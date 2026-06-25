KIA Carnival Hybrid có thêm bản ‘giá mềm’ tại Việt Nam, chỉ 1,399 tỉ đồng

THACO AUTO mới đây tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của mẫu xe gia đình cỡ lớn - KIA Carnival tại Việt Nam, bằng việc bổ sung tùy chọn Carnival Hybrid Luxury 8 chỗ. Phiên bản mới này có giá niêm yết 1,399 tỉ đồng. Giai đoạn đầu hãng ưu đãi thêm 20 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn 1,379 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với các bản Carnival Hybrid đã phân phối trước đó (gồm Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S và Carnival 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S).

Sự xuất hiện của phiên bản mới giúp thương hiệu xe Hàn Quốc hoàn thiện dải sản phẩm Carnival Hybrid tại Việt Nam, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ hybrid tới nhiều nhóm khách hàng hơn.

Phiên bản Carnival Hybrid Luxury 8 chỗ có giá niêm yết chỉ 1,399 tỉ đồng tại Việt Nam ẢNH: THACO AUTO

Thay vì tập trung vào các trang bị hướng đến trải nghiệm cao cấp, Carnival Hybrid Luxury 8S mới được phát triển theo hướng cân bằng giữa chi phí đầu tư, khả năng vận hành và nhu cầu khai thác thực tế của khách hàng doanh nghiệp. Dù được định vị ở nhóm phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản mới này vẫn giữ lại những đặc trưng như thiết kế ngoại thất bề thế, hiện đại với bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế mới. Cùng với đó là không gian nội thất rộng rãi, sang trọng - thế mạnh lớn nhất giúp Carnival tạo dựng vị thế riêng trong phân khúc nhiều năm qua.

Cụ thể, phiên bản mới vẫn trang bị nhiều tiện nghi quen thuộc như hệ thống đèn LED, cửa hông trượt điện, cốp điện thông minh và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đây đều là những trang bị thiết thực đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho các hành trình dài hoặc phục vụ nhu cầu đưa đón hành khách.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu hình 8 chỗ. So với hai phiên bản đã phân phối từ trước hướng nhiều hơn đến trải nghiệm cá nhân hoặc gia đình, cách bố trí 8 ghế ngồi trên bản Luxury giúp tối ưu khả năng chuyên chở hành khách, đồng thời tạo lợi thế cho các đơn vị kinh doanh vận tải cao cấp, dịch vụ đưa đón sân bay, khách sạn hoặc các khu nghỉ dưỡng.

Carnival Hybrid Luxury mới vẫn duy trì không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 8 chỗ ngồi cùng nhiều trang bị tiện nghi ẢNH: THACO AUTO

Ngoài ra, không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế tiếp tục là một trong những điểm mạnh nhất của Carnival Hybrid Luxury. Với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, đây là yếu tố có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trên những hành trình dài hoặc nhu cầu di chuyển liên tục trong ngày.

Phiên bản này sử dụng hệ truyền động SmartStream 1.6 Turbo Hybrid, cho công suất kết hợp 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Sự kết hợp giữa động cơ tăng áp và mô-tơ điện không chỉ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, mà còn hướng đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu phù hợp với những khách hàng thường xuyên di chuyển hoặc khai thác xe với cường độ cao.

Theo thông tin từ KIA, phiên bản Carnival Hybrid Luxury 8S còn được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC. Hệ thống này hỗ trợ tăng sự ổn định thân xe trong các tình huống đánh lái khẩn cấp để tránh chướng ngại vật, đồng thời góp phần nâng cao độ êm ái cho hành khách phía sau trong quá trình vận hành.

Carnival Hybrid Luxury hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp, khách sạn và dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp ẢNH: THACO AUTO

Nhìn chung, trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm, những dòng xe sử dụng công nghệ hybrid đang dần nhận được nhiều sự chú ý hơn từ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu quả sử dụng nhiên liệu và trải nghiệm vận hành. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều hãng xe liên tục mở rộng danh mục sản phẩm hybrid tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây.

Theo định hướng của THACO, Carnival Hybrid Luxury phát triển chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, so với các phiên bản hybrid cao cấp hơn, mẫu xe được tinh giản một số trang bị thiên về trải nghiệm hành khách VIP và tiện nghi cao cấp. Đổi lại, xe vẫn duy trì những giá trị cốt lõi của dòng Carnival Hybrid như không gian rộng rãi, công nghệ điện hóa cùng khả năng vận hành hướng đến sự thoải mái cho người sử dụng.

Với bổ sung mới, hiện KIA Carnival phân phối tại Việt Nam tổng cộng 7 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản sử dụng động cơ hybrid ẢNH: THACO AUTO

Xét từ góc độ người dùng, mức giá thấp hơn giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu, trong khi vẫn duy trì hình ảnh chuyên nghiệp thông qua một mẫu xe có thiết kế hiện đại và khả năng chuyên chở linh hoạt. Đây được xem là yếu tố quan trọng đối với các đơn vị vận tải hành khách, khách sạn, khu nghỉ dưỡng thường xuyên phục vụ đối tác và khách hàng cao cấp.

Như vậy, với phiên bản mới bổ sung, hiện tại KIA Carnival đang được phân phối tại Việt Nam tổng cộng 7 phiên bản, giá bán dao động từ 1,299 - 1,719 tỉ đồng. Riêng dòng Carnival Hybrid sau khi bổ sung phiên bản Carnival Hybrid Luxury 8 chỗ hiện có 3 lựa chọn, giá từ 1,399 - 1,719 tỉ đồng.