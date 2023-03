Xem nhanh 12h: Đề nghị khai trừ Đảng ông Đỗ Hữu Ca | Ám ảnh “dòng kênh rác” Chín Xiểng

Đề nghị khai trừ Đảng ông Đỗ Hữu Ca

Trong thông cáo phát đi ngày 7.3.2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho biết đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca (cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng) bằng hình thức khai trừ.

Trước đó, vào ngày 6.3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 11 và Lệnh tạm giam số 07, ngày 22.2.2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đỗ Hữu Ca, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ đảng.

Ngày 6.3, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ.

Trước đó, vào ngày 24.2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An (tại thành phố Hải Phòng) cũng đã ban hành Quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An. Thời gian đình chỉ theo quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan có thẩm quyền.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.2.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca (65 tuổi), cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự "trốn thuế," "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi nhận tiền "chạy án" cho một số đối tượng trong vụ án của Đỗ Hữu Ca.

Ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để "chạy án". Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỉ đồng đã nhận.

Tạm đình chỉ công việc giám đốc người nước ngoài đánh nữ công nhân

liên quan vụ nữ công nhân tố bị giám đốc đánh phải nhập viện, ngày 7.3.2023, thông tin từ Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía Công ty TNHH OT Motor Vina (tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đã họp và quyết định tạm đình chỉ công việc 1 tháng đối với ông Seon Chang Hwa (người Hàn Quốc, là Giám đốc bộ phận thu mua và Sales), cũng là người đã bị nữ công nhân tố, để chờ kết quả điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Cùng ngày, nữ công nhân bị đánh đã cùng chồng đến Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai) để nhờ tư vấn, hỗ trợ.

Tại đây, ông Vũ Ngọc Hà (là Giám đốc Trung tâm này) cho biết sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho người bị đánh hoặc nạn nhân có thể ủy quyền cho trung tâm đứng ra bảo vệ.

Phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng đã trực tiếp thăm hỏi sức khỏe, động viên nữ công nhân và cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm và Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch tiếp tục bám sát sự việc, phối hợp các cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nạn nhân.

Trước đó, nữ công nhân bị đánh đã cùng chồng đã gửi đến đến cơ quan chức năng tố bị ông Seon Chang Hwa đánh phải nhập viện.

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28.2.2023, ngay tại công ty.

Về phía công đoàn cơ sở của Công ty TNHH OT Motor Vina, trong ngày 1.3 công đoàn cũng đã có bản tường trình gửi Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch.

Thông tin từ Công đoàn công ty này cho biết sự việc nữ công nhân bị đánh xảy ra trước sự chứng kiến của gần như toàn bộ nhân viên khối văn phòng và có camera giám sát.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận đơn trình báo, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã làm việc với ông Seon Chang Hwa.

Người này cũng đã thừa nhận có đánh nữ công nhân do mâu thuẫn và không kiểm soát được sự nóng giận.

Hiện vụ việc đang được Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch và Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch điều tra làm rõ.

Nghi phạm thứ 3 vụ cướp Ngân hàng Sacombank ra đầu thú

Liên quan vụ xông vào định cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (tức Sacombank), ngày 7.3.2023, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, nghi phạm thứ 3 là Hà Vỹ Toàn (ngụ ở quận 5, TP.HCM) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào ngày 4.3, Công an TP.HCM đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ này là Trương Minh Thiện (ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (ngụ quận 5).

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng hơn 14 giờ ngày 3.3, có 2 nam thanh niên vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank ở quận 8 để liên hệ giao dịch. Sau khi ngồi chờ ít phút, một trong hai người này bất ngờ rút từ trong túi một đồ vật hình dáng giống súng ngắn, màu đen, uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng buộc đưa tiền.

Nghi phạm còn lại đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền. Tuy nhiên, vì không thấy tiền nên các nghi phạm nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau đó, công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương, còn nghi phạm Hà Vỹ Toàn bỏ trốn. Công an quận 8 đã tích cực vận động gia đình liên lạc nghi phạm Toàn ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 7.3, nghi phạm Hà Vỹ Toàn đến Công an an quận 8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Toàn từng có 3 tiền án tiền sự.

Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ám ảnh “dòng kênh rác”Chín Xiểng

Thoạt nhìn, con hẻm 566 Nguyễn Thái Sơn ở phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM không có gì đặc biệt. Thế nhưng, phía bên kia đường là dòng kênh Chín Xiểng dày đặc rác, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lượng rác dày đến nỗi gà có thể kiếm ăn mà không sợ rơi xuống nước, cây có thể mọc xanh tốt trên rác.

Nhiều năm qua, người dân ở dọc hai bên dòng kênh này vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh sống chung với rác.

Theo những người dân sinh sống tại khu vực này, tình trạng rác ùn ứ ở dòng kênh Chín Xiểng bắt đầu xuất hiện khoảng 3 năm gần đây, từ lúc khánh thành cầu thép An Phú Đông. Kết cấu móng cầu cao, kết hợp với một số người dân giăng lưới, ngăn rác không trôi vào nhà, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng thêm trầm trọng.

Rác thải dưới kênh Chín Xiểng chủ yếu là rác thải sinh hoạt, trôi về từ quận Bình Thạnh, ùn ứ tại phía cửa đập.

Rác thải ùn ứ khiến muỗi và các loại vi khuẩn phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết và các bệnh về đường hô hấp.

Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường 5, UBND quận Gò Vấp, nhưng tình trạng rác thải ùn ứ vẫn không cải thiện, tấm lưới chắn rác vẫn nằm chễm chệ dưới chân cầu thép An Phú Đông. Thậm chí, chính quyền đã cắm bảng cấm đổ rác, thông báo hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên vứt rác bừa bãi.

Để hạn chế tình trạng rác thải trôi về làm tắc cống, UBND phường 5, UBND quận Gò Vấp và một số người dân cùng Ban quản lý Ký túc xá 142A đã tự chế phao ngăn rác, mua xuồng vớt rác, thuê công nhân dọn rác. Tuy nhiên không thể cải thiện được tình trạng này. Người dân khu vực này bảy tỏ mong mỏi chính quyền có những biện pháp quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Ngay trong sáng 7.3.2023, lực lượng tình nguyện viên của hai đội hình Khát Vọng Xanh và Sài Gòn Xanh đã đến giúp người dân dọn dẹp lượng rác ứ đọng phía bên kia đập. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, hàng chục tình nguyện viên mới chỉ thu gom được 1 góc rác ùn ứ.

Theo thông tin từ UBND phường 5 và UBND quận Gò Vấp, hai đơn vị đã có văn bản gửi xuống địa phương, yêu cầu những hộ kinh doanh tự phát ven dòng kênh Chín Xiểng khẩn trương di dời trước ngày 11.3.2023. Nếu sau thời gian này, các hộ kinh doanh tự phát không di dời thì chính quyền sẽ có những biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, UBND quận Gò Vấp sẽ kiến nghị phương án nạo vét tổng thể, đề xuất phương án ngăn rác từ ngoài vào với hy vọng trả lại môi trường trong lành, sạch sẽ.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trích Mỹ dẫn đầu phương Tây kiềm tỏa Trung Quốc

Tham dự phiên họp ngày 6.3 của các cố vấn chính trị thuộc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khóa 14 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra lời chỉ trích thẳng thắn chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khóa 14 tại Bắc Kinh hôm 4.3 REUTERS

Theo tờ The Wall Street Journal, Chủ tịch Tập nói các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã tìm cách kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, mang đến những thách thức khó khăn chưa từng có đối với sự phát triển của Trung Quốc.

Phát biểu trên đánh dấu lời chỉ trích thẳng thắn hiếm thấy từ Chủ tịch Trung Quốc đối với chính sách của Mỹ.

Theo bình luận của tờ Wall Street Journal, ông Tập thường kiềm chế không chỉ trích trực tiếp Mỹ trong những bài phát biểu công khai.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với phát biểu mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Biden từng nói rằng Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc nhưng không muốn xung đột. Tháng trước, Tổng thống Biden tuyên bố: "Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới".

Các quan chức Trung Quốc từ lâu đã cảnh báo Mỹ về việc duy trì "tư duy Chiến tranh Lạnh", và ông Tập dường như cũng đưa ra quan điểm tương tự trong cuộc gặp với Tổng thống Biden ở Indonesia vào tháng 11.2022.

Theo The Wall Street Journal, trong bản tóm tắt chính thức của Trung Quốc về cuộc gặp có ghi lại phát biểu: "Việc đàn áp và ngăn chặn sẽ chỉ củng cố ý chí và nâng cao tinh thần của người dân Trung Quốc".

