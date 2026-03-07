Xe điện Honda e:N2 sắp bán tại Đông Nam Á, giá quy đổi trên 1 tỉ đồng

Honda đang từng bước mở rộng danh mục ô tô điện tại khu vực Đông Nam Á khi "rục rịch" giới thiệu mẫu SUV thuần điện mới có tên Honda e:N2. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ ra mắt tại Thái Lan trong tháng 3 tới đây, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu tìm mua một mẫu xe cỡ trung rộng rãi, nhiều công nghệ và đã sẵn sàng chuyển sang sử dụng xe điện.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, Honda e:N2 sẽ ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok (Bangkok Motor Show 2026), dự kiến khai mạc từ ngày 23.3. Đây là lần đầu tiên mẫu xe điện này xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á. Trước đó, e:N2 chỉ mới trình làng tại Trung Quốc.

Honda e:N2 dự kiến sẽ công bố giá bán vào cuối tháng 3, tại Bangkok Motor Show 2026 ẢNH: AUTOLIFE THAILAND

Hãng xe Nhật Bản hiện đã bắt đầu nhận đăng ký đặt mua xe sớm với khách hàng tại Thái Lan, dù chưa có giá bán chính thức (dự kiến công bố ngay trong khuôn khổ triển lãm).

Tại Thái Lan, Honda e:N2 được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ C, có giá dự kiến khoảng 1,4 triệu baht (khoảng từ 1,08 - 1,1 tỉ đồng). Mức giá này tiệm cận một số mẫu SUV hybrid cỡ C tại "xứ chùa Vàng", cho thấy Honda hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm xe điện có kích thước lớn và trang bị cao cấp.

Thực tế, e:N2 là một trong những mẫu mã đầu tiên thuộc dòng xe điện e:N-Series được hãng xe Nhật phát triển dành riêng cho thị trường châu Á. Mẫu xe này được sản xuất tại Trung Quốc thông qua liên doanh Dongfeng - Honda, sau đó nhập khẩu sang một số thị trường khác trong khu vực. Tại Trung Quốc, e:N2 được phân phối với tên gọi e:NS2. Trong khi, phiên bản dành cho Đông Nam Á đổi tên thành e:N2 nhằm đồng bộ với chiến lược sản phẩm của Honda tại khu vực.

Honda e:N2 định vị ở nhóm SUV điện cỡ C, hướng đến nhóm khách hàng trẻ ẢNH: AUTOLIFE THAILAND

Xét về kích thước, Honda e:N2 có thông số dài, rộng, cao lần lượt 4.788 x 1.838 x 1.570 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.733 mm. Kích thước này khá tương đồng với những mẫu SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay "đàn anh" Honda CR-V.

Về thiết kế, e:N2 mang phong cách coupe SUV với phần mui xe vuốt thấp về phía sau, tạo dáng thể thao hơn so với các dòng SUV truyền thống. Phần đầu xe sử dụng thiết kế kín, đặc trưng của xe điện, kết hợp logo Honda phát sáng cùng các đường nét góc cạnh. Cụm đèn LED mảnh và dải đèn ban ngày chạy ngang giúp mẫu xe này có diện mạo hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe xăng truyền thống của hãng.

Bên trong khoang lái, Honda e:N2 hướng tới phong cách tối giản với nhiều màn hình kỹ thuật số, gồm màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch đặt dọc, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số khoảng 9,4 inch phía sau vô-lăng. Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Nội thất Honda e:N2 hướng đến phong cách trẻ trung, nhiều công nghệ ẢNH: AUTOLIFE THAILAND

Danh sách trang bị tiện nghi trên e:N2 cũng khá phong phú với hệ thống âm thanh 12 loa Bose, sạc điện thoại không dây, đèn nội thất nhiều màu và kết nối Honda Connect cho phép theo dõi tình trạng xe từ xa. Nhiều hệ thống hỗ trợ lái và an toàn chủ động cũng được tích hợp như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng và camera 360 độ.

Về hệ truyền động, Honda e:N2 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước cho công suất khoảng 150 kW (tương đương hơn 200 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh. Theo thông số được nhà sản xuất công bố, mẫu SUV điện này có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Việc trình làng e:N2 cho thấy Honda cũng đang bắt đầu đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại khu vực Đông Nam Á ẢNH: AUTOLIFE THAILAND

Ngoài khả năng vận hành, Honda e:N2 cũng hỗ trợ nhiều phương thức sạc khác nhau. Khi sử dụng trạm sạc nhanh DC, bộ pin có thể được nạp từ 30% - 80% trong khoảng 40 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ so với sạc thông thường.

Việc đưa e:N2 đến Đông Nam Á được xem là bước tiếp theo trong chiến lược điện hóa của Honda tại khu vực. Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu tới khách hàng trong khu vực mẫu Honda e:N1, mẫu SUV điện kích thước nhỏ hơn, định vị ở phân khúc SUV cỡ B.