Đi trao yêu thương, về mang nụ cười

Đầu tháng 7 vừa qua, tôi có dịp đồng hành cùng đoàn thiện nguyện đến Vĩnh Long, trao những phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù chuyến đi chỉ diễn ra trong một ngày, từ sáng đến chiều, nhưng đủ để đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc và những bài học sâu sắc về lòng nhân ái.
Ở mỗi điểm dừng chân, những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ giúp vơi bớt phần nào khó khăn mà còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Đáp lại, nụ cười và ánh mắt xúc động của bà con chính là món quà quý giá nhất mà những người tham gia chuyến đi nhận được.
Qua những bức ảnh ghi lại trong hành trình, tôi mong lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái. Với tôi, điều còn đọng lại sau chuyến xe trở về không phải là bao nhiêu phần quà đã được trao, mà là niềm hạnh phúc khi chứng kiến những nụ cười nở trên gương mặt người nhận và cảm nhận sự ấm áp của lòng người.
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