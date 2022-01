6 mục tiêu sức khỏe bạn dễ dàng thực hiện trong năm mới 2022

Chúng sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực và sẵn sàng để bắt đầu năm mới.

1. Đánh giá cảm giác đói và no của cơ thể bạn

Đừng đợi cơ thể quá đói hoặc quá no. Tiến sĩ Rachel Paul từ CollegeNutriologist.com nói rằng hãy tự ăn khi cần thiết và dừng lại khi bạn không còn đói nữa.

Tiến sĩ Paul nói: “Thang điểm đói đi từ 1 đến 10, trong đó 1 là đói và 10 là siêu no. Hãy đặt mục tiêu duy trì trong phạm vi 3 đến 7, nơi bạn chờ ăn cho đến khi đói và ngừng ăn khi no. Không có thức ăn nào là 'không được phép' và bạn luôn có thể ăn lại một loại thức ăn nào đó, vào lần sau khi đói".

2. Ăn cầu vồng mỗi ngày

Ai mà không thích một đĩa thức ăn cầu vồng (nhiều màu sắc bắt mắt)? Kết hợp nhiều màu sắc trên đĩa của bạn là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn nhận được tất cả các loại chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của mình, chuyên gia dinh dưỡng Mackenzie Burgess, và là nhà phát triển công thức tại Cheerful Choices, cho biết.

Chuyên gia Burgess giải thích: “Tất cả những màu sắc khác nhau này đại diện cho các chất chống oxy hóa, phytochemical và chất dinh dưỡng khác nhau mà bạn cần để hỗ trợ một cơ thể khỏe mạnh”.

Theo chuyên gia Burgess, màu sắc thường được chia thành 5 loại khác nhau: đỏ, vàng và cam, xanh lá cây, tím và xanh lam, và trắng.

Chuyên gia Burgess nói thêm: “Mặc dù việc ăn đủ các màu trong một bữa ăn là không thực tế, nhưng hãy cố gắng kết hợp các loại thực phẩm có màu sắc khác nhau này trong suốt cả tuần.

3. Lên lịch tập thể dục trong ngày

"Tất cả chúng ta đều sắp xếp các cuộc họp làm việc, các cuộc hẹn làm tóc và đặt bữa tối trên lịch của mình, tại sao không đưa lên lịch việc tập thể dục?", chuyên gia Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition Playbook, và là thành viên của hội đồng chuyên gia y tế của Eat This, Not That! cho biết.

"'Tôi sẽ tập thể dục nhiều hơn' nghe có vẻ tốt, nhưng thường phần khó nhất là thực sự làm cho nó thành hiện thực. Vì vậy, hãy đặt mục tiêu lên lịch tập thể dục trên lịch của bạn và nếu bạn có “đụng lịch”, hãy lên lịch lại, giống như bạn tham gia một cuộc họp làm việc", chuyên gia Goodson lưu ý.

4. Tăng lượng chất xơ của bạn





Chuyên gia Goodson cho biết: “Trong khi khuyến nghị là ăn 25 đến 38 gram chất xơ mỗi ngày, thì người Mỹ trung bình chỉ ăn khoảng 10 đến 13 gram.

"Chất xơ giúp cung cấp vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn và một số loại chất xơ, chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm cholesterol. 25 gram nghe có vẻ nhiều, nhưng hãy tìm cách bổ sung một lượng nhỏ chất xơ vào mỗi bữa ăn chính và bữa phụ", chuyên gia Goodson gợi ý.

Goodson khuyến nghị các loại thực phẩm giàu chất xơ như bột yến mạch cho bữa sáng, táo cho bữa ăn nhẹ, bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt với một nửa cơm và một nửa súp lơ…

5. Thêm trái cây hoặc rau trong mỗi bữa ăn

Theo Lisa Young, tiến sĩ, tác giả của Finally Full, Finally Slim và là một thành viên của hội đồng chuyên gia y tế của Eat This, Not That!, ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng không phải là loại trừ thực phẩm và ăn ít hơn.

Cách tốt nhất để ăn ít thực phẩm không lành mạnh là ăn nhiều thực phẩm lành mạnh. Nên kết hợp các loại thực phẩm phù hợp vào một chế độ ăn uống phù hợp với bạn.

Những thực phẩm lành mạnh đó là gì để luôn luôn đưa vào bữa ăn của bạn? Là hoa quả và rau!

Chuyên gia Young nói: “Hãy tập trung vào việc thêm một loại trái cây hoặc một loại rau vào mỗi bữa ăn”.

6. Ăn rau vào bữa sáng

Chuyên gia Cheryl Mussatto, tác giả cuốn sách The Nourishing Brain, cho biết: “Hãy biến bữa sáng trở nên lành mạnh và độc đáo hơn một chút so với một bát ngũ cốc hoặc ăn một thanh granola. Tại sao không bao gồm rau giàu chất xơ, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong bữa ăn này?".

“Ví dụ, thêm một nắm rau bina (cải bắp xôi, rau chân vịt) non vào trứng bác hoặc thêm một lát cà chua vào bánh mì nướng bơ của bạn”, chuyên gia Musatto nói tiếp.

"Một ý tưởng thú vị khác là trộn bí ngòi xay vào bột bánh kếp. Sinh tố làm từ sữa chua luôn hoàn hảo để thêm vào các loại rau như cải xoăn, cà rốt nấu chín, khoai lang hoặc thậm chí là củ cải đường", chuyên gia Musatto gợi ý, theo Eat This, Not That!