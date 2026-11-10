Chạy bộ có làm khớp gối nhanh thoái hóa?

Trên thực tế, chạy bộ với mục đích nâng cao sức khỏe, thư giãn tinh thần và tìm kiếm niềm vui, thay vì theo đuổi thành tích thi đấu chuyên nghiệp - có thể là một phần của lối sống năng động, giúp duy trì khả năng vận động và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh, theo Health.

Chạy bộ tác động thế nào đến đầu gối?

Theo bà Amy Harrison, thạc sĩ khoa học - huấn luyện viên thể thao (Mỹ), mỗi bước chạy tạo ra lực tác động đáng kể lên các khớp chi dưới. Tuy nhiên, đầu gối không phải nơi tiếp nhận toàn bộ áp lực. Khớp gối phối hợp với sụn, dây chằng và các nhóm cơ xung quanh để phân bổ lực trong quá trình vận động.

Chạy bộ giúp bảo vệ đầu gối và các khớp khác bằng cách tăng cường sức mạnh cơ bắp, giảm trọng lượng cơ thể và làm dày sụn khớp ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bà Vehniah Kristin Tjong, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và y học thể thao tại hệ thống y tế Northwestern Medicine (Mỹ), cho biết cơ thể có khả năng thích nghi với hoạt động chạy bộ thông qua việc tăng cường sức mạnh cơ bắp và điều chỉnh khả năng chịu tải của hệ cơ xương khớp.

Các nghiên cứu cũng cho thấy chạy bộ không mặc nhiên làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối. Một phân tích gộp ghi nhận người chạy bộ giải trí có tỷ lệ mắc viêm khớp gối và khớp háng thấp hơn người ít vận động. Tuy nhiên, kết quả này phản ánh mối liên hệ giữa các yếu tố, chưa chứng minh chạy bộ trực tiếp ngăn ngừa viêm khớp.

Bà Harrison khuyên, những người từng bị chấn thương đầu gối, thừa cân, béo phì hoặc mắc bệnh lý khớp cần thận trọng khi bắt đầu chạy hoặc tăng cường độ tập luyện. Nên tăng từ từ mức độ vận động để cơ thể có thời gian thích nghi với áp lực từ việc chạy bộ.

Làm gì để bảo vệ đầu gối khi chạy bộ?

Để hạn chế nguy cơ chấn thương khi chạy bộ, bác sĩ Tjong khuyến nghị người mới bắt đầu nên tham khảo ý kiến chuyên gia để được hướng dẫn kỹ thuật và xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp.

Nên lắng nghe cơ thể, vận động và nghỉ ngơi với cường độ phù hợp, chú ý dừng ngay khi có các dấu hiệu đau, sưng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bên cạnh chạy bộ, tập luyện sức mạnh cũng rất quan trọng. Theo bà Harrison, các bài tập có lực cản, sử dụng tạ hoặc trọng lượng cơ thể, giúp tăng cường cơ bắp, gân và dây chằng, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Người tập nên chú trọng các nhóm cơ mông, cơ gân kheo, cơ tứ đầu đùi và cơ trung tâm.

“Các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể như squat, chùng chân, plank và chống đẩy đều phù hợp”, bà Harrison nói.

Ngoài ra, người chạy bộ nên chọn giày vừa chân, thoải mái và phù hợp với nhu cầu vận động. Trước khi chạy, cần khởi động nhẹ; sau khi tập có thể giãn cơ, đi bộ chậm để cơ thể dần trở về trạng thái nghỉ.

Quãng đường và cường độ chạy nên được tăng dần theo thể trạng, kinh nghiệm tập luyện và khả năng hồi phục. Không nên tăng tải đột ngột hoặc cố chạy khi cơ thể chưa thích nghi.

Các bề mặt như đường cỏ, đường chạy điền kinh và đường nhựa thường ít gây áp lực lên đầu gối hơn so với mặt đường bê tông cứng.

Quan trọng nhất, người tập cần lắng nghe cơ thể. Nếu xuất hiện đau đầu gối, nên giảm cường độ hoặc tạm ngừng chạy để theo dõi.