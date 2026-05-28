Nặng nghĩa quê nhà

Người ta biết anh qua những trang viết giàu cảm xúc, qua hành trình báo chí bền bỉ, hay qua những cuốn sách: Như mây thong dong, Như gió an lành... được đông đảo bạn đọc đón nhận. Nhưng với quê hương Nông Sơn, điều khiến người dân nhắc đến anh nhiều hơn cả không nằm ở danh xưng nhà báo hay nhà văn, mà ở một tấm lòng luôn hướng về quê nhà bằng sự chân thành và những sẻ chia âm thầm suốt nhiều năm.

Ở miền quê nằm giữa trùng điệp núi đồi ấy, thiên tai chưa bao giờ là câu chuyện xa lạ. Những mùa mưa lũ nối nhau, những cơn bão dữ quét qua, những mái nhà xiêu vẹo trong gió lớn… đã trở thành ký ức quen thuộc của người dân nơi đây. Và cũng trong những thời khắc khó khăn nhất ấy, người ta luôn nhớ đến Lưu Đình Long như một người âm thầm sẻ chia bằng hành động, không phô trương, không ồn ào.

Anh Lưu Đình Long (bìa phải) trao tặng quà trong chương trình thiện nguyện "Niềm vui bất ngờ" lần thứ 16, năm 2024 ẢNH: DUY HOÀNG

Mười bảy năm trước, chương trình thiện nguyện mang tên "Niềm vui bất ngờ" được anh khởi xướng từ những điều giản dị nhất: vài chục phong bao lì xì đỏ trao tận tay người nghèo vào dịp giáp tết. Khi ấy, chẳng ai nghĩ hành trình nhỏ bé ấy lại có thể đi dài đến vậy. Nhưng chính sự chân thành đã tạo nên sức lan tỏa. Từ những món quà nhỏ đầu tiên, chương trình dần nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân từ nhiều nơi. Qua từng mùa xuân, những chuyến xe nghĩa tình vẫn lặng lẽ về với Nông Sơn, mang theo bánh mứt, nhu yếu phẩm, tiền hỗ trợ và hơn hết là sự ấm áp của tình người.

Mười bảy mùa "Niềm vui bất ngờ" trôi qua, hơn 3.000 suất quà đã được trao tận tay bà con khó khăn nơi quê nhà. Con số ấy có thể không quá lớn giữa vô vàn hoạt động thiện nguyện hôm nay, nhưng điều đáng quý nằm ở sự bền bỉ gần hai thập kỷ của một người con xa quê chưa từng để ngọn lửa yêu thương nguội tắt. Người dân Nông Sơn vẫn thường kể về những ngày giáp tết, khi trời miền Trung se lạnh, những phần quà được trao đi không đơn thuần là vật chất. Đó còn là niềm vui, là cảm giác được sẻ chia, được biết rằng ở đâu đó vẫn có người luôn nhớ về quê hương mình bằng tất cả tấm lòng.

Có lẽ bởi chính anh từng lớn lên trong gian khó nên hơn ai hết, anh hiểu cái nghèo, hiểu những chật vật của người dân vùng quê sau mỗi mùa thiên tai. Năm 2020, cơn bão số 9 càn quét miền Trung, để lại những mất mát chưa từng có. Nhiều mái nhà ở Nông Sơn bị tốc mái hoàn toàn, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay sau một ngày mưa bão. Khi ấy, giữa bộn bề khó khăn, anh Lưu Đình Long lại tiếp tục đứng ra kết nối những tấm lòng. Anh kêu gọi hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm gần xa. Sự chân thành của anh đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Hơn 200 triệu đồng được quyên góp để hỗ trợ trên 100 hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau bão.



Anh Lưu Đình Long trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 9 ẢNH: DUY HOÀNG

Ở vùng quê nghèo, trong lúc hoạn nạn, sự sẻ chia ấy quý hơn bất kỳ điều gì. Một mái tôn mới được dựng lại. Một căn nhà bớt dột nát. Một gia đình có thêm chút vốn để vượt qua khó khăn. Đó không chỉ là cứu trợ, mà còn là cách gieo lại hy vọng sau những ngày giông gió.

Điều đáng quý ở Lưu Đình Long là anh không xem thiện nguyện như một phong trào nhất thời. Với anh, đó dường như đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của mình. Gần một thập kỷ qua, chương trình "Trung thu cùng Minh" được duy trì đều đặn mỗi dịp rằm tháng tám. Những chiếc lồng đèn nhỏ, những phần bánh kẹo giản dị, những tiếng cười trẻ thơ giữa miền quê còn nhiều thiếu thốn… tất cả tạo nên một mùa trung thu trọn vẹn cho nhiều em nhỏ nơi đây. Có những đứa trẻ chưa từng được cầm trên tay một chiếc đèn ông sao mới. Có em quanh năm chỉ quen với thiếu thốn. Nhưng rồi trong đêm trung thu, các em được vui chơi, được nhận quà, được cảm nhận sự quan tâm từ những người chưa bao giờ quên mình. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại có sức nuôi dưỡng rất lớn đối với tâm hồn trẻ thơ.

Anh Lưu Đình Long trao quà cho một hoàn cảnh khó khăn ở địa phương ẢNH: DUY HOÀNG

Không chỉ dừng lại ở các chương trình do chính mình khởi xướng, anh Lưu Đình Long còn hiện diện trong rất nhiều hoạt động cộng đồng tại quê nhà. Hễ nơi đâu có hoàn cảnh éo le, người bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp tai nạn hay mất mát đột ngột, người ta lại thấy anh âm thầm đồng hành. Khi thì một lời kêu gọi trên mạng xã hội. Khi là sự hỗ trợ trực tiếp. Khi lại lặng lẽ gửi một khoản tiền nhỏ giúp ai đó vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Anh cũng đều đặn góp sức cho những bữa cơm thiện nguyện tại trung tâm y tế địa phương - nơi nhiều bệnh nhân nghèo vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật và thiếu thốn. Điều khiến nhiều người trân trọng ở anh không chỉ là số tiền hay vật chất hỗ trợ, mà chính là cách anh giữ gìn tình người trong từng việc làm. Anh không xuất hiện với tâm thế của một người ban phát, mà như một người con trở về san sẻ với quê hương mình.

Ở thời đại mà nhiều giá trị dễ bị cuốn theo nhịp sống vội vàng, những con người như anh Lưu Đình Long khiến người ta tin rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu, âm thầm nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm nuôi dưỡng cuộc đời. Có người từng hỏi anh vì sao luôn đau đáu với quê hương đến vậy. Có lẽ câu trả lời nằm ở chính miền đất Nông Sơn - nơi đã nuôi anh lớn lên bằng những mùa hè bỏng rát, những trận lũ dữ chực chờ mỗi năm và cả nghĩa tình mộc mạc của người dân quê. Một người trưởng thành từ gian khó thường mang trong mình sự thấu cảm sâu sắc với những phận đời thiếu may mắn. Quê hương, với nhiều người, có thể chỉ là nơi để nhớ. Nhưng với anh quê hương còn là nơi để trở về bằng trách nhiệm. Bởi thế, dù sống và làm việc xa quê, anh vẫn chưa từng đứng ngoài những vui buồn của nơi mình sinh ra. Mỗi biến cố của quê nhà đều khiến anh trăn trở. Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều thôi thúc anh hành động. Có lẽ điều đáng quý nhất ở anh chính là sự kiên trì với lòng tốt. Bởi làm việc thiện một lần thì không khó, nhưng bền bỉ suốt gần hai thập kỷ mới là điều không dễ. Hành trình ấy đòi hỏi không chỉ thời gian, công sức, mà còn là một trái tim đủ rộng để luôn đau cùng nỗi đau của người khác.

Giữa nhịp sống hôm nay, khi nhiều người mải miết đi tìm thành công cho riêng mình, vẫn có những con người lặng lẽ dành một phần cuộc đời để giữ hơi ấm cho cộng đồng. Họ không cần được tung hô hay đứng dưới ánh đèn sân khấu. Điều khiến họ trăn trở đôi khi chỉ là làm sao để quê hương bớt đi một mái nhà dột nát, một phận đời khó khăn hay một đứa trẻ thiếu thốn vòng tay chở che.

Những việc làm của Lưu Đình Long không chỉ mang đến sự sẻ chia cho người dân quê nhà, mà còn âm thầm nối dài tinh thần tương thân tương ái. Từ sự kết nối của anh, nhiều tấm lòng nhân hậu đã tìm về với Nông Sơn, để rồi những yêu thương tiếp tục được lan tỏa bằng cách rất đỗi bình dị. Người ta thường nói quê hương là nơi để trở về. Nhưng với những người như anh Lưu Đình Long, quê hương còn là nơi để cho đi. Cho đi sự sẻ chia, tình thương và cả những tháng năm bền lòng vun đắp nghĩa tình. Có lẽ sau tất cả, điều đọng lại không nằm ở những con số hay bao nhiêu chương trình thiện nguyện đã đi qua, mà là hình ảnh một người con luôn giữ trái tim mình hướng về cội nguồn - như một ngọn lửa nhỏ âm thầm, nhưng đủ sưởi ấm biết bao phận người giữa những mùa mưa gió miền Trung.