Văn hóa Sống đẹp

Ánh sáng từ những bước chân

Bài và ảnh: Lư Gia Kiệt
Cần Thơ
Cần Thơ
31/10/2025 13:00 GMT+7

Bộ ảnh ghi lại hành trình hai năm tôi đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, từ những buổi dọn rác bên kênh nhỏ, phát cháo tại bệnh viện đến những ngày ghé thăm mái ấm và các ngôi chùa để làm công quả...

Mỗi bức ảnh là một lát cắt của sự trưởng thành, của niềm tin rằng dù nhỏ bé, mỗi con người đều có thể thắp sáng thế giới quanh mình.

Tôi từng là người ngại giao tiếp, lặng lẽ đứng ngoài đám đông, nhưng chính những lần xắn tay áo giữa nắng, những nụ cười nhận lại sau buổi phát quà hay ánh mắt biết ơn từ người xa lạ đã khiến tôi thay đổi. Tôi học cách bước ra, lắng nghe, hành động và sẻ chia. Những tấm ảnh này chỉ là những khoảnh khắc giản dị được ghi lại trong lúc mọi người cùng làm việc, cùng cười, cùng sống hết lòng cho việc thiện. Tôi muốn lưu giữ chúng không chỉ như kỷ niệm, mà như lời nhắc: sống đẹp không cần điều vĩ đại, chỉ cần dám bước tới và trao đi. Ánh sáng trong từng bức ảnh không đến từ ống kính, mà từ trái tim của những người biết cùng nhau làm điều tử tế.

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 1.

Bức ảnh tôi chụp cùng dì Nga trong chương trình thiện nguyện giải chạy "Bước chân hòa nhập" tổ chức gây quỹ dành tặng người khuyết tật, tại đây chúng tôi chung một đội dự thi, tôi vừa chạy vừa đẩy dì về đích cách 2 km

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 2.

Kết quả cuối cùng, chúng tôi về đích đầu tiên đạt hạng nhất. Đây là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của tôi

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 3.
Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 4.

Tham gia hoạt động môi trường nhặt rác và phân loại rác thải tại Hưng Phú, TP.Cần Thơ (do Xanh Cần Thơ tổ chức)

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 5.

Nhặt rác và phân loại rác thải tại Hưng Phú, TP.Cần Thơ

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 6.

Tham gia hoạt động nhặt rác tại khu vực dưới chân cầu Cần Thơ - xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 7.

Chương trình cấp thành phố diễu hành xe hoa chào mừng kỷ niệm 20 năm TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 8.

Tổ chức buổi thiện nguyện nấu ăn và phát quà cho các em nhỏ tại nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai - thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 9.

Tổ chức buổi thiện nguyện nấu ăn và phát quà cho các em nhỏ tại nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương - thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang (cũ)

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 10.

Hoạt động thiện nguyện tổ chức buổi trung thu phát quà cho các em tại Trường tiểu học Đông Phú 3 - xã Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 11.

Hoạt động tình nguyện vì môi trường tại khu dân cư Hưng Phú, TP.Cần Thơ

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 12.

Hoạt động nấu cháo dành tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, do Đoàn phường Xuân Khánh tổ chức

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 13.

Hoạt động tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, phát túi vải dành tặng người dân trong trao đổi mua bán hằng ngày, hạn chế sử dụng bọc nilon và phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, do Đoàn phường Hưng Phú tổ chức

Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 14.

Nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm học 2022 - 2023


Ánh sáng từ những bước chân - Ảnh 15.

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
