CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 25.7: Việt Nam hưởng lợi từ giá gạo tăng | Xe điện Mercedes dựa vào Trung Quốc

Ngày 20.7, Ấn Độ chính thức cấm xuất khẩu gạo. Ngay lập tức giá gạo trên thị trường đã có xu hướng tăng và các chuyên gia dự báo đà tăng sẽ còn tiếp tục cho tới khi Ấn Độ có động thái mới. Thị trường gạo thế giới sắp tới diễn biến ra sao đang là chủ đề nóng với nhiều ý kiến khác nhau.

Việt Nam có thể hưởng lợi từ giá gạo tăng?

Ấn Độ chiếm tới 40% xuất khẩu gạo của thế giới nên một khi nước này cấm xuất khẩu gạo, nguồn cung toàn cầu chắc chắn ảnh hưởng, kèm theo là giá gạo sẽ tăng. Trong bối cảnh này, liệu nước xuất khẩu gạo như Việt Nam có thể hưởng lợi hay không?

Kiến nghị áp dụng hệ số K để tính tiền sử dụng đất

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, gọi tắt là HoREA, vừa có văn bản đề nghị Chính phủ áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, tức hệ số K, để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tất cả dự án bất động sản, không chỉ giới hạn thửa đất, khu đất có giá trị dưới 200 tỉ đồng

96 triệu cổ phiếu Novaland bất ngờ sang tay

Cổ phiếu Novaland bất ngờ tăng trần tím lịm trong phiên giao dịch đầu tuần, đi kèm thanh khoản tăng đột biến lên tới 96 triệu cổ phiếu được sang tay trong ngày 24.7. Đây là khối lượng giao dịch cao thứ 3 trong lịch sử của cổ phiếu của công ty này.

Ngành xuất khẩu sắn kêu cứu vì chậm hoàn thuế

Sắn, hay còn gọi là khoai mì, là một trong 10 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mỗi năm đạt kim ngạch khoảng 1,5 tỉ USD. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp ngành này gửi đơn “kêu cứu” lên Chính phủ vì cơ quan thuế không chịu hoàn thuế dù đầy đủ thủ tục. Số tiền bị chậm hoàn thuế ước tính hơn 700 tỉ đồng.

Trung Quốc sẽ là bệ phóng cho xe điện Mercedes-Benz

Mercedes-Benz đang muốn biến Trung Quốc thành trung tâm của chiến dịch phát triển xe điện bắt đầu từ năm 2025. Trung Quốc là thị trường ô tô hàng đầu thế giới nên rất phù hợp để phát triển xe điện. Nhưng nước này có rào cản rất lớn là các thương hiệu xe điện địa phương đang thống trị với 81% thị phần trong năm 2022.

CEO OpenAI công bố dự án tiền kỹ thuật số kết hợp AI

Worldcoin là dự án tiền điện tử do Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman thành lập và ra mắt công chúng ngày 24.7. Dự án do công ty có tên Tools for Humanity, có trụ sở tại San Francisco và Berlin triển khai.

