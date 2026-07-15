Chu Lai tăng tốc hút 5 tỉ USD, khởi công luồng Cửa Lở gần 7.000 tỉ đồng

Sáng 15.7, tại phường Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức lễ phát động kế hoạch thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát huy vai trò của Khu kinh tế mở Chu Lai là cực tăng trưởng phía nam của thành phố.

Quyết tâm khởi công luồng Cửa Lở gần 7.000 tỉ đồng

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, phong trào thi đua nhằm khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực và tiềm năng phát triển từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố Đà Nẵng.

Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút nhiều dự án lớn, trong đó có Tập đoàn THACO ẢNH: THACO

Song song với đó, ban quản lý sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch và hạ tầng; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và có sức cạnh tranh.

Đơn vị cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy vai trò là động lực tăng trưởng khu vực phía nam, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Tại lễ phát động, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai công bố nhiều chỉ tiêu cụ thể cho năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, năm 2026 phấn đấu thu hút 800 triệu USD vốn đầu tư mới; cả giai đoạn 2026 - 2030 thu hút khoảng 5 tỉ USD.

Những năm qua, Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút nhiều nhà đầu tư lớn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Về phát triển hạ tầng công nghiệp, năm 2026 sẽ hoàn thành thủ tục thành lập mới 2 khu công nghiệp; giai đoạn 2026 - 2030 đưa thêm ít nhất 5 khu công nghiệp vào hoạt động, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động đạt bình quân khoảng 70% vào năm 2030.

Đáng chú ý, ban quản lý đặt mục tiêu khởi công trong năm 2026 dự án luồng Cửa Lở gần 7.000 tỉ đồng và Khu đô thị Chu Lai. Trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục khởi công các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình, Tam Anh; đồng thời đưa tuyến luồng Cửa Lở vào khai thác, đủ điều kiện tiếp nhận tàu có tải trọng đến 50.000 tấn.

Bên cạnh đó, Khu kinh tế mở Chu Lai phấn đấu doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước hằng năm của các doanh nghiệp, dự án trong khu kinh tế tăng từ 11% trở lên so với năm trước, đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng mỗi năm. Đồng thời, đặt mục tiêu tạo mới khoảng 10.000 việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, cho biết là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế mở Chu Lai đã khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Đến nay, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút 265 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỉ đồng, gồm 200 dự án trong nước và 65 dự án FDI. Nhiều tập đoàn lớn như THACO, Hyosung, Panko, SGI cùng các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu đã lựa chọn đầu tư, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh quy mô lớn.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, phát biểu tại lễ phát động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Quang, giai đoạn 2021 - 2025, khu kinh tế đóng góp hơn 82.000 tỉ đồng cho ngân sách. Riêng năm 2025, khu kinh tế chiếm hơn 21% tổng thu ngân sách nội địa của thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

"Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, song cũng là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, đòi hỏi sự bứt phá, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp", ông Quang nhấn mạnh.