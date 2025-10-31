Ánh sáng từ những bước chân

Mỗi bức ảnh là một lát cắt của sự trưởng thành, của niềm tin rằng dù nhỏ bé, mỗi con người đều có thể thắp sáng thế giới quanh mình.

Tôi từng là người ngại giao tiếp, lặng lẽ đứng ngoài đám đông, nhưng chính những lần xắn tay áo giữa nắng, những nụ cười nhận lại sau buổi phát quà hay ánh mắt biết ơn từ người xa lạ đã khiến tôi thay đổi. Tôi học cách bước ra, lắng nghe, hành động và sẻ chia. Những tấm ảnh này chỉ là những khoảnh khắc giản dị được ghi lại trong lúc mọi người cùng làm việc, cùng cười, cùng sống hết lòng cho việc thiện. Tôi muốn lưu giữ chúng không chỉ như kỷ niệm, mà như lời nhắc: sống đẹp không cần điều vĩ đại, chỉ cần dám bước tới và trao đi. Ánh sáng trong từng bức ảnh không đến từ ống kính, mà từ trái tim của những người biết cùng nhau làm điều tử tế.

Bức ảnh tôi chụp cùng dì Nga trong chương trình thiện nguyện giải chạy "Bước chân hòa nhập" tổ chức gây quỹ dành tặng người khuyết tật, tại đây chúng tôi chung một đội dự thi, tôi vừa chạy vừa đẩy dì về đích cách 2 km

Kết quả cuối cùng, chúng tôi về đích đầu tiên đạt hạng nhất. Đây là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của tôi



Tham gia hoạt động môi trường nhặt rác và phân loại rác thải tại Hưng Phú, TP.Cần Thơ (do Xanh Cần Thơ tổ chức)

Nhặt rác và phân loại rác thải tại Hưng Phú, TP.Cần Thơ

Tham gia hoạt động nhặt rác tại khu vực dưới chân cầu Cần Thơ - xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Chương trình cấp thành phố diễu hành xe hoa chào mừng kỷ niệm 20 năm TP.Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Tổ chức buổi thiện nguyện nấu ăn và phát quà cho các em nhỏ tại nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai - thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang

Tổ chức buổi thiện nguyện nấu ăn và phát quà cho các em nhỏ tại nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương - thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang (cũ)

Hoạt động thiện nguyện tổ chức buổi trung thu phát quà cho các em tại Trường tiểu học Đông Phú 3 - xã Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Hoạt động tình nguyện vì môi trường tại khu dân cư Hưng Phú, TP.Cần Thơ

Hoạt động nấu cháo dành tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, do Đoàn phường Xuân Khánh tổ chức

Hoạt động tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, phát túi vải dành tặng người dân trong trao đổi mua bán hằng ngày, hạn chế sử dụng bọc nilon và phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, do Đoàn phường Hưng Phú tổ chức

Nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm học 2022 - 2023



