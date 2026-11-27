TP.HCM xác định 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông tại 9 khu vực trên địa bàn, trong đó 15 điểm dự kiến được xử lý trong giai đoạn 2026 - 2027, số còn lại triển khai từ năm 2028 - 2030. Danh sách tập trung tại những nút giao đông phương tiện, cửa ngõ thành phố, khu vực sân bay, cảng và các tuyến đường kết nối khu công nghiệp.

Bản đồ 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông tại TP.HCM: Khi nào xử lý xong?

28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông tập trung ở đâu?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực đông bắc thành phố có 6 điểm nguy cơ ùn tắc, nhiều vị trí nằm trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao như Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khu vực trung tâm có 3 điểm, phía đông có 2 điểm, phía nam có 4 điểm. Ngoài ra, nguy cơ ùn tắc còn tập trung tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Để giải quyết các điểm nghẽn giao thông, thành phố đã lập danh mục 98 dự án liên quan, trong đó 33 dự án đã được bố trí vốn và đủ điều kiện triển khai. Nhiều công trình lớn đang được thực hiện như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, cầu đường Nguyễn Khoái, nâng cấp quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

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Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến tiếp tục triển khai nhiều công trình như cầu vượt thép tại vòng xoay Công trường Dân Chủ, các cầu vượt trên đường 3 Tháng 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Rạch Dơi, hầm chui dọc đường Tôn Đức Thắng và nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh. Một số dự án mở rộng Vành đai 2, quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 cũng được triển khai theo hình thức đối tác công tư.

CSGT đã xử lý hơn 1.200 điểm bất cập về tổ chức giao thông

Trong khi chờ các công trình hoàn thành, áp lực giao thông được dự báo tăng vào cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao, nhiều dự án hạ tầng đang thi công và mặt đường bị thu hẹp. Khu vực cửa ngõ, sân bay, bến xe, cảng hàng hóa và các tuyến kết nối khu công nghiệp có nguy cơ ùn ứ cục bộ.

CSGT đã xử lý hơn 1.200 điểm bất cập về tổ chức giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Phòng CSGT TP.HCM đang phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh đèn tín hiệu, phân làn, bổ sung biển báo và xử lý bất cập hạ tầng. Hơn 1.200 bất cập trong tổ chức giao thông đã được phối hợp khắc phục. Với các tuyến đang thi công, lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện đi theo tuyến thay thế và rà soát phương án rào chắn theo từng giai đoạn.

Bài toán chống ùn tắc tại TP.HCM không chỉ nằm ở việc xây thêm cầu, đường hay hầm chui, mà còn ở cách tổ chức giao thông và thi công để những công trình giải quyết điểm nghẽn không tạo thêm điểm nghẽn mới.