Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những triệu chứng xuất hiện 1 tháng trước cơn đau tim

12 triệu chứng xuất hiện 1 tháng trước cơn đau tim

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh tim mạch (CVD) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính cướp đi sinh mạng của 17,9 triệu người mỗi năm và hơn 4/5 số ca tử vong do CVD là do đau tim và đột quỵ.

Đau tim thường được ví như “kẻ giết người thầm lặng”. Điều này là do nó không hiển thị bất kỳ triệu chứng nào và gây tử vong mà không có cảnh báo.

Nhiều người có nguy cơ thường không biết rằng họ thậm chí còn mắc bệnh, đó là điều khiến bệnh trở nên nguy hiểm.

Và trong khi nhiều người tin rằng các cơn đau tim không có dấu hiệu gì thì một nghiên cứu gần đây lại khẳng định điều ngược lại.

1. Giới thiệu về nghiên cứu

Trái ngược với niềm tin phổ biến, cuộc khảo sát được công bố trên tạp chí Journal Circulation cho thấy một cơn đau tim có thể xảy ra trước một số dấu hiệu cảnh báo.

Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 500 phụ nữ sống sót sau cơn đau tim.

95% tổng số người tham gia nói rằng họ nhận thấy có điều gì đó không ổn trong khoảng 1 tháng trước khi bị đau tim. 71% cho biết mệt mỏi là một triệu chứng phổ biến, và 48% nói rằng họ bị rối loạn giấc ngủ, theo Times of India.

Những người khác cảm thấy mệt mỏi và nói rằng họ không thể dọn giường.

Một số phụ nữ cũng nhận thấy đau ngực, mô tả nó là áp lực, đau hoặc tức ngực.

Gan nhiễm mỡ: 2 dấu hiệu cảnh báo ở chân và bụng

Cũng giống như trái tim và bộ não, gan cũng là một cơ quan quan trọng trong cơ thể bạn.

Các chức năng chính của gan bao gồm:

Sản xuất albumin, một loại protein ngăn chất lỏng trong máu rò rỉ vào các mô xung quanh.

Sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng đối với quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo trong ruột non

Lọc máu

Kích hoạt enzym

Dự trữ glycogen, vitamin và khoáng chất

Là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, gan có nhiều vai trò. Tuy nhiên, nó cũng phải chịu một số chấn thương và biến chứng. Một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất liên quan đến gan là bệnh gan nhiễm mỡ.

1. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ?

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan. Điều này có thể xảy ra do một số lý do.

Một trong những lý do hàng đầu là uống quá nhiều rượu, có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.

Đồ uống có cồn có thể làm cho gan của bạn tích trữ nhiều chất béo hơn là phá vỡ nó.





NAFLD hay bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là một loại bệnh gan nhiễm mỡ khác, chủ yếu do các yếu tố như béo phì, tiểu đường loại 2, kháng insulin, lượng chất béo (triglyceride) cao trong máu và hội chứng chuyển hóa, theo Times of India.

Tuổi tác, di truyền, một số loại thuốc và mang thai là những yếu tố nguy cơ khác của bệnh gan nhiễm mỡ.

2. Bệnh gan nhiễm mỡ “không hồi phục” có thể ảnh hưởng đến chân và bụng

Chìa khóa để ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ là chẩn đoán sớm.

Trường hợp không được phát hiện kịp thời hoặc không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển đến giai đoạn nặng, không thể hồi phục.

Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nó có thể khiến bạn đau, kèm theo các vấn đề khác ở chân và bụng.

Sự tích tụ chất béo liên tục có thể dẫn đến viêm cơ quan này, làm sáng tỏ một vấn đề sức khỏe khác gọi là NASH (viêm gan nhiễm mỡ không do rượu).

Cách đơn giản bệnh nhân ung thư vú có thể làm để cứu mạng mình

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA Network Open, đã phát hiện ra rằng chỉ 15 phút tập thể dục mỗi tuần làm giảm tới 60% nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư vú, theo tờ Daily Mail.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới.

Nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng những phụ nữ hoạt động thể chất thường xuyên trước khi phát bệnh ung thư và sau khi điều trị thì ít có khả năng bị ung thư tái phát hoặc tử vong hơn.

Nghiên cứu gần đây nhất của Trung tâm Y tế Kaiser Permanente Southern California (Mỹ) đã cho thấy hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ phát triển ung thư vú.

Tuy nhiên, tác dụng của tập thể dục sau khi phát bệnh ung thư vú vẫn còn gây tranh cãi. Và khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư còn chưa được nghiên cứu nhiều.

Và các nhà nghiên cứu này đã tiến hành thêm nghiên cứu mới nhằm đánh giá tác động của việc tập thể dục đối với nguy cơ tử vong ở những người sống sót sau ung thư vú.

