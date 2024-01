Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những cách giải độc cơ thể dễ áp dụng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Căng thẳng gây mất ngủ, làm sao để xử lý?; Trái cây họ cam quýt có nhiều lợi ích cho sức khỏe; Nước tiểu màu vàng đậm kèm bọt có phải dấu hiệu bệnh thận?...

Cách giải độc cơ thể đơn giản để khỏe mạnh hơn

Giải độc cơ thể bằng các phương pháp tự nhiên không chỉ an toàn, mà còn không gây tác dụng phụ.

Bà Bianca Tamburello, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết: "Cơ thể khỏe mạnh có thể tự loại bỏ độc tố và các chất độc hại".



Gan, thận, phổi, hệ bạch huyết, đại tràng và thậm chí là da đều có thể loại bỏ độc tố. Chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể nói chung và quá trình tự giải độc nói riêng.

Uống đủ nước giúp cơ thể thải độc tốt Shutterstock

Uống đủ nước. Bà Tamburello giải thích rằng: "Thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến khả năng thải độc qua mồ hôi, nước tiểu và hơi thở". Bạn có thể tăng cường bổ sung chất lỏng bằng cách luôn mang theo chai nước bên mình, ăn nhiều trái cây tươi, uống nước khoáng không đường.

Nâng cao chất lượng giấc ngủ. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể nạp năng lượng và loại bỏ độc tố. Khi thiếu ngủ lâu dài, cơ thể sẽ hoạt động kém hiệu quả và giảm khả năng loại bỏ độc tố tự nhiên.

Bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Theo bà Tamburello, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào cơ thể khỏi tác nhân gây căng thẳng, giúp duy trì hoạt động các bộ phận cơ thể, hỗ trợ hệ thống giải độc tự nhiên.

Những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như các loại quả mọng, ớt chuông, trái cây có múi, bông cải xanh, đậu và trà xanh.

Căng thẳng gây mất ngủ, làm sao để xử lý?

Căng thẳng có thể gây ra một loạt triệu chứng thể chất và cảm xúc, trong đó có mất ngủ. Trên thực tế, mất ngủ do căng thẳng là một vấn đề khá phổ biến. Một số phương pháp có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Có nhiều nguyên nhân gây căng thẳng và dẫn đến mất ngủ, chẳng hạn cho căng thẳng liên quan đến công việc, tài chính, mối quan hệ, bệnh tật, chấn thương hoặc các sự kiện quan trọng làm thay đổi cuộc sống.

Căng thẳng có thể gây mất ngủ và nhiều triệu chứng cơ thể khác SHUTTERSTOCK

Ngoài ra, căng thẳng cũng gây ra các triệu chứng thực thể như căng cơ, nhức đầu và các vấn đề tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng. Tất cả đều khiến cơ thể khó chịu và khó chìm vào giấc ngủ.



Thiết lập nhịp sinh học. Một trong những cách hiệu quả nhất để điều trị chứng mất ngủ do căng thẳng là thiết lập giờ ngủ thức phù hợp. Đi ngủ và thức dậy vào những khung giờ cố định và duy trì qua nhiều ngày sẽ giúp thiết lập nhịp sinh học, nhờ đó dễ ngủ hơn. Nghiên cứu cho thấy nhịp sinh học không chỉ giúp dễ chìm vào giấc ngủ mà còn ngủ ngon hơn. Điều quan trọng là phải ưu tiên giấc ngủ, cứ đến giờ là đi ngủ chứ không vì lý do nào mà trì hoãn để thức khuya hơn.

Trái cây họ cam quýt có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi, quýt... chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là một số lợi ích cho sức khỏe của trái cây họ cam quýt.



Giàu vitamin và khoáng chất. Vitamin C là chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giữ cho làn da mịn màng và đàn hồi. Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C lý tưởng. Trên thực tế, chỉ một quả cam cỡ vừa cũng có đủ lượng vitamin C mà cơ thể cần trong một ngày.

Trái cây họ cam quýt có nhiều lợi ích cho sức khỏe Shutterstock

Trái cây họ cam quýt cũng có một lượng lớn vitamin và khoáng chất khác như vitamin B, kali, phốt pho, magiê, đồng...

Chứa nhiều chất xơ. Chất xơ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.



Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp chất xơ tốt. Theo đó, trong 250 g múi cam chứa khoảng 4 g chất xơ.

Ngoài ra, trong cam còn chứa nhiều chất xơ hòa tan - loại chất xơ giúp giảm mức cholesterol.

Giảm nguy cơ mắc sỏi thận. Nhiều loại trái cây và rau quả, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, từ đó làm giảm nguy cơ sỏi thận.

Theo số liệu về thói quen ăn uống của người Mỹ trong 40 năm qua, những người ăn nhiều trái cây họ cam quýt ít bị sỏi thận hơn những người còn lại.