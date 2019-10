Nghệ sĩ - diễn giả khiếm thị Hà Chương: Không ai đủ sức làm tổn thương tôi nữa

Khiếm khuyết đôi mắt có là rào cản lớn trong đời anh?

Lúc chào đời, tôi đã bị cận thị. Từ năm 2 tuổi đến nay, tôi hoàn toàn không còn thấy gì. Ở quê tôi (Quảng Ngãi) khi đó không dạy chữ nổi (Braille) nên tôi không được đi học.

Những thử thách nào khiến anh phải... cảm ơn?

Có lần tôi chuẩn bị diễn tại sự kiện lớn nhưng bị chủ doanh nghiệp xua đuổi, không cho diễn vì nghĩ rằng người khiếm thị đến sẽ làm xui xẻo công ty của họ. Giữa lúc đang chới với cùng những cú sốc về tâm lý, tôi bỗng nhận được thông báo ca khúc Nắng hát của tôi lọt vào chung kết năm 2010 của Bài hát Việt - một chương trình rất nổi tiếng thời điểm ấy. Trong tôi lóe lên suy nghĩ: “Mình vẫn là người có khả năng! Mình vẫn được xã hội công nhận!”. Niềm tin trỗi dậy mạnh mẽ và tôi phăng phăng đứng lên, tiếp tục đi tới. Tôi lọt vào top ba chung kết Vietnam’s Got Talent 2014, được vinh dự biểu diễn trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam... Những thành công mới bắt đầu nở hoa lại, cuộc sống của tôi khởi sắc hơn.

Có thể nói, bây giờ tôi không làm ai tổn thương thì thôi chứ không ai đủ sức làm tổn thương tôi nữa (cười).

Anh xác định chọn sự nghiệp âm nhạc từ khi nào?

Thấy tôi có nhiều khát vọng và tập đàn say sưa, một giáo viên đem cho tôi băng cassette rồi nói: “Chương ơi, có ông nghệ sĩ người Mỹ nổi tiếng lắm, cũng bị khiếm thị giống con. Ông là Stevie Wonder, sở hữu tới 22 giải Grammy”. Cả đêm đó tôi khóc, không ngủ được, giống như tìm ra chân lý đời mình. Cũng từ hôm ấy, tôi tập đàn bầu liên tục, tập tóe cả máu, tối ngủ cũng ôm cây đàn... với quyết tâm trở thành một nghệ sĩ của VN. Mọi thứ không phải tự dưng mình có được, mà phải khổ luyện rất khủng khiếp.

Lần đầu kết hợp đàn bầu với nhạc dance, anh có đắn đo, lo lắng nhiều không?

Chuyện tôi đưa đàn bầu vào nhạc dance là thử thách rất lớn, do chưa có ai làm và nhiều người sợ không biết thành công hay không. Tôi đã hỏi xin ý kiến của bác Trần Văn Khê (cố GS-TS Trần Văn Khê) và được bác khuyên: “Con làm như thế nào bác không cần biết. Miễn sao bạn bè thế giới biết nhiều đến nhạc cụ dân tộc VN, đặc biệt là cây đàn bầu, thì con cứ làm”. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực để bắt tay thực hiện từ năm 2011. Có được thành công ngay từ đầu, tôi cảm thấy rất vui. Vui nữa là từ những sản phẩm đó, bạn trẻ thích nhạc dân tộc nhiều hơn. Năm 2013, tôi diễn trong sự kiện giao lưu của Nick Vujicic tại TP.HCM và có hiệu ứng rất tốt. Tiếp đó, tôi kết hợp với một số nghệ sĩ, đơn vị tại TP.HCM làm clip Welcome to Vietnam (bản remix ca khúc Trống Cơm), gây tiếng vang lớn…