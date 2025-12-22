Phát hiện thêm tin vui tuyệt vời cho người yêu thích cà phê

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMC Medicine càng làm người yêu thích cà phê thêm yên tâm. Các nhà khoa học từ tại Đại học King's College London (Anh) đã tập trung vào tác dụng của các polyphenol - một dưỡng chất quan trọng trong cà phê và một số loại thực phẩm khác, đối với sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Ana Rodriguez-Mateos, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học King's College London, cùng các đồng nghiệp đã theo dõi hơn 3.100 người trưởng thành trong suốt hơn 10 năm. Để đảm bảo tính chính xác, ngoài việc dựa vào bảng câu hỏi về chế độ ăn uống, các tác giả đã đo lường nồng độ polyphenol trong nước tiểu của người tham gia.

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ cà phê giàu polyphenol có thể cải thiện sức khỏe tim mạch trong lâu dài.

Cụ thể, người có nồng độ chất chuyển hóa polyphenol trong nước tiểu cao hơn đã gặt hái được những lợi ích sau đây:

Giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Tăng mức cholesterol tốt - vốn tốt cho sức khỏe tim mạch. Có tốc độ lão hóa hệ tim mạch chậm hơn, theo trang tin khoa học ScitechDaily.

Ngoài cà phê, thực phẩm giàu polyphenol còn bao gồm quả mọng, ca cao, quả óc chó và dầu ô liu - cũng có thể mang lại lợi ích này.

Tiến sĩ Rodriguez-Mateos giải thích: Mặc dù nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng theo tuổi tác, nhưng tiêu thụ nhiều polyphenol giúp người lớn tuổi thuyên giảm được nguy cơ này và duy trì sức khỏe tim mạch tốt hơn khi họ già đi.

Tại sao polyphenol lại tốt cho tim?

Các chuyên gia cho biết polyphenol bảo vệ tim thông qua nhiều cơ chế:

Cải thiện chức năng mạch máu: Giúp các mạch máu hoạt động trơn tru hơn.

Giảm huyết áp: Hỗ trợ ổn định áp lực máu lên thành mạch.

Gia tăng nồng độ nitric oxide: Polyphenol giúp tăng khả năng cung cấp nitric oxide - chất giúp mạch máu thư giãn và cải thiện lưu thông máu.

Các tác giả đã kết luận rằng chế độ ăn giàu thực phẩm chứa polyphenol là "lá chắn" tuyệt vời bảo vệ quả tim, nhưng cũng cho biết cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để xác nhận kết quả.

Vậy ngay từ hôm nay, ngoài tách cà phê yêu thích, bạn có thể thêm 1 tách ca cao ấm, vài quả mọng vào bữa sáng hoặc sử dụng dầu ô liu trong món salad để bắt đầu bảo vệ trái tim của mình, theo ScitechDaily.

Cũng đừng quên tập thể dục, bỏ thuốc lá và kiểm soát căng thẳng, cùng với chế độ ăn uống tổng thể cân bằng, lành mạnh, tốt cho tim.