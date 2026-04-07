Xua tan cái nắng ngày hè với những kiểu áo gam màu xanh mát lạnh

Áo gam màu xanh giống như một bản tình ca dịu mát dành riêng cho mùa hè rực nắng.
Chiếc áo màu xanh pastel với thiết kế babydoll bồng bềnh, phần tay phồng điệu đà cùng độ xòe tự nhiên của áo mang đến vẻ ngoài ngọt ngào. Chất liệu vải thoáng mát giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái suốt cả ngày dài năng động dưới nắng hè, phối cùng quần shorts trắng và các phụ kiện cùng tông thu hút
ẢNH: @_AOR.TH_ZYY
Nếu yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, áo kiểu xanh biển nhạt chất liệu đũi chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa hè này. Chiếc áo màu xanh gây ấn tượng với hàng cúc đồng màu nổi bật chạy dọc thân áo cùng chiếc nơ nhỏ xinh ở phần ngực. Những đường nhún nhẹ được xử lý khéo léo giúp chiếc áo ôm vừa vặn cơ thể, kết hợp cùng quần ren trắng tăng sự nữ tính cho những buổi dạo phố
ẢNH: @_OMQHX
Áo kiểu màu xanh sử dụng chất liệu len tăm ôm sát cơ thể, giúp tôn lên những đường cong quyến rũ. Thiết kế tay dài cùng hàng nút cài dọc thân áo tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch
ẢNH: @_HANNIM_
Chiếc áo babydoll với chất liệu voan luôn là biểu tượng của sự nữ tính, kết hợp cùng gam xanh biển nhạt dịu dàng, thiết kế thắt dây nhẹ nhàng ở phần ngực tạo điểm nhấn gợi cảm tinh tế, vừa đủ để tôn lên vẻ nữ tính mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Phối cùng quần ống rộng trắng và mũ nồi, tạo nên diện mạo mang hơi hướng nàng thơ Pháp thơ mộng
Chiếc áo babydoll voan hoa rực rỡ mang đến hiệu ứng thị giác sống động. Thiết kế tay phồng nhẹ cùng phom áo rộng giúp tăng cảm giác thoải mái khi mặc, họa tiết hoa nhỏ nhiều màu sắc trên nền xanh biển mang lại cảm giác tươi mới của mùa hè đầy nắng
ẢNH: @_MYLINH.TRAN_
Thiết kế áo hai dây luôn mang đến cảm giác phóng khoáng đặc trưng của mùa hè. Kết hợp cùng gam xanh dịu nhẹ và họa tiết hoa nhí tinh tế, phần dây áo mảnh giúp tôn lên bờ vai thanh thoát cùng xương quai xanh quyến rũ. Phối cùng chân váy dài trắng tạo nên diện mạo thanh thoát như nàng thơ
ẢNH: @QUYNHTOTHETHUONG
Mẫu áo kiểu màu xanh biển babydoll hoa nhí này được thiết kế theo dạng khoác ngoài với dây thắt nhẹ nhàng ở eo, tạo nên một điểm nhấn thú vị và đầy cá tính. Gam màu xanh tươi sáng phối cùng họa tiết hoa nhí mang đến vẻ ngoài vô cùng trẻ trung và năng động. Chất liệu vải mỏng nhẹ giúp trang phục có độ bay bổng tự nhiên và đầy cuốn hút. Chỉ cần phối cùng áo ống trắng bên trong và chân váy trắng bạn sẽ có một bản phối đi du lịch cực kỳ sành điệu và nổi bật
ẢNH: @_THUONG_HTM
