Một mẫu ô tô mới của VinFast vừa xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp số 471, do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố ngày 16.11.2026. Thiết kế này khác biệt đáng kể so với những dòng xe MPV hiện nay VinFast đang phân phối trong nước, đặc biệt ở kiểu dáng vuông vức và hệ thống cửa lùa hai bên thân xe.

Theo hồ sơ, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mang số 3-2026-01215 được Công ty cổ phần VinFast Việt Nam nộp ngày 22.5.2026. Tên sản phẩm trong tài liệu chỉ được ghi là "xe ô tô", kèm theo 7 hình minh họa từ nhiều góc nhìn. Hiện tại, hãng xe Việt Nam chưa công bố tên thương mại hay kế hoạch tung mẫu xe này ra thị trường.

Mẫu MPV cửa lùa vừa được VinFast đăng ký kiểu dáng công nghiệp, song chưa có thông tin chính thức về tên gọi, cấu hình và thời điểm ra mắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ những hình ảnh đăng ký, dòng xe mới mang dáng dấp của một mẫu MPV hoặc minivan, với phần thân cao, đường mui gần như nằm ngang và đuôi xe dựng đứng. Phần đầu xe khá ngắn, kính chắn gió lớn và dựng đứng, tạo cảm giác khoang lái được bố trí gần phía trước. Đây là kiểu thiết kế thường thấy trên những dòng xe chú trọng tối ưu không gian sử dụng, thay vì nhấn mạnh yếu tố thể thao.

Ở mặt trước, cụm đèn chiếu sáng tạo hình nằm ngang, kết hợp cản trước có thiết kế tương đối đơn giản. Dọc hai bên thân là các mảng bề mặt phẳng, cửa kính lớn kéo dài về phía sau. Phần đuôi được tạo hình vuông vức với cụm đèn hậu đặt dọc hai bên, trong khi vòm bánh và khu vực cản xe xuất hiện các chi tiết ốp tối màu.

Chi tiết đáng chú ý nhất là thiết kế cửa lùa về phía sau ở cả hai bên thân xe, thay cho kiểu cửa mở bản lề thông thường. Đây là trang bị vốn phổ biến trên những dòng MPV chuyên chở hành khách như KIA Carnival hay Volkswagen Viloran, nhưng ít xuất hiện trên các mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ.

Thiết kế ô tô mới của VinFast gây chú ý với kiểu dáng vuông vức, phần mui cao và cửa lùa hai bên thân xe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ưu điểm của cửa lùa nằm ở khả năng mở cửa mà không cần khoảng trống lớn hai bên thân xe. Tại những bãi đỗ chật hẹp, người ngồi ở hàng ghế sau có thể lên xuống thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ cửa xe va chạm với phương tiện đỗ sát bên cạnh. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Tuy nhiên, hình ảnh đăng ký mới chỉ thể hiện ngoại thất, chưa đủ cơ sở xác định cơ cấu cửa đóng mở bằng điện hay bằng tay, cũng như cách bố trí ghế ngồi bên trong.

Mặc dù vậy, thiết kế thân xe cao, đầu ngắn và cửa lùa hai bên cũng gợi mở khả năng VinFast đang nghiên cứu một dòng xe đa dụng phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ngoài nhu cầu di chuyển gia đình, kiểu xe này có thể phù hợp với hoạt động đưa đón hành khách hoặc kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Dẫu vậy, chưa thể khẳng định sản phẩm được định vị là MPV chở người hay một dòng van đa dụng, bởi hồ sơ không đề cập số ghế, kích thước hoặc cấu hình nội thất.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu xe mới trên Công báo Sở hữu công nghiệp cũng gây chú ý, bởi trước đó VinFast đã từng bước mở rộng danh mục ô tô điện sang phân khúc MPV tại Việt Nam. Hiện hãng đang phân phối hai mẫu xe 7 chỗ gồm Limo Green và VF MPV 7. Trong đó, Limo Green hướng nhiều đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, còn VF MPV 7 được phát triển với trang bị, tiện nghi phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng cá nhân và gia đình.

Theo bảng giá VinFast áp dụng từ ngày 12.11.2026, Limo Green hiện có giá niêm yết 699 triệu đồng, trong khi VF MPV 7 có giá 750 triệu đồng, đều đã bao gồm pin. Cả hai sử dụng thiết kế cửa mở kiểu truyền thống, khác với kiểu cửa lùa trên mẫu xe vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký.

VinFast hiện phân phối bộ đôi MPV điện 7 chỗ Limo Green và VF MPV 7, hướng đến nhu cầu kinh doanh vận tải và sử dụng gia đình ẢNH: NGUYỄN DUY

Vì vậy, nếu được đưa vào sản xuất thương mại, mẫu MPV mới có thể giúp VinFast bổ sung lựa chọn khác biệt về thiết kế và công năng sử dụng. Thay vì chỉ tập trung vào những dòng SUV, crossover hoặc MPV phổ thông, hãng xe Việt có thể tiếp cận nhóm khách hàng ưu tiên sự thuận tiện khi lên xuống xe và khả năng khai thác không gian nội thất linh hoạt.

Thực tế, cửa trượt không phải chi tiết hoàn toàn mới trong danh mục xe của VinFast. Trước đó, mẫu xe tải van điện cỡ nhỏ EC Van cũng đã có phiên bản trang bị cửa trượt bên hông, phục vụ việc bốc dỡ hàng hóa trong không gian hẹp. Tuy nhiên, thiết kế vừa xuất hiện có hệ thống cửa kính bên hông lớn, gợi liên tưởng nhiều hơn đến một mẫu xe chở hành khách.

Hiện VinFast chưa công bố thông số kỹ thuật, kích thước, cấu hình chỗ ngồi, hệ truyền động, giá bán cũng như thời điểm ra mắt mẫu ô tô cửa lùa này. Dù vậy, động thái đăng ký kiểu dáng cho thấy VinFast đang nghiên cứu những phương án thiết kế mới, mở ra khả năng tiếp tục mở rộng danh mục xe đa dụng trong tương lai, bên cạnh các dòng ô tô điện đang phân phối trên thị trường.