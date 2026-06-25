Từ góc nhà nhỏ, thầy giáo miền Tây thắp lửa lớp học số

Không dừng ở những lớp học trường Trưng Vương, thầy còn thường xuyên hướng dẫn đồng nghiệp 3 miền cách xử lý kỹ thuật, thiết kế bài giảng số, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm hỗ trợ dạy học.

Năm 2021, bài giảng e-Learning Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu (môn tin học lớp 4) của thầy Võ Châu Thanh vượt qua hơn 2.000 bài giảng xuất sắc trên toàn quốc, giành giải nhì cấp quốc gia.

Thầy Võ Châu Thanh đoạt giải nhì cấp quốc gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ GD-ĐT tổ chức .ẢNH: NVCC

Trái với hình dung về một phòng thu hiện đại, các bài giảng của thầy đều được thực hiện trong một góc nhỏ của căn nhà, với tấm rèm cũ làm phông nền và chiếc điện thoại đã cũ làm máy quay. Để hạn chế tạp âm, thầy thường chờ đến 2 giờ sáng mới bắt đầu ghi hình, cùng sự hỗ trợ của vợ (cầm điện thoại), kiên trì quay đi quay lại nhiều lần.

Thầy Thanh đã tự học hỏi, trở thành “chuyên gia” gỡ rối kỹ thuật cho hàng ngàn đồng nghiệp trên cả nước ẢNH: NVCC

Hiểu rằng tin học là môn học với nhiều thuật ngữ, phím tắt và thao tác mang tính logic, thầy Thanh biến mỗi giờ học thành một trải nghiệm sinh động. Trước khi sử dụng các phần mềm như Padlet, Quizizz hay Kahoot!, trên bàn thầy luôn có một kịch bản giấy chi tiết: phút nào cần đẩy nhanh nhịp điệu, lúc nào chèn video minh họa, thao tác nào cần tạo hiệu ứng chuyển động từng bước để học sinh dễ dàng làm theo.

Thầy Thanh luôn tận tình chỉ dẫn, giúp các em học sinh Trường tiểu học Trưng Vương tự tin khi tiếp cận với công nghệ thông tin ẢNH: NVCC

Thay vì yêu cầu học sinh ghi nhớ những thuật ngữ khô khan, thầy Thanh chọn cách biến giờ học thành một hành trình khám phá. Một cú nhấp chuột, màn hình hiện ra đấu trường “Rung chuông vàng” sôi động; những dòng lệnh máy tính trở nên gần gũi hơn qua trò chơi “Đánh bay Covid-19”.

Thầy Thanh chia sẻ: “Học sinh tiểu học dễ phân tâm, nếu dạy theo phương pháp truyền thống thì các em nhanh chán”.

Em Nguyễn Nhất Phương Vy không còn vẻ lóng ngóng, e dè thường thấy. Đôi tay em tự tin nhấp chuột, ánh mắt dõi theo những hình ảnh đồ họa nhiều màu sắc đang chuyển động nhịp nhàng. “Hình ảnh đẹp giúp em không bị rối và nhớ bài nhanh hơn”, Vy hào hứng.

Dự giờ đồng nghiệp trẻ, thầy giáo Lê Vĩnh Phúc không giấu được sự nể phục: “Tôi là giáo viên già còn mê cách cậu ấy tạo hiệu ứng chuyển động, huống hồ là bọn trẻ!”.

Tấm gương bình dị của thầy Võ Châu Thanh đã vượt ra khỏi không gian ngôi trường làng mộc mạc để lan tỏa đến cộng đồng giáo viên. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, thay vì giữ những bí quyết công nghệ cho riêng mình, thầy trở thành người hỗ trợ kỹ thuật, đồng hành cùng đồng nghiệp.

Khi ngành giáo dục bước vào giai đoạn “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhiều giáo viên gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận các phần mềm dạy học trực tuyến. Thầy Thanh đã tận tay hướng dẫn, thiết kế các khóa tập huấn khẩn cấp, giúp giáo viên Trường tiểu học Trưng Vương từng bước làm quen với công nghệ và thích ứng với phương thức dạy học mới.

Thầy Võ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, tự hào chia sẻ: “Thầy Châu Thanh nhiệt tình và không bao giờ ‘giữ nghề’. Mọi sáng kiến, mọi phần mềm thầy tìm tòi được đều đem ra chia sẻ, hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp từ giai đoạn chống dịch khó khăn đến nay”.

Sự vô tư, tận tâm ấy không chỉ xuất hiện trong những ngày đại dịch, mà đã trở thành nét đẹp trong hành trình làm nghề của thầy giáo miền Tây suốt nhiều năm qua.

Thầy giáo Phạm Lương Thiện (khi đó công tác tại Trường tiểu học Đức Xương, xã Trường Tân, Hải Phòng) hẳn sẽ không bao giờ quên đêm hè oi ả năm 2016. Đã 11 giờ khuya, tiếng quạt rè rè vẫn không xua đi được sự bế tắc và mệt mỏi. File bài giảng e-Learning về chủ đề dư địa chí Bánh gai Ninh Giang mà thầy dồn nhiều tâm huyết cứ đến bước xuất bản lại không thể phát video.

Giữa lúc định tắt máy bỏ cuộc, thầy Thiện đăng lời cầu cứu lên diễn đàn giáo viên tiểu học toàn quốc. Chỉ vài phút sau, một tin nhắn Messenger từ người đồng nghiệp miền Tây chưa từng gặp mặt, Võ Châu Thanh, hiện lên: “Thầy điều chỉnh file định dạng video gốc thành định dạng .wmv rồi cài thêm phần mềm QuickTime Player vào máy là được”.

Nhờ sự hỗ trợ lúc nửa đêm ấy, bài giảng của thầy Thiện đã được xuất bản thành công và giành giải nhất cấp tỉnh. Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về sự lan tỏa thầm lặng của thầy Võ Châu Thanh.

Thầy Thanh thường xuyên làm báo cáo viên trong các buổi tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết kế bài giảng số đến đông đảo đồng nghiệp các cấp học ẢNH: NVCC

Từ những nhóm nhỏ trên Zalo, Facebook, đến nay thầy Thanh đã chủ động thiết kế và đứng lớp 21 khóa học trực tuyến về e-Learning, ứng dụng AI trong giáo dục, thu hút hơn 2.000 giáo viên từ Bắc vào Nam, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện hơn 500 bài giảng. Kênh YouTube “Thanh Tin Học” của thầy hiện có 89 video, hơn 4.000 người đăng ký với gần 410.000 lượt xem.

Không nhắc nhiều về những tấm bằng khen, khi được hỏi về thành tựu khiến mình tự hào nhất, thầy Thanh chỉ cười: “Thấy một đồng nghiệp từ chỗ sợ hãi công nghệ có thể tự tay thiết kế được một bài giảng số sinh động, mang lại niềm vui cho học trò, đó mới là niềm hạnh phúc của tôi”.

Khép lại những giờ lên lớp, góc quen thuộc ấy vẫn còn tấm rèm cửa màu xanh, chiếc điện thoại cũ vẫn reo lên những tin nhắn nhờ hỗ trợ từ một giáo viên nơi rẻo cao phía bắc. Những danh hiệu như Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2023, bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024 hay danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh… có lẽ vẫn không thể nói hết giá trị của một người thầy luôn chọn cách âm thầm giúp đồng nghiệp tự tin hơn trong mỗi tiết dạy.