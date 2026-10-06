Thực phẩm này có thể giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp 30%

Phân tích được công bố trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health, tổng hợp dữ liệu từ 12 nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu. Dữ liệu về mức tiêu thụ các loại đậu gồm hơn 309.000 người, trong khi dữ liệu về đậu nành gồm hơn 278.000 người, theo EatingWell (Mỹ).

Ăn nhiều đậu, nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn

Các nhà nghiên cứu tập trung vào những nghiên cứu theo dõi cộng đồng trong thời gian dài, đánh giá lượng đậu hoặc đậu nành mà người tham gia tiêu thụ và nguy cơ xuất hiện tăng huyết áp về sau.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy việc tiêu thụ nhiều hơn các loại đậu và đậu nành có liên quan tới nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Kết quả cho thấy nhóm ăn nhiều các loại đậu nhất có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 16% so với nhóm ăn ít nhất.

Kết quả cũng cho thấy, lượng đậu tiêu thụ càng nhiều thì nguy cơ tăng huyết áp càng thấp. Cụ thể, cứ tăng thêm 100 g các loại đậu mỗi ngày, nguy cơ tăng huyết áp giảm khoảng 12%. Mối liên hệ có lợi tiếp tục được ghi nhận đến mức tiêu thụ khoảng 170 g/ngày, tương ứng nguy cơ thấp hơn khoảng 30%.

Đậu nành cũng cho kết quả đáng chú ý. Nhóm tiêu thụ nhiều nhất có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 19% so với nhóm tiêu thụ ít nhất.

Khi phân tích theo lượng ăn vào, cứ tăng thêm 100 g đậu nành mỗi ngày, nguy cơ tăng huyết áp giảm khoảng 24%. Tuy nhiên, khác với các loại đậu nói chung, lợi ích của đậu nành có xu hướng đạt mức ổn định khi lượng tiêu thụ vào khoảng 60 - 80 g/ngày. Ở mức này, nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn khoảng 28 - 29% và không ghi nhận thêm lợi ích rõ ràng khi ăn nhiều hơn.

Vì sao các loại đậu có thể có lợi cho huyết áp?

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu lăng và đậu gà cung cấp nhiều chất xơ, protein thực vật, kali, magie và các hợp chất thực vật.

Những dưỡng chất này đều có vai trò trong một chế độ ăn tốt cho tim mạch. Chất xơ cũng giúp cải thiện chất lượng tổng thể của khẩu phần ăn, đặc biệt khi đậu được dùng để thay thế một số thực phẩm giàu chất béo bão hòa hoặc carbohydrate tinh chế.

Đậu nành còn cung cấp protein thực vật và các hợp chất isoflavone. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại không xác định chính xác thành phần nào chịu trách nhiệm cho mối liên hệ với nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn.

Không phải “thuốc” hạ huyết áp

Các tác giả lưu ý những kết quả trên chỉ cho thấy mối liên quan, chưa chứng minh ăn nhiều đậu hoặc đậu nành trực tiếp làm giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Đây là phân tích từ các nghiên cứu quan sát nên không thể loại trừ hoàn toàn những yếu tố gây nhiễu. Chẳng hạn, người ăn nhiều đậu có thể đồng thời có chế độ ăn lành mạnh hơn, vận động nhiều hơn hoặc có những thói quen khác tốt cho sức khỏe.

Trong thực tế, có thể bổ sung đậu và đậu nành vào các bữa ăn một cách từ từ, chẳng hạn dùng đậu trong món canh, salad, súp hoặc thay một phần thịt bằng đậu. Không nhất thiết phải cố đạt đúng lượng được đề cập trong nghiên cứu.

Đậu và đậu nành có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch, nhưng không thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp. Người đang dùng thuốc cần tiếp tục tuân thủ phác đồ và trao đổi với bác sĩ trước khi thay đổi điều trị.