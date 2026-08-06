Chưa bao giờ xe gia đình 7 chỗ tại Việt Nam rẻ như lúc này

Vài năm trước, với ngân sách khoảng 500 triệu đồng, người Việt gần như chỉ đủ mua một chiếc sedan hạng B, trong khi ô tô gia đình (MPV) 7 chỗ thường niêm yết giá bán từ 600 - 700 triệu đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua ì ạch, cạnh tranh ngày càng gay gắt, hiện nay thị trường Việt đã xuất hiện nhiều lựa chọn xe 7 - 8 chỗ ngồi có giá "thấp không tưởng". Một số mẫu sau khi trừ các ưu đãi, giá thực tế chỉ còn dưới 400 triệu đồng.

MG G50 gây sốc khi có giá bán thực tế thấp nhất chưa tới 400 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, cuộc giảm giá không chỉ áp dụng với xe tồn kho hoặc những mẫu bán chậm, mà đã lan tới cả các dòng xe dẫn đầu doanh số. Mặt bằng giá MPV phổ thông vì vậy đang được kéo xuống mức thấp hiếm thấy.

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Giá nhiều mẫu xe 7 chỗ chỉ ngang ô tô cỡ nhỏ

Trường hợp gây chú ý nhất phải kể đến MG G50 bản MT COM. Mẫu MPV 8 chỗ này có giá niêm yết 559 triệu đồng, nhưng xe VIN 2025 đang được hệ thống phân phối giảm còn 445 triệu đồng. Đáng chú ý, nếu khách hàng đã sở hữu một ô tô hiệu MG và mua thêm chiếc thứ hai còn được giảm tiếp 50 triệu đồng, đưa giá xuống mức thấp kỷ lục, chỉ 395 triệu đồng.

Một lựa chọn khác cũng góp phần kéo mặt bằng giá MPV xuống thấp là Wuling Grango. Mẫu xe thuần điện 7 chỗ vừa mở bán với giá niêm yết 499 triệu đồng, thấp hơn giá khởi điểm của phần lớn MPV dùng động cơ xăng trên thị trường. Trong giai đoạn đầu mở bán, khách đặt cọc còn được lựa chọn gói hỗ trợ chi phí sạc và bộ sạc tại nhà tổng trị giá 25,5 triệu đồng.

Dù dẫn đầu doanh số nhóm MPV gia đình sử dụng động cơ xăng, Mitsubishi Xpander vẫn phải tăng ưu đãi để bảo vệ thị phần ẢNH: CHÍ TÂM

Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Hyundai Stargazer có giá niêm yết từ 569 - 615 triệu đồng, nhưng đang được khuyến mãi lên đến 117 triệu đồng. Gói này gồm tiền mặt, quyền lợi thẻ hội viên và gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, tùy phiên bản và năm sản xuất.

Ngay cả Mitsubishi Xpander, mẫu xe xăng bán chạy nhất nhóm MPV cỡ nhỏ cũng đang được ưu đãi mạnh. Trong tháng 8.2026, bản Xpander MT giá 568 triệu đồng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ khoảng 57 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, đưa tổng giá trị xe sau quy đổi còn khoảng 501 triệu đồng.

Bản Xpander AT giá 598 triệu đồng nhận tổng hỗ trợ 95 triệu đồng, gồm khoảng 59 triệu đồng lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu trị giá 36 triệu đồng. Hai bản AT Premium và Xpander Cross cũng được hỗ trợ tổng cộng khoảng 90 triệu đồng, đưa mức giá sau ưu đãi về khoảng 569 - 609 triệu đồng.

Toyota cũng áp dụng chính sách hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất và ưu đãi tài chính cho các dòng xe gia đình 7 chỗ. Theo đó, Avanza Premio đang được giảm từ 65 - 70 triệu đồng. Nếu quy đổi toàn bộ gói hỗ trợ, giá thực tế còn từ 493 - 528 triệu đồng. Trong khi khách mua Veloz Cross được hỗ trợ từ 73 - 75 triệu đồng, đưa mức giá thực tế còn khoảng 565 - 585 triệu đồng.

KIA Carens cũng điều chỉnh giá mạnh, bản thấp nhất sát mốc 550 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một mẫu MPV 7 chỗ khác là KIA Carens được THACO AUTO điều chỉnh giá niêm yết, thay vì chỉ dựa vào khuyến mãi ngắn hạn. Ba phiên bản máy xăng phổ thông hiện có giá 559 - 609 triệu đồng, thấp hơn trước khoảng 20 - 30 triệu đồng. Một số đại lý tiếp tục giảm thêm khoảng 5 triệu đồng và tặng bảo hiểm vật chất, qua đó đưa giá bán bản tiêu chuẩn về khoảng 554 triệu đồng.

Honda BR-V vẫn nằm ở vùng giá cao hơn nhưng cũng không đứng ngoài cuộc đua kích cầu. Bản G giá 629 triệu đồng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 31,5 triệu đồng; bản L giá 705 triệu đồng nhận hỗ trợ 100%, tương đương khoảng 70,5 triệu đồng. Giá thực tế sau khuyến mãi lần lượt khoảng 598 - 635 triệu đồng.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số VinFast Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander

Vì sao giá MPV cỡ nhỏ giảm mạnh?

Lý giải về mặt bằng giá giảm sâu ở phân khúc MPV phổ thông, một số chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng có nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Đầu tiên là nhóm xe này ngày càng "chật chội" với sự xuất hiện của nhiều mẫu mã mới.

Trong vùng giá khoảng 500 - 700 triệu đồng, người Việt hiện có không dưới 10 lựa chọn. Trong khi, sự khác biệt về không gian, trang bị và khả năng vận hành giữa các dòng xe hiện nay đã không còn quá lớn. Lúc này, giá bán chênh nhau vài chục triệu đồng có thể tác động đến quyết định mua xe của khách hàng.

Nguồn cung ngày càng đa dạng khiến cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV trở nên khốc liệt hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Số liệu nửa đầu năm 2026 cho thấy, nhóm xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong vẫn đạt hơn 20.000 xe, tăng khoảng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị phần tập trung mạnh vào nhóm dẫn đầu. Xpander bán 7.791 xe, chiếm khoảng 39%; bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio đạt 5.524 xe, tương đương 27,5%; Carens đạt 2.476 xe, chiếm 12,4%. Những mẫu còn lại đều bán dưới 2.000 xe, khiến các hãng phải liên tục dùng giá để giành khách và cải thiện vị trí.

Bên cạnh đó, áp lực còn đến từ xe điện. Nếu mở rộng sang nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng, VinFast Limo Green và MPV 7 đã bán tổng cộng hơn 37.000 xe trong 6 tháng đầu năm, chiếm gần 59% quy mô cả phân khúc. Sự nổi lên của hai mẫu xe điện, đặc biệt ở nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, đang buộc các MPV máy xăng phải tăng ưu đãi để giữ sức cạnh tranh.

Và cuối cùng, tháng 8 cũng là giai đoạn thị trường chuẩn bị bước vào tháng 7 âm lịch, thời điểm tâm lý mua ô tô thường chậm lại. Các hãng đồng thời phải giữ nhịp doanh số, xử lý hàng tồn với các xe cũ (VIN 2025) và tạo đà cho mùa mua sắm cuối năm. Việc một mẫu bán chạy như Xpander vẫn nhận tổng quyền lợi lên tới 90 - 95 triệu đồng cho thấy khuyến mãi hiện không chỉ nhằm giải phóng xe bán chậm, mà còn là "công cụ" bảo vệ thị phần.

Vì vậy, theo các chuyên gia, cuộc đua giá nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm 2026, nhất là với các phiên bản xe kén khách hoặc những xe sản xuất từ năm trước. Tuy nhiên, mức giảm sẽ không đồng đều và có thể thay đổi theo lượng xe còn lại tại từng đại lý.