5 mẫu ô tô bán chạy vẫn giảm giá 'rầm rộ' tại Việt Nam

Không chỉ những dòng xe doanh số thấp hoặc đang bị tồn kho, hàng loạt mẫu mã hút khách trên thị trường hiện nay cũng được các hãng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.

Đáng chú ý, mức ưu đãi không còn dừng ở quà tặng phụ kiện hay bảo hiểm, mà đã được nâng lên thành hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm trực tiếp bằng tiền mặt hoặc áp dụng các gói tài chính trị giá hàng chục triệu đồng. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng quyết liệt, buộc những mẫu bán chạy cũng phải liên tục duy trì sức hút để bảo vệ miếng bánh thị phần.

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VinFast VF 5 giá thực tế còn 471 triệu đồng

VF 5 đang là một trong những mẫu xe có doanh số cao nhất thị trưởng ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2026. Riêng tháng 6 vừa qua, mẫu SUV điện cỡ nhỏ nhà VinFast đã bán ra đến 3.364 xe. Tuy nhiên, trong tháng 7.2026, hãng xe Việt Nam vẫn áp dụng thêm mức ưu đãi 25 triệu đồng. Cộng với chính sách điều chỉnh giảm giá niêm yết trước đó, hiện mức giá khởi điểm thực tế của mẫu A-SUV điện này chỉ còn khoảng 471 triệu đồng.

VinFast VF 5 tiếp tục được ưu đãi dù đang dẫn đầu nhóm SUV cỡ nhỏ về doanh số ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

VinFast VF 5 sử dụng mô-tơ công suất 134 mã lực, pin khả dụng 37,23 kWh và phạm vi di chuyển công bố 326,4 km theo chuẩn NEDC. Xe có 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ đỗ xe. Việc tiếp tục ưu đãi cho thấy VinFast vẫn muốn duy trì sức ép ở nhóm xe đô thị dù đã có lợi thế lớn về doanh số.

Bộ đôi SUV đô thị: Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị trang bị động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 với 8.146 xe. Dù vậy, trong tháng 7, Toyota vẫn áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe, với giá trị quy đổi lên đến 50 triệu đồng. Chương trình áp dụng trong tháng 7.2026 đối với khách hoàn tất thanh toán và được đại lý xuất hóa đơn trong thời gian quy định.

Yaris Cross hiện có giá niêm yết 650 triệu đồng cho bản xăng và 728 triệu đồng với bản hybrid (HEV). Mẫu SUV đô thị này có bán kính quay vòng 5,2 m, trang bị màn hình đa thông tin 7 inch, camera 360 độ và 6 túi khí.

Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce vẫn duy trì khuyến mãi để tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự, Mitsubishi Xforce cũng nằm trong nhóm xe SUV đô thị ghi nhận doanh số cao tại Việt Nam, với 6.299 xe đến tay người dùng sau 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, để duy trì sức cạnh tranh, hãng xe Nhật cũng áp dụng chính sách kích cầu mạnh tay. Theo đó, bản Xforce GLX và Xforce Luxury được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 60 - 66 triệu đồng; bản Ultimate nhận gói ưu đãi tài chính 55 triệu đồng.

Xforce dùng động cơ xăng 1.5 lít, công suất 105 mã lực, hộp số CVT. Xe có khoảng sáng gầm tới 222 mm, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC; các bản cao có bốn chế độ lái, màn hình 12,3 inch, âm thanh Yamaha 8 loa và gói an toàn chủ động. Ưu đãi lớn giúp Xforce tiếp tục bám đuổi Yaris Cross trong phân khúc ngày càng đông đối thủ.

Mazda CX-5 ưu đãi 50 triệu đồng

Mazda CX-5 cũng là một trong những mẫu xe hút khách tại Việt Nam trong năm 2026 với doanh số lũy kế đạt hơn 8.100 xe đến hết tháng 6, tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV). Dù vậy, hiện tại Mazda vẫn ưu đãi đến 50 triệu đồng cho mẫu xe "con cưng" nhằm giữ vững thị phần, đưa giá thực tế của CX-5 sau ưu đãi, xuống còn từ 671 triệu đồng.

Mazda CX-5 giảm giá hàng chục triệu đồng nhằm củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về trang bị, mẫu xe Nhật Bản sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0 lít, công suất 154 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Xe có khoang hành lý 442 lít, 6 túi khí; các bản cao được bổ sung camera 360 độ, âm thanh Bose và nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Việc CX-5 tiếp tục giảm giá phản ánh áp lực tại phân khúc crossover cỡ trung. Bên cạnh các đối thủ xe xăng liên tục điều chỉnh giá, mẫu Mazda còn chịu sức ép từ nhóm xe điện đang tăng nhanh doanh số. Ưu đãi vì vậy không chỉ kích cầu mà còn nhằm bảo vệ ngôi đầu phân khúc.

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Mitsubishi Xpander giảm đến 85 triệu đồng

Cuối cùng, một cái tên hút khách khác cũng đang được giảm giá mạnh là Mitsubishi Xpander. Theo đó, trong tháng 7.2026, khách mua bản Xpander MT được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 57 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Bản AT được ưu đãi khoảng 59 triệu đồng trước bạ cùng phiếu nhiên liệu 26 triệu đồng, nâng tổng giá trị lên khoảng 85 triệu đồng. Bản AT Premium nhận gói ưu đãi khoảng 80 triệu đồng, gồm hỗ trợ trước bạ và nhiên liệu hoặc lựa chọn gói tài chính 40 triệu đồng kèm lãi suất 0% trong 12 tháng.

Mitsubishi Xpander nhận tổng ưu đãi lên đến khoảng 85 triệu đồng, tùy phiên bản ẢNH: CHÍ TÂM

Trong nửa đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander bán ra gần 7.800 xe, tiếp tục là dòng xe MPV gia đình cỡ nhỏ dùng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe Nhật Bản có ưu thế với thiết kế 7 chỗ, động cơ 1.5 lít Mivec tiết kiệm, có công suất 105 mã lực và khoảng sáng gầm xe 225 mm. Bản AT Premium mới được bổ sung 6 túi khí, phanh tay điện tử, Auto Hold, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí 10 inch.