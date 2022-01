Vlahovic - tài năng không kém cạnh, giá chỉ bằng 1/3 Haaland

Dusan Vlahovic, cái tên nghe còn xa lạ với những người không thường xuyên theo dõi bóng đá. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cầu thủ sinh năm 2000 đang là một trong những cái tên được săn đón bậc nhất châu Âu cùng với Erling Haaland. Hàng tuần, tên của cầu thủ này thường xuất hiện đều đặn trên bảng điện tử ở mỗi trận đấu của Fiorentina. Với những gì đã thể hiện, đã đến lúc Vlahovic bước ra ánh sáng, cho người hâm mộ biết, mình là ai.

Có đủ mọi tố chất của một sát thủ hàng đầu thế giới

Vlahovic bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ của Red Star Belgrade. Năm 15 tuổi, Vlahovic gia nhập CLB Partizan và phá luôn kỷ lục một cầu thủ trẻ từng thi đấu cho đội một. Sở hữu chiều cao lên đến 1 mét 90 nhưng không vì thế mà Vlahovic, cồng kềnh chậm chạp. Ngược lại, Vlahovic tận dụng những lợi thế của mình đang có để trở thành một trung phong hàng đầu lục địa già. Những kỹ năng như làm tường, đánh đầu, chạy chỗ, chọn vị trí, dứt điểm, thực hiện các pha đá phạt cố định, penalty… được chân sút sinh năm 2000 thực hiện nhuần nhuyễn. Đặc biệt, Vlahovic có cái chân trái rất lợi hại. Cầu thủ này thường xuyên dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong đưa trái bóng tới những góc chết của khung thành. Ở Serie A hiện tại, dường như mỗi khi Vlahovic vung chân là các thủ môn đều phải vào lưới nhặt bóng.

Ở tuổi 21, Vlahovic đã cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Theo đó, vào năm 2020, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1961 ghi được 33 bàn thắng tại Serie A trong một năm dương lịch. Chỉ một năm sau đó, cũng với 33 bàn thắng có được, Vlahovic đã cân bằng luôn kỷ lục này. Ngoài ra, trong năm giải bóng đá hàng đầu châu Âu ở năm 2021, thành tích của Vlahovic chỉ kém một mình chân sút thượng hạng Robert Lewandowski. Cầu thủ vừa nhận giải thưởng FIFA The Best đã ghi 43 bàn ở Bundesliga trong 2021. Ngay lập tức, tên tuổi Vlahovic nổi như cồn, anh được so sánh và được gọi là truyền nhân của ‘Vua sư tử’ Batistuta tại sân Stadio Artemio Franchi.

Giá của Vlahovic chỉ bằng một phần ba Haaland

Hiện tại, chân sút 21 tuổi đang là thủ lĩnh, gánh trên vai cả một tập thể Fiorentina. Theo thống kê, ở mùa giải 2020-2021, tại Serie A, không một tiền đạo nào giành được nhiều điểm hơn Vlahovic thông qua các bàn thắng của mình. Ngoài ra, tại mùa giải 2021-2022, sau 24 trận thi đấu, Vlahovic đã có được cho riêng mình đến 20 bàn thắng. Ở một đội bóng trung bình như Fiorentina, được ra sân nhiều, khả năng của Vlahovic càng bộc lộ rõ.





Dù tài năng của cầu thủ này được cho là chẳng kém phần chân sút đang được định giá lên đến 180 triệu euro là Erling Haaland, tuy nhiên, mức giá mà CLB Fiorentina đưa ra chỉ là 70 triệu euro. Một mức giá được cho là quá hời đối với bất kỳ CLB nào muốn sở hữu ‘cái máy ghi bàn’ này. Hợp đồng của Vlahovic ở CLB sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023 và tiền đạo này đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng. Mới đây, trên tờ Sport Italia, Giám đốc thể thao của Fiorentina cho biết: “Chúng tôi đã nhận được một số lời đề nghị rất đáng kể, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ đại diện của anh ấy. Chúng tôi cũng sẵn sàng ngồi lại với bất kỳ CLB nào. Doanh thu hàng năm của CLB rơi vào khoảng 75 triệu euro, vì vậy có bán Vlahovic, với chúng tôi chẳng quan trọng lắm”.

Arsenal được cho là CLB tiếp cận với Vlahovic tích cực và sớm nhất. Sau khi không có được thành công cùng các tiền đạo như Aubameyang, Lacazette, ‘Pháo thủ’ nhắm đến Vlahovic như một sự thay thế hoàn hảo. Tuy vậy, việc chần chừ trong mức giá cuối cùng đã khiến đội bóng của Mikel Arteta đánh mất đi lợi thế của mình. Hiện tại, CLB Juventus, sau cơn ‘khủng hoảng tiền đạo’ được cho là đội bóng thèm khát chân sút người Serbia nhất.

Ngoài ra, cầu thủ 21 tuổi này được cho là đang thu hút sự quan tâm từ những đội bóng lớn như Manchester City, Tottenham, Liverpool. Qua những gì đã thể hiện, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc, việc Vlahovic cầm trên tay chiếc áo của đội bóng mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.