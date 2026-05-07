Thời trang 24/7

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/05/2026 10:00 GMT+7

Không còn giới hạn trong những định kiến mềm mại, trang phục sắc hồng ngày nay mang đến diện mạo vừa trẻ trung vừa đủ tinh tế để ứng dụng.

Quần jeans sắc hồng mang đến tinh thần phá cách đầy ngọt ngào, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc.

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 1.

Chỉ một chiếc quần jeans sắc hồng cũng đủ để trở thành tâm điểm của bản phối nếu được kết hợp khéo léo. Quần jeans ống rộng sắc hồng dâu, với thiết kế cạp cao ôm gọn phần eo, phối cùng áo blouse tay bồng cổ chữ V màu đen, tổng thể lập tức trở nên cuốn hút nhờ sự tương phản rõ nét giữa hai gam màu

ẢNH: FASHIONBYKAKAO

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 2.

Quần ống suông hồng nhạt với chi tiết dây rút độc đáo mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được tính thời trang. Khi kết hợp cùng áo crop top trắng tối giản, phần eo được tôn lên đầy tinh tế, điểm nhấn bất ngờ đến từ đôi sneaker vàng pastel làm bừng sáng toàn bộ trang phục

ẢNH: THEBLUETSHIRT

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 3.

Chiếc quần sắc hồng nổi bật với chi tiết túi hộp và đường gân dọc lại mang hơi hướng cá tính mạnh mẽ hơn. Khi phối cùng áo corset trắng ôm sát, phần thân trên được định hình rõ ràng, tạo nên đường cong quyến rũ nhưng vẫn hiện đại

ẢNH: IAMCOCOOFFICIAL

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 4.

Để tạo nên vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, những bản phối với quần jeans hồng luôn mang lại hiệu ứng thị giác tích cực. Một trong những công thức dễ ứng dụng nhất là kết hợp quần jeans ống rộng màu hồng phấn với áo hai tank top trắng ôm dáng. Thiết kế cạp cao cùng hàng cúc kép không chỉ giúp tôn vòng eo mà còn tạo cảm giác đôi chân dài hơn

ẢNH: KELLYNGUYEN

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 5.

Set yếm jean màu hồng đậm với hiệu ứng mài sáng loang lổ là lựa chọn đáng thử. Khi phối cùng áo phông trắng in hình tối giản, sự tương phản giữa nét “bụi bặm” của denim và sự tinh giản của áo thun tạo nên một tổng thể cân bằng. Đôi sneaker sáng màu hoàn thiện diện mạo trẻ trung

ẢNH: ZIGZAG

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 6.

Chiếc áo khoác jean màu hồng pastel dáng lửng, với phần cổ đức thanh lịch, kết hợp cùng quần shorts họa tiết hoa văn cổ điển thu hút. Sự mềm mại của gam hồng hòa quyện cùng nét cổ điển của họa tiết mang lại cảm giác vừa dịu dàng vừa phá cách

ẢNH: CHESTERCHARLES

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 7.

Set đồ tone sur tone với quần và áo khoác jean hồng pastel mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng. Áo khoác crop top với đường may sắc sảo và hàng cúc tinh tế giúp tôn dáng triệt để. Khi phối cùng áo thun trắng bên trong, nhấn nhá với đôi bốt cổ ngắn và túi xách trắng, tổng thể trở nên năng động và hiện đại hơn

ẢNH: TALY

Yêu chiều bản thân với những trang phục sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 8.

Áo khoác hồng với chi tiết sờn rách và họa tiết thổ cẩm lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn màu đen và áo thun trắng basic, tổng thể vừa có sự cân bằng màu sắc vừa tạo điểm nhấn cá tính

ẢNH: RAKUTEN

 

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

'Cân' mọi phong cách với chiếc quần tây cạp cao

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Lên đồ cùng áo gile denim tôn lên vẻ năng động

Lên đồ cùng áo gile denim tôn lên vẻ năng động

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản

