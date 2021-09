Bản tin Covid-19 ngày 18.9: Thêm loại vắc xin mới được phê duyệt khẩn cấp

Qua tin báo của người dân, chiều 17.9.2021, lực lượng công an bất ngờ đột kích, triệt phá trường gà nghi do đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, ở ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch A, huyện Đông Hải) tổ chức, có rất nhiều người đến tham gia. Tại thời điểm triệt phá, lực lượng công an bắt quả tang 13 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền , nhiều đối tượng kịp thời bỏ chạy tán loạn. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 3 con gà đá, 3 cặp cựa sắt, 8 điện thoại di động, trên 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.