thoa giữa thời trang và cuộc sống.

Thiết kế và màu sắc cổ điển bắt đầu thịnh hành trở lại Ảnh: Tory Burch

Chiến lược "tiết chế"

Trong một ngành công nghiệp thường bị cuốn vào những xu hướng phô trương và hiệu ứng lan truyền, chiến dịch Tory Burch Thu 2025 thành công nhờ sự tiết chế. Thay vì chạy theo trào lưu, thương hiệu chọn sự tiếp nối trong câu chuyện sáng tạo của mình. Mạch kể chuyện xuyên suốt các mùa, nhưng ngày càng được mài giũa, đặc biệt trong cách tái hiện những thiết kế biểu tượng như giày Reva hay phom dáng cưỡi ngựa. Đây không phải là sự hoài niệm, mà là sự tái sinh, để những di sản ấy hiện diện đầy sức sống trong khoảnh khắc hiện tại.

Sự tối giản trong thời trang đôi khi vẫn mang lại dấu ấn riêng cho người mặc Ảnh: Tory Burch

Tuy nhiên, sự tinh tế này cũng có mặt hạn chế. Câu chuyện được kể quá nội tâm, có thể không đủ sức lan tỏa rộng rãi ra ngoài cộng đồng những người đã yêu mến thương hiệu. Trong thời đại mà các chiến dịch thời trang thường mang tính bình luận xã hội hoặc tạo ra những cú sốc thị giác để thu hút sự chú ý, sự kín đáo này có thể khiến thông điệp chưa đủ mạnh mẽ để tạo dấu ấn văn hóa sâu sắc. Có lẽ một cao trào thị giác rộng hơn sẽ giúp chiến dịch tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Dù vậy, điều còn đọng lại mạnh mẽ nhất ở chiến dịch này chính là sự tự tin lặng lẽ. Trong một mùa thời trang đầy ồn ào và cạnh tranh, Tory Burch đã chọn nhấn mạnh giá trị của sự tinh tế, như một lời mời gọi chúng ta quan sát mối liên hệ sâu sắc giữa trang phục và những người thân yêu xung quanh. Đây không phải là một tuyên ngôn lớn lao, mà là sự cộng hưởng của những điều quen thuộc, vẻ đẹp của hiện thực, và sức mạnh thầm lặng của việc ăn vận cho chính cuộc sống thường ngày.

Bộ sưu tập mới đã chứng minh rằng thời trang không nhất thiết phải là một cuộc trình diễn lớn để gây ấn tượng. Nó có thể chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống, một cách để thể hiện bản thân một cách chân thực và đầy duyên dáng.