'Xuyên thấu có kiểm soát' vẫn khoe được phong cách thời trang tinh tế

Thu Nguyệt
24/04/2026 22:00 GMT+7

Sử dụng các thiết kế gần như xuyên thấu hoàn toàn, nhằm tạo vẻ ngoài gợi cảm đang là xu hướng được các tín đồ theo đuổi phong cách quyến rũ ưa thích.

Không còn là những thiết kế gây sốc hay "naked dressing" (mặc như không mặc) táo bạo, xu hướng xuyên thấu (sheer) của năm 2026 đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn - nơi sự gợi cảm được tiết chế, tính ứng dụng được nâng cao và thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu.

Từ sàn diễn đến thời trang đường phố, "xuyên thấu có kiểm soát" đang trở thành một trong những từ khóa nổi bật, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy mặc đẹp.

Thiết kế váy trắng của Dior mùa 2026 sử dụng chất liệu sheer chấm bi mỏng nhẹ, được xử lý theo cấu trúc blazer cách điệu kết hợp layering tinh tế, tạo hiệu ứng xuyên thấu có kiểm soát rất hiệu quả

ẢNH: DIOR

 Xuyên thấu 2026 - nghệ thuật tiết lộ có chủ đích lên ngôi

Theo các xu hướng xuân hè 2026, sheer không còn là việc "mặc để lộ", mà là nghệ thuật tiết lộ có chủ đích thông qua layering (phối lớp), chất liệu và cấu trúc thiết kế. Các nhà mốt lớn như Chanel, Valentino hay Maison Margiela đều khai thác sheer theo hướng mềm mại hơn: áo cardigan xuyên thấu, váy lưới có lớp lót, hay các chi tiết mesh tinh tế thay vì toàn bộ trang phục trong suốt .

Điểm cốt lõi của xu hướng này nằm ở chất liệu. Các loại vải như chiffon, organza, tulle hay lụa mỏng tiếp tục thống trị, nhờ khả năng tạo hiệu ứng thị giác nhẹ, bay và giàu chuyển động. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, sheer còn được đánh giá cao ở tính linh hoạt: có thể ứng dụng từ trang phục dạo phố, công sở đến sự kiện, chỉ bằng cách thay đổi lớp mặc bên trong.

Giữa mềm và cứng, chất liệu xuyên thấu được xử lý tinh tế qua layering và cấu trúc, tạo nên vẻ gợi cảm có kiểm soát - không còn phô trương mà hướng tới sự cân bằng và tiết chế

ẢNH: MOSCHINO, EMPORIO ARMANI

Chính yếu tố "layering thông minh" đã giúp sheer thoát khỏi định kiến khó mặc. Một chiếc áo xuyên thấu khi được phối cùng bralette (áo ngực) đồng màu hoặc áo hai dây tối giản sẽ tạo nên hiệu ứng tinh tế, vừa kín đáo vừa hiện đại. Ngược lại, layering tương phản như mesh (lưới) sáng màu trên nền tối lại mang đến cá tính và chiều sâu thị giác. Xu hướng monochrome (đơn sắc) cũng được ưa chuộng, giúp tổng thể trang phục liền mạch, thanh lịch và dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Phom dáng công sở tối giản hoặc kèm chi tiết trang trí bằng nơ hay xếp lớp giúp cân bằng giữa sự mềm mại của vải và tính định hình của thiết kế, mang đến vẻ gợi cảm hiện đại nhưng vẫn thanh lịch

ẢNH: WHITE ANT

Từ sàn diễn đến đường phố và bản lĩnh của người mặc

Đáng chú ý, sheer 2026 không chỉ dừng ở quần áo mà còn mở rộng sang cách styling tổng thể. Ví dụ, quần hay chân váy xuyên thấu được phối cùng blazer hay giày đế thô để tạo sự cân bằng giữa mềm và cứng, hoặc kết hợp với xăng đan mảnh, giày gót nhọn để giữ trọn tinh thần "barely-there" (gần như không có). Sự tương phản này chính là chìa khóa giúp trang phục trở nên thời thượng mà không phô trương.

Trên thị trường, sự lên ngôi của sheer phản ánh rõ nét nhu cầu mới của người mặc: muốn thể hiện cá tính nhưng vẫn kiểm soát hình ảnh. Các thiết kế ngày càng chú trọng vào chi tiết như lớp lót tích hợp, panel xuyên thấu cục bộ hay tay áo sheer - những giải pháp giúp người mặc dễ tiếp cận hơn mà không phải đánh đổi sự thoải mái hay tự tin.

Các thiết kế “xuyên thấu có kiểm soát” mang đến cái đẹp không phô bày, mà vẫn quyến rũ và gợi cảm

ẢNH: ARTI APPAREL


Diện quần ống loe theo cách riêng, càng mặc càng 'chất'

Họa tiết chấm bi: Xu hướng thời trang hè 2026 không thể bỏ lỡ

Áo chấm bi phối chân váy mang nét ngọt ngào xuống phố

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Diện áo hai dây satin vừa quyến rũ lại vừa sang chảnh

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài

Đầm trắng xẻ tà mang chút dịu dàng pha lẫn nét quyến rũ

Những mẫu áo hè khiến chị em 'bừng sáng'

