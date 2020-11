Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đề nghị xử lý màn ‘trình diễn’ phản cảm của du khách ở Đà Lạt

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.1 (TP.Đà Lạt) cho biết hình ảnh trên đúng là sự việc diễn ra tại phố đi bộ ở khu Hòa Bình . “Cụ thể vào khoảng hơn 20 giờ ngày 22.11, khi anh em công an trực phố đi bộ, phát hiện có tụ tập đông người và có chụp ảnh quay phim. Thấy vậy, anh em tưởng có chương trình sự kiện gì và đi đến hỏi thì họ không mang giấy tờ gì cả nên yêu cầu ngưng ngay, không được hoạt động như vậy nữa. Nhóm du khách kia bỏ đi. Hiện đơn vị cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh lai lịch những người này để xử lý theo quy định”, lãnh đạo Công an P.1 thông tin.