Kế hoạch nhỏ - ước mơ lớn

Sau giờ học, màu áo xanh tình nguyện nhanh chóng tỏa đi khắp sân, lượm nhặt từng chai nhựa, gom lại từng chiếc ghế gãy hỏng. Mồ hôi các em ướt đẫm lưng áo, tay chân lấm lem, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt. Nhìn tụi nhỏ cặm cụi phân loại, cân từng ký ve chai để rồi chắt chiu từng đồng bạc lẻ bỏ vào quỹ chung, tôi thấy thương đến nao lòng! Những ký ve chai ấy, với người khác có thể là đồ bỏ đi, nhưng với học trò của tôi, đó là hy vọng. Hy vọng rằng số tiền nhỏ nhoi này sẽ chắp cánh thành suất học bổng, để bạn mình không phải bỏ học giữa chừng, để con đường đến với cái chữ bớt gập ghềnh hơn.

Bộ ảnh này chỉ là những khoảnh khắc đời thường của học trò trường tôi. Nhưng ở đó, có bài học rất quý giá về tình bạn, về sự sẻ chia "lá lành đùm lá rách" mà không sách vở nào dạy hết được.

Mô hình "Kế hoạch nhỏ" - thu gom rác thải vô cơ, tái chế được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Long Mỹ, Hậu Giang (cũ) triển khai đầu năm học 2020 - 2021 và đã tập hợp được 213 kg nhựa (trong đó có một lượng lớn đến từ ghế ngồi - cho sinh hoạt dưới cờ - đã hỏng của các em học sinh).

Sáng 6.12.2020, Đoàn trường liên hệ chủ cơ sở thu mua phế liệu và tiến hành đưa sản phẩm kế hoạch nhỏ về nhà máy tái chế. Số tiền thu được trong đợt đưa sản phẩm này là 1.050.000 đồng, toàn bộ được quyên vào quỹ học bổng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của Trường THPT Long Mỹ.

Vào 14 giờ ngày 22.2.2021, tại Kho số 18, Trường THPT Long Mỹ, đội thanh niên tình nguyện của Đoàn trường đã tiến hành phân loại sản phẩm kế hoạch nhỏ. Hoạt động thu hút hơn 15 đoàn viên tham gia với kết quả rất đáng khích lệ - trên 50 kg rác thải nhựa đã được phân loại và xếp gọn gàng.

Vào 13 giờ 30 phút ngày 7.5.2021, tại Kho số 18, trường THPT Long Mỹ, đội thanh niên tình nguyện của Đoàn trường đã tiến hành phân loại và đưa sản phẩm kế hoạch nhỏ về cơ sở tái chế. Hoạt động thu hút 7 đoàn viên tham gia và quyên góp được hơn 900.000 đồng cho quỹ học bổng Kế hoạch nhỏ.

Sáng ngày 29.5.2021, Đoàn trường phát học bổng Kế hoạch nhỏ - Hũ gạo tình bạn cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm khuyến khích các em vượt khó học giỏi.