Trứng hay sữa: Chuyên gia giải đáp lựa chọn nào tốt hơn để tăng protein

Khi muốn tăng lượng protein trong chế độ ăn, nhiều người thường băn khoăn nên chọn sữa hay trứng, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Bà Lavleen Kaur, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết cả sữa và trứng đều là nguồn protein chất lượng cao, mỗi loại có những ưu điểm riêng và đều mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Cả sữa và trứng đều là nguồn protein chất lượng cao, mỗi loại có những ưu điểm riêng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Hàm lượng protein khá tương đồng

Theo bà Kaur, một quả trứng lớn cung cấp khoảng 6 - 7 gram protein, trong khi một ly sữa 250 ml chứa khoảng 8 gram protein. Xét về hàm lượng protein, sự chênh lệch giữa 2 thực phẩm này không đáng kể. Cả sữa và trứng đều là nguồn protein hoàn chỉnh, tức chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần nhưng không thể tự tổng hợp.

Một đánh giá công bố năm 2023 trên tạp chí Food Reviews International cho thấy protein trong sữa và trứng không chỉ hỗ trợ xây dựng cơ bắp mà còn giúp chống lại tình trạng stress oxy hóa trong cơ thể.

Đặc biệt, protein trong sữa, nhất là casein và whey, khi được tiêu hóa sẽ tạo ra các peptide có đặc tính chống oxy hóa. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Trứng tiện lợi và giàu dinh dưỡng

Trứng có giá thành hợp lý, dễ chế biến và phù hợp với nhiều bữa ăn khác nhau. Ngoài protein, trứng còn cung cấp choline, vitamin B12 và selen.

Bà Kaur cho biết đây là một trong những lý do khiến vận động viên và người thường xuyên tập luyện lựa chọn trứng trong thời gian dài.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, trứng còn là nguồn protein dễ tiêu hóa, đáp ứng tốt nhu cầu bổ sung đạm hằng ngày.

Đồ họa: P.H tạo từ AI

Sữa cung cấp protein trong thời gian dài hơn

Theo bà Kaur, whey được cơ thể hấp thu nhanh, trong khi casein được tiêu hóa chậm hơn. Nhờ đó, sữa có thể cung cấp protein cho cơ thể trong thời gian dài thay vì được hấp thu hết trong một lần.

Đặc điểm này giúp sữa trở thành lựa chọn phù hợp sau khi tập luyện hoặc trong chế độ ăn giàu protein.

Ngoài đạm, sữa còn cung cấp canxi, phốt pho và thường được bổ sung vitamin D - những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Có cần phải chọn một trong hai?

Cả sữa và trứng đều là nguồn protein hoàn chỉnh. Việc kết hợp nhiều nguồn protein chất lượng trong chế độ ăn thường mang lại lợi ích dinh dưỡng tốt hơn.

Trứng giúp bữa sáng trở nên đầy đủ và tạo cảm giác no lâu. Trong khi đó, sữa là cách đơn giản để bổ sung protein cho các bữa phụ hoặc xen kẽ trong ngày.

Khi sử dụng cùng nhau, sữa và trứng cung cấp nhiều dưỡng chất hơn so với việc chỉ lựa chọn một loại thực phẩm.

Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau. Người không dung nạp lactose có thể cần hạn chế hoặc tránh sử dụng sữa. Trong khi đó, những người ăn chay có dùng sản phẩm từ sữa có thể xem đây là nguồn protein quan trọng trong chế độ ăn.