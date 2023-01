Xem nhanh 12h ngày 28.1: Sập cổng chào ở Nha Trang | Tác giả “hoa hậu mèo” được thưởng

Xuân Bắc xin lỗi

Chiều 27.1, trao đổi với Thanh Niên, nghệ sĩ Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả vì bài viết trên Facebook của mình.

Nghệ sĩ này cho biết câu chuyện mình viết trên Facebook chỉ là câu chuyện cá nhân và không có ý làm tổn thương hay xúc phạm khán giả.

“Tôi không có ý làm tổn thương và xúc phạm khán giả, những người tôi luôn trân trọng và biết ơn. Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ”, NSƯT Xuân Bắc nói.

Trước đó, nghệ sĩ này đăng lên mạng một bài viết dài xung quanh chuyện "gói bánh chưng - ăn bánh chưng - chê bánh chưng". Bà mẹ trong chuyện sau khi nghe chê trách bánh không ngon đã cho con ăn tát. Thậm chí, bà cho rằng con mình “ăn cháo đá bát" vì để làm ra một chiếc bánh phải “thức khuya dậy sớm”, trải qua nhiều công đoạn khác nhau như gói bánh, luộc bánh… Trong khi đó, người bố cũng khuyên anh: “Con phải biết cái khó của mẹ con. Vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T, rồi nhiều sức ép khác nữa. Ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái tết vui vẻ hơn”.

Hiện tại bài viết Cái tát của mẹ vẫn còn trên trang Facebook của nam nghệ sĩ này. Bài viết từ khi được đưa lên đến nay đã 4 ngày và Xuân Bắc nhận chỉ trích của công chúng ngay từ lúc mới đưa lên. Nhiều công chúng cho rằng, anh đã “chửi lại” khán giả là “ăn cháo đá bát” sau khi khán giả chê chương trình Táo quân 2023 là không hay.

Chiều 27.1, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết đánh giá của mình về vụ việc. Theo ông, câu chuyện Cái tát của mẹ được đưa ra đúng vào thời điểm vừa kết thúc chương trình Táo quân, lại có nhắc tới chương trình trong câu cuối nên dễ bị liên tưởng. Ông cũng cho rằng đây là phát ngôn mang tính cá nhân của Xuân Bắc.

“Tuy nhiên ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có một cách ứng xử cẩn trọng để tránh những tranh cãi trái chiều trong dư luận, làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của mình”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

Ông Đông cũng nhắc tới việc Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, quy tắc nhấn mạnh về việc “Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả...".

Ông Đông cho rằng: “Là người của công chúng, hơn nữa đang đảm đương vai trò quản lý nhà nước nên cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có sự điều chỉnh và rút kinh nghiệm để có những phát ngôn rõ ràng, tránh gây hiểu lầm; đồng thời chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình”.

Cổng chào mừng năm mới ở thành phố Nha Trang bất ngờ đổ sập

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27.1, cổng chào mừng năm mới vắt ngang đường Trần Phú (gần cầu Trần Phú, P.Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ đổ sập.

Theo quan sát của phóng viên, cổng chào này dài khoảng hơn 15 m, được dựng vắt ngang đường Trần Phú, khi công trình bị sập khiến một chân trụ của cổng chào bị bật lên khỏi mặt đường.

Phần sập rơi vào khúc giữa và rơi xuống dải phân cách giữa đường nên không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, sự cố cũng khiến các phương tiện giao thông di chuyển qua đây hết sức khó khăn.

Tại hiện trường, Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang đã huy động 3 xe cẩu cùng hàng chục công nhân đến để xử lý sự cố.

Lực lượng CSGT Công an TP.Nha Trang cũng được cử đến để điều tiết giao thông tại khu vực này. Hiện các phương tiện giao thông di chuyển từ hướng Phạm Văn Đồng qua cầu Trần Phú được hướng dẫn đi qua đường Xóm Cồn cho đến khi lực lượng chức năng xử lý xong sự việc.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên Nha Trang có gió lớn. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết công trình cổng chào mừng năm mới do Sở VH-TT quản lý.

Sau sự cố, chính quyền thành phố đã chỉ đạo lực lượng CSGT chốt chặn phân luồng điều tiết giao thông để Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang cắt điện và tháo gỡ công trình nhằm giải phóng đường tránh ách tắc giao thông. Sau đó, sẽ bàn giao cho Sở VH-TT quản lý và xử lý các bước tiếp theo.

“Ngay khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thuộc TP kiểm tra toàn bộ các công trình chào mừng năm mới do TP quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân. Riêng các công trình của Sở VH-TT phụ trách trên địa bàn TP thì đề nghị Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra”, ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết.

Cháy 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đậu ở âu thuyền Thọ Quang

Tối 27.1, có 3 tàu cá neo đậu sát nhau ở cầu cảng số 3 (âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc 21 giờ 45 ngày 27.1, tại âu thuyền Thọ Quang xảy ra vụ cháy nổ liên tiếp 3 tàu cá.

Lúc này, tàu cá QNg 98804 của ông Huỳnh Toàn, tàu cá QNg 98831 của ông Huỳnh Văn Vũ (cùng ngụ P.Phổ Vinh, TT.Đức Phổ) và tàu cá QNg 92808 của ông Tạ Thành Trọng (ngụ xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, cùng tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu ở cầu cảng số 3 trong âu thuyền, tại khu vực sát bờ kè phía đông đường Vũng Thùng 9.

Tàu cá QNg 98804 dài gần 20 m, công suất 410 CV, hành nghề lưới vây; tàu cá QNg 98831 dài 18,7 m, công suất 550 CV, hành nghề lưới chụp; tàu cá QNg 92808 dài 23,5 m, công suất 884 CV, hành nghề kéo.

Vì tàu cá bốc cháy đang neo đậu cách xa bờ nên người dân địa phương khi phát hiện sự cố không thể tiếp cận dập lửa, liền gọi điện báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Sơn Trà điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án tiếp cận, dập lửa. Lãnh đạo Q.Sơn Trà khi có mặt tại hiện trường đã báo động, yêu cầu Đồn Biên phòng Sơn Trà và lực lượng tại chỗ hỗ trợ, cùng tham gia chữa cháy.

Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết đến 23 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hậu quả, tàu cá QNg 98804 và QNg 92808 bị cháy hoàn toàn phần cabin, tàu cá QNg 98831 cháy 1 phần cabin. Thời điểm cháy, tàu cá vắng chủ nên không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy 3 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang đang được xác minh, làm rõ.

Đường rời miền Tây ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu thương hú còi trong vô vọng

Chiều 27.1 (mùng 6 tết), lượng người và phương tiện rời quê sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão tăng đột biến, cộng với một số vụ tai nạn nhỏ trên tuyến đường tránh TP.Vĩnh Long dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài, đoạn từ vòng xoay cổng chào TP.Vĩnh Long đến cầu Mỹ Thuận hướng đi TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, đến hơn 17 giờ 30 phút cùng ngày, tình trạng ùn tắc đoạn từ TP.Vĩnh Long đến cầu Mỹ Thuận càng trở nên nghiêm trọng.

Các xe gần như nhích từng chút một; một số xe cứu thương từ hướng QL80 đi TP.HCM lọt vào khu vực ùn ứ phương tiện hú còi trong vô vọng vì không thể đi tiếp.

Hướng từ QL80 đi TP.HCM cũng có lượng phương tiện nhiều, cộng với lượng phương tiện "khủng" từ QL1, hướng từ TP.Vĩnh Long đi ra khiến đoạn cầu vượt và cầu Mỹ Thuận ùn tắc nghiêm trọng.





Nhiều người dân đã chọn đoạn đường tắc dọc theo bờ sông Tiền để tránh ùn ứ, nhưng khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận đành "chôn chân". Nhiều xe máy phải dừng nghỉ bên đường, đợi giãn xe để tiếp tục đi.

Một người dân chạy xe máy biển số Cần Thơ cho biết, do thứ Hai mới đi làm nên họ tranh thủ lên TP.HCM sớm, sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi và thăm bạn bè, nhưng bất ngờ vì lại gặp cảnh kẹt xe như vậy.

"Hôm nay mùng 6, còn được nghỉ đến 2 ngày nữa là mùng 7 và mùng 8. Tôi sợ đến đó đi sẽ kẹt xe nên đi sớm, ai ngờ cũng không tránh được", người này nói.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, tình trạng ùn ứ xe do có một số vụ va quẹt giao thông nhỏ ở QL1 (đoạn tránh TP.Vĩnh Long), lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt giải quyết để giải phóng phương tiện ùn ứ. Tuy nhiên, do đoạn đường tránh khá hẹp, lượng phương tiện lại tăng rất nhiều nên xảy ra ùn ứ. Một nguyên nhân nữa là khu vực ngã ba vào cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương ùn ứ phương tiện dẫn đến ùn tắc đoạn qua cầu Mỹ Thuận.

Khen thưởng tác giả 'hoa hậu mèo' ở Quảng Trị

Liên quan đến ‘hoa hậu mèo’ gây sốt tại tỉnh Quảng Trị trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, chiều 27.1.2023, tại Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, lãnh đạo UBND tỉnh và huyện đã tổ chức khen thưởng cho anh Đinh Văn Tâm (32 tuổi, trú tại thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong).

Anh Tâm nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng số tiền 20 triệu đồng vì “có nhiều thành tích trong thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023”.

Trước đó, từ đề nghị của UBND thị trấn Ái Tử (thuộc huyện Triệu Phong), anh Tâm nhận làm tượng linh vật mèo với giá 31 triệu đồng.

Được biết sau đó, anh Tâm còn bỏ thêm ít tiền túi để mua thêm vật liệu để tạo hình linh vật cho đẹp.

Hơn 1 tuần làm ngày làm đêm, linh vật mèo hoàn thiện với chiều cao 3,1 mét, rộng 2,2 mét và dài 2,8 mét được hoàn thiện. Bên trong linh vật là xốp, bên ngoài là thạch cao. Về ngoại hình, linh vật mèo khá giống với mèo mướp.

Khi được trưng bày ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, trước và trong dịp Tết Nguyên đán, linh vật mèo đã thu hút hàng vạn lượt người đến thưởng lãm. Linh vật mèo này cũng làm nóng mạng xã hội, khi nhiều người gán cho biệt danh “hoa hậu mèo”.

Được biết, anh Tâm có 15 năm làm nghề điêu khắc. Không qua trường lớp, anh vừa làm, vừa học, khi tay nghề cứng thì cùng một số cộng sự đi khắp đây đó nhận các công trình để làm. Năm 2022, anh đã nhận làm linh vật đầu tay, là một con hổ đặt ở công viên Lê Duẩn do UBND thành phố Đông Hà đề nghị. Linh vật hổ này cũng từng rất được yêu thích.

Vừa có tin vui xe tăng phương Tây, Ukraine đón trận tập kích tên lửa Nga

Nga bắn hàng loạt tên lửa vào Ukraine trong sáng sớm 26.1. Theo các quan chức Ukraine, vụ tấn công này đã khiến ít nhất một người ở Kyiv thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực biển Đen tại Odessa bị hư hại.

Phát ngôn viên Cơ quan Khẩn cấp Ukraine nói tổng cộng 11 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Nga trong suốt ngày 26.1.

Valentyna, một cư dân Kyiv, cho biết nhà của bà đã bị phá hủy trong vụ tấn công.

"Tôi ra khỏi nhà thì giẫm lên mảnh kính. Tôi gỡ mảnh kính ra khỏi bàn chân. Tôi bị cao huyết áp và các nhân viên y tế đã tiêm cho tôi. Không biết nữa, tôi không nhớ đã ra khỏi nhà thế nào. Mọi thứ đều vỡ nát", bà Valentyna cho hay.

Một nhân chứng khác trong vụ pháo kích nói tiếng nổ đã khiến tai ông điếc đặc. Giờ đây, trong tai ông chỉ còn nghe tiếng như huýt sáo.

Ở thủ đô Kyiv, nhiều người dân phải tạm trú ẩn trong các trạm xe điện sau khi nghe tiếng còi báo động toàn quốc. Nhiều tiếng nổ vang lên phía trên mặt đất.

Các vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong đêm. Trước đó một ngày, Ukraine mới được Mỹ và Đức cam kết cung cấp xe tăng hiện đại để tăng cường sức mạnh. Nga đã ngay lập tức trả đũa động thái này. Moscow từng tiến hành những đợt tập kích đường không ồ ạt ngay sau khi Ukraine có những bước tiến về quân sự.

Phát ngôn viên không quân Ukraine cho biết 6 máy bay quân sự đã cất cánh từ vùng Bắc Cực thuộc Nga và phóng tên lửa tầm xa. Có thời điểm giới chức Ukraine nói lực lượng phòng không đã bắn hạ toàn bộ tên lửa đang bay đến, nhưng cảnh báo vẫn còn nguy hiểm. Chỉ vài phút sau, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở 2 quận thuộc thủ đô Kyiv.

Ở nhiều nơi khác thuộc vùng Kyiv cũng ghi nhận những vụ nổ gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và nhà cửa. Đây là vụ tấn công mới nhất trong số nhiều trận tập kích đường không của Nga nhắm vào lưới điện Ukraine từ tháng 10.2022, dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng trong mùa đông.

DTEK, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết đã phải cắt điện khẩn cấp vì mối nguy hiểm đến từ các vụ tấn công bằng tên lửa. Nhiều nhà sản xuất điện khác cho biết cũng có động thái tương tự.

Vì xung đột Ukraine, đồng hồ 'Tận thế' tiến sát mốc nửa đêm

“Đồng hồ Ngày tận thế” đã được đặt ở 90 giây đến nửa đêm, gần hơn bao giờ hết với mối đe dọa hủy diệt. Sau đây là cách thức hoạt động của chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng này.

“Đồng hồ Ngày tận thế” cho biết chúng ta chỉ còn 90 giây nữa là đến nửa đêm, sau khi các nhà khoa học nguyên tử vào tháng 1.2023 quyết định đặt lại thời điểm dự đoán về sự diệt vong của thế giới.

Nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa gì? Và khái niệm về “Đồng hồ Ngày tận thế” đến từ đâu?

“Đồng hồ Ngày tận thế” là một chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng cho thấy thế giới đã đến gần nguy cơ hủy diệt đến đâu. Nửa đêm đánh dấu thời điểm hủy diệt trên lý thuyết.

Hằng năm, các nhà khoa học di chuyển kim đồng hồ đến gần hoặc xa hơn nửa đêm dựa trên việc họ nhìn nhận các mối đe dọa hiện hữu tại thời điểm đó.

Albert Einstein nằm trong nhóm các nhà khoa học nguyên tử đã tạo ra đồng hồ vào năm 1947. Ngày nay, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Chicago (Mỹ) có tên gọi “Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử” được giao nhiệm vụ cập nhật thời gian hàng năm.

Vào thời điểm chỉ còn cách 90 giây là đến nửa đêm, “Đồng hồ Ngày tận thế” năm nay hiện là chiếc đồng hồ gần với nửa đêm nhất từ trước đến nay.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Ngoài bản tin này, Báo Thanh Niên còn có bản tin về giao tranh Nga - Ukraine được phát vào 6 giờ 30 phút mỗi sáng; và bản tin Xem Nhanh 20h.