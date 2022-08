Xem nhanh: Ngày 187 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, dự báo gì cho 6 tháng tới?

Ukraine năm nay có thể sẽ phải đương đầu với mùa đông buốt giá nhất sau nhiều thập niên. Theo ông Yurii Vitrenko, lãnh đạo công ty khí đốt nhà nước Naftogaz, nhiệt độ ngoài trời trong mùa đông có thể xuống tới âm 10 độ C.

Ông Vitrenko nói hệ thống sưởi trung tâm trong mọi tòa nhà và hộ gia đình sẽ được chỉnh ở mức 17-18 độ C, tức thấp hơn 4 độ C so với thông thường. Bên cạnh đó, hệ thống sưởi trung tâm sẽ bắt đầu hoạt động muộn hơn và tắt đi sớm hơn. Vì vậy, người dân Ukraine được khuyến nghị nên trữ sẵn chăn và áo ấm.

Thời gian gần đây, Ukraine đang chuyển sang phương thức sử dụng pháo binh cũng như tên lửa tầm xa để tấn công sâu hơn vào bên trong chiến tuyến của Nga với mục tiêu gây thiệt hại cho Nga càng nhiều càng tốt. Và để thực hiện chiến lược này, thì viện trợ vũ khí từ phương Tây đóng vai trò then chốt.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson vừa cho biết Thụy Điển sẽ cung cấp thêm gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 46,75 triệu USD. Đây là thông tin được bà Andersson cung cấp cho báo chí sau cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.





Thủ tướng Thụy Điển không cho biết chi tiết về gói hỗ trợ quân sự, nhưng nói rằng gói này sẽ tương tự như khoản viện trợ trước, bao gồm vũ khí chống tăng, thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị rà phá bom mìn.

Hãng TASS ngày 28.8 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho người tị nạn Ukraine được ở lại Nga vô thời hạn và nhận trợ cấp hằng tháng. Theo đó, người dân Ukraine từ 2 vùng ly khai ở Donbass sẽ được phép ở lại Nga vô thời hạn, và sẽ phải làm các thủ tục như lấy dấu vân tay, kiểm tra sức khỏe để xác định không sử dụng ma túy, không mắc bệnh truyền nhiễm hay HIV. Những người này sẽ được làm việc tại Nga mà không cần xin giấy phép lao động trước.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 29.8.2022 của Báo Thanh Niên.