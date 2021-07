Dân mạng ‘kêu trời’ vì xe khách vượt ẩu kinh hoàng, suýt gây tai nạn

Vụ việc được xác định xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vào khoảng gần 12 giờ trưa ngày 5.7.2021.

Facebook Tee Nguyen thảng thốt: “Quá hãi khi xem video này”. Tài khoản Giang Doãn: “Chạy sợ luôn, cứ như phim hành động Mỹ. Sợ thật”.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng cũng đề nghị cơ quan chức phải sớm truy tim và xử lí thật nghiêm trường hợp lái xe khách quá cẩu thả này. Facebook Phạm QuangXê bức xúc: “Đúng là coi mạng sống người khác là rơm rác…Cực lực phản đối”. Tài khoản NguyenThe Hanh: “Đề nghị phạt thật nặng những trường hợp này, chỉ làm khổ những gia đình khác”. Nick name Duc Doan cho rằng: “Công an nên có những trang để dân up video như vậy lên. Công an có thể tra từ số biển xe rồi phạt. Chứ để như vậy lái xe sẽ chạy như một thói quen. Khi đó lại lên báo xe khách đấu đầu nhau nữa. Những cái này rõ ràng có thể tránh được”.