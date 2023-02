Trung Quốc đề xuất gì trong lập trường 12 điểm về xung đột Ukraine?

Nổi bật trong các quan điểm, Bắc Kinh cho rằng đối thoại, đàm phán là cách khả dĩ duy nhất nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Quan điểm thứ nhất là tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia: "Luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ một cách hiệu quả".

Quan điểm thứ 2 liên quan vấn đề Ukraine là cần từ bỏ tâm lý Chiến tranh lạnh. Quan điểm thứ 3 và thứ 4 là dừng các hành động thù địch và nối lại hòa đàm. Theo đó, xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên phải duy trì lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến công du châu Âu với nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine AFP

Trong quan điểm thứ 5 và thứ 6, Trung Quốc kêu gọi nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo và bảo vệ người dân, tù binh chiến tranh.



Quan điểm thứ 7 và thứ 8 là giữ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm các nguy cơ chiến lược. Trung Quốc phản đối tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân và những cơ sở hạt nhân hòa bình khác, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ Công ước về An toàn hạt nhân (CNS) và kiên quyết tránh tai nạn hạt nhân do con người gây ra.

"Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong việc đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy an toàn, an ninh của các cơ sở hạt nhân hòa bình".

Quan điểm thứ 9 là về thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc. Theo đó, tất cả các bên cần thực hiện Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen được ký kế bởi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc một cách đầy đủ và hiệu quả, mang tính cân bằng, đồng thời ủng hộ Liên Hiệp Quốc đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này.



Các quân nhân Ukraine lái xe tăng gần thị trấn Lyman, vùng Donetsk (Ukraine), ngày 23.2.2023 REUTERS

Trong quan điểm thứ 10, Trung Quốc kêu gọi ngừng cấm vận đơn phương, không được thông qua bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì điều này và áp lực tối đa không giải quyết mà chỉ tạo nên những vấn đề mới.

Quan điểm thứ 11 là giữ chuỗi công nghiệp và cung ứng vững chắc. Trung Quốc kêu gọi các bên duy trì hệ thống kinh tế thế giới hiện nay và phản đối việc sử dụng kinh tế thế giới làm công cụ hay vũ khí cho các mục đích chính trị.

Và quan điểm thứ 12 là thúc đẩy việc tái thiết hậu xung đột. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần có biện pháp hỗ trợ tái thiết hậu xung đột tại những vùng xung đột và Trung Quốc sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực này.