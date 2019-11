Gió mùa trở lại, ‘lợi hại’ hơn xưa?

Đêm diễn cuối cùng của Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió Mùa mở đầu với phần trình diễn của Vinh Khuất, nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Đức. Anh mang đến tác phẩm Quá lâu, từng là hiện tượng gây sốt trên mạng.

Vinh Khuất luôn mang khát khao kết hợp âm nhạc phương Tây với nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Anh đã làm một điều thú vị mà Monsoon mang đến cho khán giả.

Vinh Khuất khiến khán giả thích thú trước phần trình diễn của anh Ảnh Monsoon

Nghệ sĩ Mỹ Robert Rich đã tiếp nối với phần trình diễn ngẫu hứng nhạc không lời. Trong suốt 3 thập kỷ với hơn 30 album, Robert Rich đã vượt qua ranh giới của âm nhạc điện tử và nhạc ambients, pha trộn công nghệ mới với các chất nhạc dân tộc và electro-acoustic, liên kết âm nhạc truyền thống với gamelan và raga, cyclic minimalism, psychedelia và trance.

Tiên Tiên mang đến sân khấu Monsoon nhiều bản hit của mình Anhr Monsoon

Phần trình diễn của Tiên Tiên được nhiều khán giả trẻ đón đợi. Cô xuất hiện với trang phục đơn giản, mặt để gần như mộc. Hàng ngàn người đã cùng hát theo Tiên Tiên cùng những bản hit của Tiên Tiên: Say you do, Đâu cần một bài ca tình yêu, Vì tôi còn sống, Em không thể…

Phần trình diễn của Tiên Tiên còn có sự góp mặt của Trang (Nhạc của Trang). Đầu tháng 8 vừa rồi, EP “Nhạc của chung”, sự kết hợp giữa Tiên Tiên và Nhạc của Trang, đã chính thức lên kệ với những câu chuyện âm nhạc vừa mộc mạc.

Hàng ngàn khán giả hát theo những bản hit của Tiên Tiên Ảnh Monsoon

Ban nhạc rock indie HYUKOH đến từ Hàn Quốc là cú “chốt” đẹp của Monsoon năm nay. Ban nhạc gồm 4 thành viên: Oh Hyuk (hát chính, rhythm guitar), Im Dong-gun (guitar bass), Im Hyun-je (guitar lead) và Lee In-woo (trống) đã khiến khán giả khó có thể đứng yên.

HYUKOH được nhiều khán giả trẻ Việt Nam hâm mộ. Và họ đã không bỏ qua cơ hội được xem ban nhạc này trình diễn bằng xương bằng thịt trên sân khấu Monsoon.

Hàng ngàn người đã cùng hát vang với HYUKOH. Đến khi ban nhạc này đã kết thúc phần trình diễn, nhiều người vẫn chưa chịu ra về và hô vang tên ban nhạc, khiến HYUKOH khó có thể không đáp lại tình cảm của khán giả dành cho mình. HYUKOH đã chiều lòng khán giả khi tiếp tục trình diễn thêm 2 ca khúc nữa.

Ban nhạc rock indie HYUKOH đến từ Hàn Quốc khiến khán giả phấn khích Ảnh Monsoon

Sau 1 năm gián đoạn, Monsoon đã trở lại. Đúng như những gì nhạc sĩ Quốc Trung, “nhạc trưởng” của lễ hội, đã nói Monsoon năm nay được tổ chức quy củ và bài bản hơn. Khán giả không mất thời gian để chờ đợi phần chuẩn bị cho màn trình diễn của ban nhạc, nghệ sĩ tiếp theo.

Năm nay, Monsoon không có những tên tuổi lớn của thế giới, hay những nghệ sĩ đoạt giải Grammy. Một trong số những nguyên nhân là hạn chế về mặt tài chính, khi cát - sê của nghệ sĩ tăng chóng mặt, trong bối cảnh Việt Nam chưa phải là một thị trường âm nhạc đủ mạnh.

Khán giả đến với lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa Monsoon Ảnh Monsoon

Monsoon giống như một mâm cơm gồm những món ăn ngon, hợp khẩu vị

Con đường mà nhạc sĩ Quốc Trung chọn đi là tìm những ban nhóm, nghệ sĩ tài năng, phù hợp với đời sống thẩm mỹ của khán giả Việt Nam. Thậm chí, Monsoon còn được coi là bệ phóng cho nhiều ban nhóm nhạc, nghệ sĩ trẻ thế giới. Không ít những nghệ sĩ trẻ quốc tế sau Monsoon đã trở thành những cái tên nổi tiếng và được yêu thích tại nhiều nơi trên thế giới.

Có thể hiểu Monsoon giống như một mâm cơm gồm những món ăn ngon, hợp khẩu vị và quan trọng giá cả hợp lý. Sau nhiều năm Quốc Trung lỗ đến cả tiền tỉ cho mỗi một mùa Monsoon, người bạn thân đồng hành trong 30 năm qua với anh đã cùng kề vai sát cánh bên anh.

Với những nỗ lực, cố gắng bền bỉ, nhạc sĩ Quốc Trung đã mang đến một sân chơi âm nhạc văn mình cho khán giả, nhất là những khán giả trẻ Việt Nam. Ở đó không chỉ có âm nhạc văn minh, mà cả cách nghe nhạc văn minh. Những khán giả đến lễ hội có thể ngồi dài trên bãi cỏ cùng nghe nhạc, cùng chuyện trò, hay cùng nhau nhún nhảy theo những giai điệu, lời ca. Họ là những nhóm bạn, hay cũng có thể là cả gia đình bố mẹ và con cái. Tất cả đều cùng nhau tận hưởng cuộc sống với âm nhạc…

Chỉ có điều, số lượng khán giả đến với Monsoon chưa được như kỳ vọng. Người nhạc trưởng của Monsoon cần nhiều hơn sự sát cánh bên cạnh trong hành trình thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc hiện nay. Nhưng người ta vẫn còn thể lạc quan vào việc “cứ đi rồi sẽ đến”. Nhiều ví dụ đã cho thấy điều đó, như lễ hội Âm nhạc Glastonbury tại Anh được diễn ra từ năm 1970 lúc đầu chỉ có 1.500 người tham dự, nhưng đến giờ, con số này đã lên tới hơn 203.000 người.