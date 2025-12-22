Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện thêm tin vui tuyệt vời cho người yêu thích cà phê

Thiên Lan
Thiên Lan
22/12/2025 00:09 GMT+7

Cà phê được hàng triệu người yêu thích nhờ hương vị đặc biệt và khả năng tạo cảm giác sảng khoái cùng nhiều lợi ích sức khỏe.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMC Medicine càng làm người yêu thích cà phê thêm yên tâm. Các nhà khoa học từ tại Đại học King's College London (Anh) đã tập trung vào tác dụng của các polyphenol - một dưỡng chất quan trọng trong cà phê và một số loại thực phẩm khác, đối với sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Ana Rodriguez-Mateos, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học King's College London, cùng các đồng nghiệp đã theo dõi hơn 3.100 người trưởng thành trong suốt hơn 10 năm. Để đảm bảo tính chính xác, ngoài việc dựa vào bảng câu hỏi về chế độ ăn uống, các tác giả đã đo lường nồng độ polyphenol trong nước tiểu của người tham gia.

Phát hiện thêm tin vui tuyệt vời cho người yêu thích cà phê - Ảnh 1.

Tiêu thụ cà phê giàu polyphenol có thể cải thiện sức khỏe tim mạch trong lâu dài

ẢNH MINH HỌA: AI

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ cà phê giàu polyphenol có thể cải thiện sức khỏe tim mạch trong lâu dài.

Cụ thể, người có nồng độ chất chuyển hóa polyphenol trong nước tiểu cao hơn đã gặt hái được những lợi ích sau đây:

Giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Tăng mức cholesterol tốt - vốn tốt cho sức khỏe tim mạch. Có tốc độ lão hóa hệ tim mạch chậm hơn, theo trang tin khoa học ScitechDaily.

Ngoài cà phê, thực phẩm giàu polyphenol còn bao gồm quả mọng, ca cao, quả óc chó và dầu ô liu - cũng có thể mang lại lợi ích này.

Tiến sĩ Rodriguez-Mateos giải thích: Mặc dù nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng theo tuổi tác, nhưng tiêu thụ nhiều polyphenol giúp người lớn tuổi thuyên giảm được nguy cơ này và duy trì sức khỏe tim mạch tốt hơn khi họ già đi.

Tại sao polyphenol lại tốt cho tim?

Các chuyên gia cho biết polyphenol bảo vệ tim thông qua nhiều cơ chế:

  • Cải thiện chức năng mạch máu: Giúp các mạch máu hoạt động trơn tru hơn.
  • Giảm huyết áp: Hỗ trợ ổn định áp lực máu lên thành mạch.
  • Gia tăng nồng độ nitric oxide: Polyphenol giúp tăng khả năng cung cấp nitric oxide - chất giúp mạch máu thư giãn và cải thiện lưu thông máu.

Các tác giả đã kết luận rằng chế độ ăn giàu thực phẩm chứa polyphenol là "lá chắn" tuyệt vời bảo vệ quả tim, nhưng cũng cho biết cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để xác nhận kết quả.

Vậy ngay từ hôm nay, ngoài tách cà phê yêu thích, bạn có thể thêm 1 tách ca cao ấm, vài quả mọng vào bữa sáng hoặc sử dụng dầu ô liu trong món salad để bắt đầu bảo vệ trái tim của mình, theo ScitechDaily.

Cũng đừng quên tập thể dục, bỏ thuốc lá và kiểm soát căng thẳng, cùng với chế độ ăn uống tổng thể cân bằng, lành mạnh, tốt cho tim.

Tin liên quan

Có một cách uống cà phê giúp kiểm soát đường huyết cực hay!

Có một cách uống cà phê giúp kiểm soát đường huyết cực hay!

Bệnh tiểu đường loại 2 nếu không được điều trị, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, suy thận... Vì vậy, theo dõi chỉ số đường huyết trung bình HbA1c là rất quan trọng.

Bác sĩ chỉ ra thời điểm uống cà phê tốt nhất cho người trên 50 tuổi

Phát hiện cách uống trà, cà phê tốt cho người lớn tuổi

Khám phá thêm chủ đề

Tập thể dục huyết áp sức khỏe tim mạch polyphenol Ca cao căng thẳng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận