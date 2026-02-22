Hết nghỉ tết: Học sinh nào ngày mai đi học, ở đâu nghỉ tới tháng 3?

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đã được công bố của các tỉnh thành trong cả nước, đại đa số học sinh các bậc học của các tỉnh thành sẽ đi học trở lại vào ngày mai (23.2), tức mùng 7 tháng giêng âm lịch.

Học sinh Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM vui hội xuân ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trong danh sách địa phương cho học sinh đi học lại vào ngày mai, có TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị...

Học sinh Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau... cũng đi học lại vào ngày mai (23.2), sau kỳ nghỉ tết.

Học sinh của tỉnh Vĩnh Long nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đến hết 24.2.2026 (đến hết mùng 8 tháng giêng âm lịch), đi học trở lại vào ngày 25.2.

Học sinh Cao Bằng nghỉ tết tới hết mùng 9 tháng giêng âm lịch, các em đi học lại vào ngày 26.2.

Học sinh Ninh Bình nghỉ tết đến hết ngày 24.2 (tức ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch), đi học lại vào ngày 25.2.

Học sinh Quảng Ninh được nghỉ tết từ ngày 14.2.2026 đến hết ngày 1.3.2026. Tính cả các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, học sinh Quảng Ninh được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tổng 16 ngày liên tục. Như vậy, học sinh Quảng Ninh bắt đầu đi học lại sau tết vào ngày 2.3.2026.

Trẻ đi học lại sau tết, cần chú ý điều gì?

Tại TP.HCM, nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, học sinh sẽ đi học lại vào ngày mai (23.2) sau kỳ nghỉ tết. Trước kỳ nghỉ tết, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non phải tiếp tục duy trì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt dịp Tết Nguyên đán 2026, kể cả trước, trong và sau tết.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ/người chăm sóc trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian nghỉ tết; phân công nhân sự trực tết; thông báo đến cha mẹ trẻ thời gian nghỉ và trở lại trường. Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo kịp thời sự việc với các cấp quản lý, nếu có vấn đề phát sinh.

Phụ huynh cùng nhà trường giám sát khâu tiếp phẩm, bảo đảm an toàn tại một trường mầm non, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã ban hành văn bản, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học dịp trước, trong và sau tết; thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, sẵn sàng phương án ứng phó.

Đặc biệt, Sở này nhấn mạnh việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học dịp tết và mùa lễ hội. Các trường học phải tiếp tục rà soát điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, căn tin; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia; lưu mẫu, vệ sinh - khử khuẩn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; nhắc nhở không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền nguy cơ mất an toàn thực phẩm và biện pháp phòng ngừa ngộ độc; phối hợp xử trí kịp thời khi có tình huống nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, thông tin ngay cho cơ quan y tế; chú trọng công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ...