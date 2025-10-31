Ánh sáng từ những bước chân

Bộ ảnh ghi lại hành trình hai năm tôi đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, từ những buổi dọn rác bên kênh nhỏ, phát cháo tại bệnh viện đến những ngày ghé thăm mái ấm và các ngôi chùa để làm công quả...
Mỗi bức ảnh là một lát cắt của sự trưởng thành, của niềm tin rằng dù nhỏ bé, mỗi con người đều có thể thắp sáng thế giới quanh mình.
Tôi từng là người ngại giao tiếp, lặng lẽ đứng ngoài đám đông, nhưng chính những lần xắn tay áo giữa nắng, những nụ cười nhận lại sau buổi phát quà hay ánh mắt biết ơn từ người xa lạ đã khiến tôi thay đổi. Tôi học cách bước ra, lắng nghe, hành động và sẻ chia. Những tấm ảnh này chỉ là những khoảnh khắc giản dị được ghi lại trong lúc mọi người cùng làm việc, cùng cười, cùng sống hết lòng cho việc thiện. Tôi muốn lưu giữ chúng không chỉ như kỷ niệm, mà như lời nhắc: sống đẹp không cần điều vĩ đại, chỉ cần dám bước tới và trao đi. Ánh sáng trong từng bức ảnh không đến từ ống kính, mà từ trái tim của những người biết cùng nhau làm điều tử tế.
Tham gia hoạt động môi trường nhặt rác và phân loại rác thải tại Hưng Phú, TP.Cần Thơ (do Xanh Cần Thơ tổ chức)
Bình luận (0)