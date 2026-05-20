Văn hóa

Tuấn Hưng 'cày' hết sức cho show diễn với các 'anh trai chông gai'

Trinh Nguyễn
20/05/2026 19:19 GMT+7

Tuấn Hưng công bố chương trình 'Góc ban công - Vệt nắng' rồi bay vội để 'cày' lấy tiền làm show.

Tuấn Hưng có lịch lưu diễn sát ngày công bố chương trình Góc ban công - Vệt nắng (tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội ngày 13.6 tới). Giữa nỗi lo nhiều chương trình tại Hà Nội “ngã ngựa” về doanh thu, Tuấn Hưng thừa nhận anh không dám tự tin chuyện lãi lỗ khi làm show cùng các “anh trai chông gai”. Tuy vậy, nam ca sĩ cho rằng nghệ sĩ không thể mãi đứng yên: “Một đàn chim thì không thể cứ ở trong lồng, mà phải hót”. Sau buổi gặp gỡ, anh cho biết vẫn tiếp tục tất bật chạy show, “đi cày” để lo cho đêm diễn sắp tới. 

Tuấn Hưng 'cày' hết sức cho show diễn với các 'anh trai chông gai' - Ảnh 1.

Tuấn Hưng chia sẻ về "Góc ban công", thương hiệu âm nhạc ra đời sau khi anh hát trên ban công nhà mình, thu hút nhiều khán giả

ẢNH: NVCC

Góc ban công - Vệt nắng lần này của Tuấn Hưng, đúng là một cuộc gặp nhau giữa những người anh em ăn ý trong âm nhạc. Để "một đàn chim cùng cất tiếng".

Chương trình có "người tình âm nhạc ăn ý nhất" nhiều năm của anh là ca sĩ Lệ Quyên. Góc ban công lần này còn quy tụ những người anh em Quả dưa hấu - Anh TúBằng Kiều. Hai anh trai vượt ngàn chông gai là rocker Đỗ Hoàng Hiệp và Đăng Khôi cũng có mặt; bên cạnh đó là nghệ sĩ theo đuổi những thử nghiệm đương đại trên làn điệu truyền thống Trần Mạnh Cường cùng giọng ca pop ballad Hà Anh.

Tuấn Hưng 'cày' hết sức cho show diễn với các 'anh trai chông gai' - Ảnh 2.

"Góc ban công" là chuỗi biểu diễn gắn liền với tên tuổi Tuấn Hưng

ẢNH: NVCC

Điểm nhấn trong Góc ban công của Tuấn Hưng 

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là sự xuất hiện của giọng ca thính phòng Phúc Tiệp. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng nam trung trầm được đánh giá cao trong dòng nhạc thính phòng Việt Nam hiện nay, đồng thời từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi thanh nhạc trong và ngoài nước. 

Chia sẻ về lần kết hợp này, Phúc Tiệp cho biết màu sắc âm nhạc của anh vốn rất khác với những gì khán giả thường thấy ở Tuấn Hưng. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng tham gia một số show diễn nhỏ trước đây của Tuấn Hưng và tìm thấy sự đồng điệu trong cách biểu diễn của đàn anh.

"Tiệp tìm ra sự gần gũi trong cách biểu diễn của anh Hưng, còn anh Hưng lại thấy sự mới lạ khi chất thính phòng được cộng vào phần diễn của mình. Lần này, chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn sau những trải nghiệm trước đó, kỳ vọng vào sự giao thoa giữa hai dòng nhạc thực sự khác nhau, hai giọng hát hoàn toàn khác nhau”, Phúc Tiệp nói.

Theo Phúc Tiệp, việc tìm được một tác phẩm phù hợp để cả anh và Tuấn Hưng cùng thể hiện không hề đơn giản. Bởi ca khúc ấy vừa phải giúp Tuấn Hưng phát huy chất giọng cao, khàn đục và giàu năng lượng, vừa tạo không gian để Phúc Tiệp khoe chất giọng nam trung trầm tròn trịa đặc trưng. 

Bên cạnh màn kết hợp mới lạ, Phúc Tiệp cũng cho biết anh muốn mượn “góc ban công” của Tuấn Hưng như một cách đưa vẻ đẹp của nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Tuấn Hưng 'cày' hết sức cho show diễn với các 'anh trai chông gai' - Ảnh 3.

Quả dưa hấu lại tái ngộ

ẢNH: NVCC

Tổng đạo diễn Hữu Nam thừa nhận áp lực khi chương trình quy tụ nhiều “anh tài” bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai, mỗi người mang một cá tính âm nhạc riêng nhưng vẫn phải hòa vào màu sắc đặc trưng của Góc ban công gắn với Tuấn Hưng. Vì vậy, khâu biên tập và phối khí được xem là yếu tố then chốt, với phần hòa âm do nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình đảm nhận.

Tuấn Hưng cho biết thêm lần này anh chỉ muốn tập trung vào âm nhạc và phần nào bớt áp lực nhờ có nhà tài trợ đồng hành. Nam ca sĩ hài hước nói: “Lần này vợ không phải thường xuyên bên cạnh để hỏi về con số tiền bán vé nữa nên đỡ chóng mặt”.

Nguyễn Văn Chung thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sau 'cơn sốt' ca khúc tỉ view

Quyết định tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Nguyễn Văn Chung mong muốn vượt qua giới hạn của một nhạc sĩ để thử sức với ca hát, nhảy múa và kỹ xảo sân khấu.

