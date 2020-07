4 dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn kiêng sai cách

Nếu xuất hiện 4 dấu hiệu sau thì rất có thể bạn đang ăn kiêng sai cách:

Không giảm cân được

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang ăn kiêng sai cách là dù nhiều ngày trôi qua nhưng cân nặng không hề thay đổi gì, theo Eat This, Not That.

Thông thường, người giảm cân sẽ không thấy thay đổi đáng kể gì ở trọng lượng khi thực hiện ăn kiêng chỉ mới vài ngày. Những thay đổi rõ rệt sẽ xuất hiện sau vài tuần.

Tuy nhiên, giảm cân cũng không nên giảm nhanh một cách đột ngột vì có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe . Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, giảm từ 0,5 kg/tuần đến khoảng 1 kg/tuần được xem là ngưỡng an toàn.

Mặc quần vẫn thấy chật ở bụng

Bỗng dưng nhận thấy chiếc quần đang mặc bị chật ở lưng là dấu hiệu cảnh báo đang tăng cân . Khi đã áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm cân nhưng vẫn cảm thấy chật ở bụng cũng là chỉ dấu cho thấy chế độ ăn đó không giúp giảm cân hiệu quả

Trong trường hợp này, tập thể dục, chơi thể thao sẽ đẩy nhanh quá trình giảm cân. Các hình thức tập luyện như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, tập gym hay chơi bất kỳ môn thể thao nào đều tốt, theo Eat This, Not That.

Không ăn một nhóm thực phẩm nào đó

Một số chế độ ăn kiêng có thể loại bỏ gần như hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đó. Trong trường hợp nhóm thực phẩm đó cần thiết cho sức khỏe thì cách ăn này là sai.

Có những chế độ ăn kiêng, chẳng hạn như keto, thường khuyến khích hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm có hàm lượng calo thấp như trái cây, rau củ ra khỏi chế độ ăn. Những món này được thay thế bằng các loại thực phẩm có lượng calo cao như dầu thực vật. Do đó, cơ thể sẽ nạp nhiều calo hơn và khó giảm cân.

Không kiểm soát khẩu phần ăn

Nhiều chế độ ăn kiêng khuyến khích ăn các món lành mạnh, giàu vitamin và protein như trái cây, rau củ, ức gà hay các loại hạt.

Tuy nhiên, những món này dù lành mạnh nhưng vẫn chứa nhiều calo. Ăn nhiều sẽ khiến khó giảm cân, thậm chí gây tăng cân, theo Eat This, Not That.