Bản tin Covid-19 ngày 21.2: Cả nước 46.880 ca | Dịch bệnh nhiều nơi liên tục lập “đỉnh” mới

Bản tin Covid-19 ngày 21.2 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước 46.880 ca Covid-19, 13.235 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế ngày 21.2.2022 cho biết tính từ 16h ngày 20.2 đến 16h ngày 21.2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới, 13.235 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 104 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 39.605 ca.

Thông tin về 46.880 ca nhiễm mới như sau:

19 ca nhập cảnh.

46.861 ca ghi nhận trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 32.975 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (5.477), Bắc Ninh (2.582), Phú Thọ (1.908), Quảng Ninh (1.898), Thái Nguyên (1.862), Hải Dương (1.815), Hòa Bình (1.782), Vĩnh Phúc (1.734), Nam Định (1.715), Hải Phòng (1.707), Ninh Bình (1.684), Bắc Giang (1.622), Nghệ An (1.419), Yên Bái (1.280), Thanh Hóa (1.257), Lào Cai (1.181), Thái Bình (1.103), Đà Nẵng (907), Sơn La (860), Bình Định (842), Quảng Nam (842), Tuyên Quang (833), Hưng Yên (799), TP.HCM (797), Quảng Bình (778), Đắk Lắk (720), Lạng Sơn (699), Hà Tĩnh (689), Khánh Hòa (596), Lâm Đồng (477), Cao Bằng (474), Phú Yên (472), Điện Biên (438), Bà Rịa - Vũng Tàu (376), Bình Phước (365), Hà Nam (329), Đắk Nông (318), Quảng Trị (313), Thừa Thiên Huế (245), Bình Dương (224), Lai Châu (214), Cà Mau (204), Kon Tum (152), Hà Giang (151), Bắc Kạn (122), Quảng Ngãi (118), Bình Thuận (98), Kiên Giang (76), Tây Ninh (63), Đồng Tháp (49), Bến Tre (41), Trà Vinh (38), Bạc Liêu (33), Cần Thơ (14), Long An (13), Vĩnh Long (12), Ninh Thuận (12), Sóc Trăng (11), Đồng Nai (8 ), Tiền Giang (6), An Giang (4), Hậu Giang (3).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh (-605), Gia Lai (-286), Lào Cai (-179).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+499), Hà Nội (+375), Bắc Ninh (+222).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 40.164 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.834.373 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 28.696 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.827.112 ca, trong đó có 2.291.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (520.790), Bình Dương (294.139), Hà Nội (203.821), Đồng Nai (100.537), Tây Ninh (89.115).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.235 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.294.669 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.145 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 2.454 ca

Thở ô xy dòng cao HFNC: 324 ca

Thở máy không xâm lấn: 96 ca

Thở máy xâm lấn: 258 ca

ECMO: 13 ca

Từ 17h30 ngày 20.2 đến 17h30 ngày 21.2 ghi nhận 104 ca tử vong tại:

Tại TP.HCM (2) trong đó 1 ca từ Quảng Ngãi chuyển đến.

Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (35 ca trong 02 ngày), An Giang (5 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Nam (4 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (4), Bình Định (3), Đà Nẵng (3), Đắk Lắk (3), Hải Dương (3 ca trong 02 ngày), Lâm Đồng (3), Nam Định (3), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (2), Ninh Bình (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Lào Cai (1), Phú Thọ (1), Phú Yên (1), Quảng Ngãi (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 81 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.605 ca, chiếm tỉ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện là 33.163.616 mẫu tương đương 78.508.813 lượt người.

Trong ngày 20.2 có 294.753 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 191.667.067 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 174.905.728 liều: Mũi 1 là 70.875.480 liều; Mũi 2 là 67.285.487 liều; Mũi 3 là 1.444.496 liều; Mũi bổ sung là 13.400.975 liều; Mũi nhắc lại là 21.899.290 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.761.339 liều: Mũi 1 là 8.610.021 liều; Mũi 2 là 8.151.318 liều.

Yêu cầu xử lý nạn chèo kéo, bắt chẹt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 19.2.2022, Bộ GTVT đã có công văn chỉ đạo Cục Hàng không, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí hợp lý các khu vực cho các phương tiện vào đón, trả khách; tổ chức các làn đón, trả khách trong nhà xe phù hợp thực tế khi khách tăng; phân luồng khách chờ đón xe đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hiện tượng chèo kéo, bắt chẹt khách trong nhà xe và phạm vi sân bay.

Đồng thời sắp xếp tăng thêm diện tích bãi đỗ dành cho xe chờ đón trả khách; tổ chức cho xe buýt chờ đón trả khách tại ga đến quốc nội. Các đơn vị có phương án kết nối di chuyển bằng phương tiện giữa ga quốc nội và ga quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo Cảng vụ hàng không Miền Nam phối hợp với Sở GTVT TP.HCM và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; thực hiện đúng quy định dừng, đỗ xe tại khu vực cảng hàng không.

Phía Sở GTVT TP.HCM, Bộ GTVT đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm, điều phối giao thông tại khu vực cảng hàng không. Phối hợp tổ chức tuyến xe buýt kết nối phù hợp khu vực cảng hàng không; làm việc với hiệp hội taxi, các hãng taxi, hãng xe công nghệ có xe phục vụ tại cảng hàng không để tăng số lượng xe...





Đám cưới tập thể của y bác chống dịch Covid-19

Tối 20.2, chương trình Mạch sống tại Bệnh viện Quân y 175 đã diễn ra với nhiều sự kiện nhìn lại hành trình chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và tri ân các y bác sĩ, nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Sân khấu được dựng như một khu vườn nhiều cây cổ thụ bên cạnh một con suối nhiều hoa dại (hoa thạch thảo trắng). Nước là ý tưởng chủ đạo để diễn đạt sự sống vẫn được tiếp diễn sau đại dịch. Nước là khởi nguồn của sự sống.

Sự xuất hiện của 20 cặp đôi là 20 câu chuyện tình lãng mạn, nhiều hy sinh thầm lặng của cặp vợ chồng là y bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch cùng nhau sánh vai trong lễ cưới tập thể đặc biệt.

Đại úy Lê Công Vinh - bác sĩ điều trị khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện Quân y 175 - dự định tổ chức đám cưới với thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Thoa vào tháng 9.2021. Khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày tổ chức lễ cưới thì đợt dịch thứ tư bùng phát vào giữa năm 2021.

Anh Vinh nhận nhiệm vụ tại vụ trung tâm điều trị Covid-19 của Bệnh viện 175. Trước tình thế đó, cả hai đều nghĩ đến chuyện phải hoãn cưới để chống dịch, ưu tiên nhiệm vụ chống dịch hàng đầu, sau đó mới nghĩ đến vấn đề riêng tư. Sau khi bàn với gia đình sẽ hoãn cưới để chống dịch, gia đình đồng tình và động viên hai bạn giữ vững tinh thần.

Không chỉ có những cặp đôi mới yêu nhau, đang chờ ngày đám cưới, còn có những cặp đôi đang có thai và đã có em bé cũng tham gia lễ cưới tập thể đặc biệt này.

Chương trình Mạch sống cùng đám cưới tập thể là sự tri ân dành cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch của TP.HCM trong suốt thời gian qua. Vừa để tôn vinh những hy sinh thầm lặng, gieo niềm tin, sự lạc quan vào những hạnh phúc bình dị sau những ngày dịch bệnh nóng bỏng nhất.

Sự hy sinh thầm lặng của các bạn, 20 cặp đôi ngày hôm nay, cũng như tất cả các cán bộ y bác sĩ tuyến đầu và các lực lượng khác rất đáng được trân trọng. Chúng tôi chỉ làm trách nhiệm của người muốn tri ân, muốn cảm ơn những ai đã có hy sinh như các bạn trong ngày hôm nay.

Người trẻ Sài Gòn ngày càng mê đạp xe khám phá thành phố buổi sớm

5 giờ sáng, những chiếc xe đạp đã được xếp ngay hàng thẳng lối trong một con hẻm trên đường Trần Nhật Duật, Q.1, TP.HCM, chờ đón những vị khách trẻ đầu tiên.

6 giờ, trước khi xuất phát, các thành viên lắng nghe người dẫn đoàn hướng dẫn cách sử dụng xe đạp thể thao, nón bảo hiểm an toàn cũng như các quy tắc tham gia giao thông trong thành phố.

Hành trình của nhóm bạn trẻ đến từ Chi đoàn Báo Thanh Niên di chuyển 15km trong nội thành, về những di tích lịch sử như bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập, tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, tiệm cà phê Đỗ Phủ (trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) có hầm chứa vũ khí bí mật của biệt động Sài Gòn...

Những bạn trẻ có cơ hội len lỏi trong những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, nơi có những khu chợ dân sinh hối hả, thơm nức mùi của cuộc sống đời thường. Hay được đạp ra đường Hoàng Sa, hít hà căng lồng ngực hương thơm của hoa sứ hay đi trên những con đường rợp bóng cây Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn...

Vừa tập luyện thể thao, vừa khám phá thành phố buổi sáng sớm là trải nghiệm bổ ích với nhiều đoàn viên, thanh niên sau thời gian dài phải ở nhà để chống dịch.

Trần Nguyễn Quỳnh Như, 24 tuổi, phóng viên Ban Quốc tế của Báo Thanh Niên cũng rất hào hứng khi được trải nghiệm đạp xe vào lúc sáng sớm giữa thành phố. Quỳnh Như di chuyển mỗi ngày bằng xe buýt, rất ít khi động tới xe máy. Đây là lần đầu tiên cô đạp xe thể thao cùng mọi người trong một buổi sáng tinh mơ của Sài Gòn.

Anh Lê Minh Khang, 29 tuổi, thành viên của Cào Cào Adventures, đơn vị ở TP.HCM tổ chức các tour đạp xe, cũng là người dẫn đường cho biết số lượng tour xe đạp khám phá thành phố đang tăng mạnh kể từ sau khi kết thúc giãn cách. Mỗi một chuyến đi đều để lại những ấn tượng sâu sắc cho Minh Khang nhiều chiêm nghiệm.

Người dẫn đường cho tour đạp xe trong thành phố cho rằng, đạp xe là để khỏe mạnh song an toàn là phải trên hết. Mỗi người trẻ yêu xe đạp, yêu thể thao nên tìm những hội nhóm yêu xe đạp để cùng được hướng dẫn các kỹ năng đạp xe an toàn, tuân thủ luật an toàn giao thông và nuôi dưỡng trong mình tình yêu với thể thao mỗi ngày.

"Xe đạp tốc độ không cao bằng xe máy, xe hơi nên luôn luôn phải đi sát vào lề phải và giữ khoảng cách an toàn với phía trước. Ngoài ra, chúng ta có ý định đạp xe lâu dài chúng ta nên tìm đến những hội nhóm, các lớp training, làm quen cho xe đạp với những người mới bắt đầu, giống như nhóm Cào Cào của tụi mình cũng có một nhóm như vậy cho thứ tư và thứ năm hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người", anh Khang nói.

Đạp xe vòng quanh Sài Gòn, khám phá thành phố là một trong những hoạt động của đoàn viên, thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Thanh Niên nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào ngày 26.2 tới đây.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 21.2 của Báo Thanh Niên.