Tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN VN toàn quốc lần VIII: Hỗ trợ nhiều mô hình khởi nghiệp

Chị Nguyễn Phượng Thư, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang, cho biết năm 2017, trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Một trong những hoạt động chính là cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang giúp bạn trẻ tự tin sáng tạo với các mô hình kinh tế, có cơ hội thử sức với các sân chơi lớn trong khu vực nói riêng và toàn quốc nói chung. Tính đến tháng 9.2019, Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của trung tâm đã hỗ trợ 30 cá nhân/ doanh nghiệp với tổng số tiền giải ngân 2,6 tỉ đồng, các dự án đều đang hoạt động tốt và đi vào quỹ đạo phát triển.

Còn chị Trương Thị Ngọc Hân (ngụ ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, từ số tiền 30 triệu đồng do trung tâm hỗ trợ chị đã đầu tư chăn nuôi dê, nhờ đó vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống

Tại An Giang có hàng trăm mô hình khởi nghiệp , kinh tế đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm với sản phẩm đa dạng. Cụ thể như mô hình trồng cây xạ đen chế biến làm trà của chị Quách Yến Phượng (TP.Long Xuyên); mô hình chế biến trái chúc làm tinh dầu của Châu Hải Yến (giáo viên ở H.Tri Tôn); mô hình trồng nấm rơm bằng nguyên liệu bông vải trong nhà kín của Nguyễn Nhựt Trường (ở H.Châu Thành); mô hình làm thủ công mỹ nghệ của Nguyễn Khoa Nam (ở H.Thoại Sơn), mô hình trồng và chế biến cây atiso đỏ của anh Đặng Hoài Linh (H.Thoại Sơn)... Điều đáng mừng là các mô hình hay này đã được các bạn trẻ quan tâm, tiếp cận học hỏi.

Anh Phan Duy Bằng, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh An Giang, cho biết thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ 28 dự án khởi nghiệp, các cấp bộ Hội trong tỉnh tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên, đồng thời thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực tham gia phát triển kinh tế , xã hội. Cụ thể, các cấp Hội có nhiều mô hình hay, thiết thực gắn bó với cuộc sống như nhận cảm hóa, giáo dục 2.000 thanh thiếu niên chậm tiến được công nhận tiến bộ; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được 10.000 đơn vị máu; Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, các CLB y bác sĩ tình nguyện huyện, thị, thành vận động tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 40.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách ; xây cất 250 căn nhà nhân ái cho hội viên và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ...

Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh An Giang lần thứ 8 là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang. Hội LHTN VN tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 2 chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Xây dựng Hội LHTN VN vững mạnh”.