Hy Lạp chống chọi cháy rừng, Hungary ngừng nhà máy điện hạt nhân vì hạn hán

Lực lượng cứu hỏa, trực thăng và người dân cùng nhau chiến đấu chống chọi một vụ cháy rừng lớn ở phía tây bắc Athens. Vụ cháy này đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều đám cháy rừng trên khắp Hy Lạp.

Tại làng Agios Konstantinos, ông Tasos Tzempelikos và con trai đã cố gắng cứu ngôi nhà của họ. Ông cho biết “ngọn lửa đã cháy từ đêm trước” và “người dân đang làm mọi thứ có thể”.

Nhưng cuối cùng con trai ông khuyên ông nên rời đi - và họ đã làm vậy.

Hàng trăm lính cứu hỏa Hy Lạp được trang bị xe cộ, máy móc hạng nặng và máy bay chữa cháy đã được triển khai trên khắp đất nước. Pháp và Romania cũng tăng cường hỗ trợ Hy Lạp chiến đấu với các vụ cháy rừng.

Đợt nắng nóng mới nhất tàn phá châu Âu mùa hè này, xảy ra sau một thời kỳ nắng nóng kỷ lục và lượng mưa rất ít.

Lính cứu hỏa chữa cháy rừng gần làng Agia Paraskevi (Hy Lạp), ngày 2.8.2026 ẢNH: REUTERS

Đó là các điều kiện mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Dù các vụ cháy rừng tàn khốc ở Pháp và Tây Ban Nha đang có dấu hiệu suy giảm, nhiều ngôi làng ở cả hai quốc gia đã bị phá hủy và hàng trăm ngàn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và nơi nghỉ dưỡng của họ.

Tuy nhiên, một đợt nắng nóng mới hiện đang đe dọa Hungary. Thủ tướng Peter Magyar đã đăng tải video cảnh báo về “5 ngày nguy cấp”, khi nhà máy điện hạt nhân duy nhất của đất nước buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn 40 năm.

Nhà máy này sử dụng nước từ sông Danube làm chất làm mát - nhưng mực nước hiện đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Hạn hán ở Hungary đã làm gián đoạn vận tải biển và du lịch, đồng thời gây ra các hạn chế sử dụng nước ở hơn 100 thành phố và làng mạc. Một số quốc gia châu Âu khác cũng đang phải vật lộn với mực nước thấp kỷ lục ở các con sông lớn.