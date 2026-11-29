Cùng với sự phát triển của công nghệ ô tô, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ trên các dòng xe hạng sang, những tính năng như cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường… hiện nay cũng bắt đầu được trang bị trên nhiều mẫu ô tô phổ thông.

Khác với tính năng cảnh báo chệch làn chỉ phát tín hiệu nhắc nhở, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keeping Assist - LKA) sử dụng thông tin từ camera phía trước để nhận diện vạch kẻ đường, từ đó can thiệp vào hướng lái khi phát hiện ô tô có nguy cơ vô tình chệch làn.

Thực tế, những công nghệ này đặc biệt hữu ích khi ô tô lưu thông trên đường trường, cao tốc. Tuy nhiên, tính năng này lại dễ khiến một số tài xế nảy sinh tâm lý chủ quan, giảm sự tập trung khi lái xe; thậm chí ở một số điều kiện lưu thông khác như trong đô thị, đường không có hệ thống vạch kẻ rõ ràng, nhất quán,… còn có thể gián tiếp dẫn đến những tình huống nguy hiểm nếu người lái không kiểm soát được.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác

Một trong những hạn chế của hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên ô tô hiện nay là khả năng hoạt động phụ thuộc nhiều vào điều kiện hạ tầng giao thông, thời tiết cũng như tầm quan sát của camera.

Thực tế tại Việt Nam, không ít tuyến đường có vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc hoặc chưa được sơn lại sau quá trình sửa chữa. Tại những khu vực đang thi công, dấu vết của vạch kẻ cũ và vạch kẻ mới cũng có thể khiến camera gặp khó khăn trong việc xác định chính xác ranh giới làn đường. Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng ô tô của Hyundai, ngay cả bóng đổ, các đường nối hay dấu vết sửa chữa trên mặt đường cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện của hệ thống hỗ trợ giữ làn.

Vạch kẻ đường mờ, chồng chéo có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện của hệ thống hỗ trợ giữ làn đường ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự, khi ô tô lưu thông dưới trời mưa lớn, sương mù, ánh nắng chiếu trực diện hoặc mặt đường ướt phản chiếu ánh sáng, khả năng nhận diện vạch kẻ đường của camera có thể suy giảm, khiến hệ thống hoạt động thiếu chính xác hoặc tạm ngừng hỗ trợ. Ngoài ra, tại những khu vực nhập làn, tách làn, lối ra cao tốc hay các đoạn đường đèo có nhiều khúc cua gấp, hệ thống cũng có thể gặp khó khăn trong việc xác định quỹ đạo di chuyển. Lực hỗ trợ đánh lái có giới hạn, không phải lúc nào cũng đủ để duy trì ô tô trong làn đường.

Đáng chú ý, việc ô tô di chuyển đúng làn chưa hẳn đã đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Với đặc thù giao thông hỗn hợp tại Việt Nam, tài xế thường xuyên phải điều chỉnh hướng lái để giữ khoảng cách với xe máy, xe đạp, phương tiện dừng ven đường hoặc tránh ổ gà, vật cản.

Trong khi đó, nhiệm vụ chính của hệ thống hỗ trợ giữ làn là hạn chế việc ô tô vô tình chệch làn, chứ không phải nhận diện và né tránh mọi chướng ngại vật. Khi tài xế chủ động đánh lái tránh vật cản, tùy điều kiện hoạt động, một số hệ thống có thể nhận định xe đang vô tình chệch làn và tạo lực hiệu chỉnh vô lăng theo hướng ngược lại. Điều này dễ khiến những tài xế chưa quen sử dụng công nghệ lúng túng khi xử lý tình huống.

Sử dụng hệ thống hỗ trợ giữ làn thế nào để đảm bảo an toàn?

Trước hết, tài xế cần hiểu rõ hỗ trợ giữ làn đường không phải là tính năng tự lái. Ngay cả trên những mẫu ô tô có khả năng tự điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách với xe phía trước và giữ xe ở giữa làn đường, người lái vẫn phải tập trung quan sát, giữ hai tay trên vô lăng và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Bên cạnh đó, mỗi nhà sản xuất ô tô có cách thiết lập điều kiện kích hoạt và mức độ can thiệp của hệ thống khác nhau. Tài xế (đặc biệt những trường hợp thuê hoặc mượn xe) nên tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng, làm quen với các biểu tượng trên bảng đồng hồ để nhận biết khi nào hệ thống đang hỗ trợ hoặc tạm ngừng hoạt động. Bởi việc đã bật tính năng không có nghĩa hệ thống sẽ hoạt động trong suốt hành trình.

Dù ô tô được trang bị hệ thống hỗ trợ giữ làn, tài xế vẫn cần tập trung quan sát và chủ động kiểm soát vô lăng ẢNH: NGUYỄN DUY

Khi lưu thông qua những khu vực đang thi công, đường có vạch kẻ không rõ ràng, nhiều khúc cua gấp hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi, tài xế nên giảm tốc độ, chủ động kiểm soát hướng lái. Trường hợp cần thiết, có thể tạm tắt tính năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, người dùng ô tô cũng nên thường xuyên vệ sinh kính chắn gió, đặc biệt ở khu vực bố trí camera phía trước. Sau khi thay kính chắn gió, cần lưu ý kiểm tra, hiệu chuẩn camera theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tóm lại, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường là trang bị an toàn hữu ích trên ô tô. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của công nghệ này, tài xế cần hiểu rõ công dụng, nắm được những giới hạn và luôn giữ vai trò chủ động trong quá trình lái xe.