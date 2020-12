5 chất đốt cháy chất béo bất ngờ mà bạn đang thiếu

Cho dù bạn đang muốn bắt đầu quá trình giảm cân của mình, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn trở nên đầy đủ hay khởi động lại "lò" đốt cháy chất béo của mình, không có nơi nào tốt hơn là chế độ ăn kiêng của bạn.

Mặc dù tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh là cách tốt nhất để giảm cân, nhưng có một vài chất đốt cháy chất béo đặc biệt mà bạn đưa vào bất cứ khi nào có thể chỉ có thể giúp ích cho quá trình này.

Khi bạn cần nhiều hơn một chút so với các loại thực phẩm đốt cháy chất béo truyền thống, hãy mở rộng khẩu vị của bạn bằng cách thử những loại thực phẩm đáng ngạc nhiên này có thể đốt cháy mỡ bụng, theo Eat This, Not That!

1. Củ khoai tây

Chất đốt cháy chất béo trong khoai tây là tinh bột kháng.

Tinh bột trong khoai tây trở thành "tinh bột kháng", có nghĩa là nó chống lại quá trình tiêu hóa và không làm tăng lượng đường trong máu, khi nó được làm lạnh sau khi nấu chín.

Vì vậy, hãy luộc chín một ít khoai tây và để nguội trước khi ăn. Bởi vì tinh bột của chúng không được tiêu hóa trong ruột non, vi khuẩn đường ruột của bạn xử lý nó, giúp cân bằng lượng đường trong máu và tối ưu hóa hệ vi khuẩn đường ruột của bạn, do đó thúc đẩy giảm cân.

Một đánh giá được công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition cũng cho thấy bằng chứng mạnh mẽ chứng minh rằng tinh bột kháng làm giảm mỡ cơ thể và mỡ bụng ở người.

2. Rong biển

Chất đốt cháy chất béo trong rong biển là fucoxanthin.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng hợp chất này có trong rong biển nâu, giúp giảm tích tụ mỡ bụng sâu ở động vật thí nghiệm.

Gần đây hơn, một nghiên cứu về Thực phẩm chức năng trong Sức khỏe và Bệnh tật đã thử nghiệm để xem liệu kết quả tương tự có thể được tìm thấy ở người hay không. Khi những người đàn ông và phụ nữ thừa cân uống một viên nang chứa 3 miligam fucoxanthin trong 4 tuần, họ có chỉ số BMI về trọng lượng cơ thể và vùng mỡ bụng thấp hơn so với nhóm dùng giả dược.

Các nhà nghiên cứu đã thấy sự thay đổi ở những người tham gia chỉ tiêu thụ 1 miligam hợp chất: tổng khối lượng chất béo, vùng mỡ dưới da và vòng eo cũng thấp hơn đáng kể. Có những lý do khác để cân nhắc món salad rong biển: nó cực kỳ ít calo, nhiều chất xơ giúp no và giàu i ốt, một khoáng chất quan trọng giúp tuyến giáp của bạn điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể, theo Eat This, Not That!

3. Quả ớt đỏ

Chất đốt cháy chất béo ở quả ớt đỏ là capsaicin.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, tiêu thụ hằng ngày một trong những hợp chất có trong hạt tiêu (capsaicin) giúp tăng tốc độ giảm mỡ vùng bụng bằng cách thúc đẩy cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Nó cũng hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue (Mỹ) phát hiện ra rằng chỉ cần tiêu thụ 1 gram ớt đỏ (khoảng 1/2 thìa cà phê) có thể giúp đốt cháy nhiều calo hơn sau bữa ăn và kiểm soát sự thèm ăn.

4. Củ gừng

Chất đốt cháy chất béo của củ gừng là gingerol.

Các nghiên cứu cho thấy gingerol, thành phần hoạt tính gia vị trong củ gừng, có thể sinh nhiệt, có nghĩa là nó khiến cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Metabolism, cho thấy những người uống trà gừng đốt cháy nhiều hơn 43 calo so với khi họ uống nước nóng thông thường. Gia vị cũng đã được chứng minh là làm giảm cảm giác đói.

5. Dưa cải bắp

Chất đốt cháy chất béo bí mật là probiotics.

Thực phẩm lên men từ bắp cải, như dưa cải bắp và kim chi, là một nguồn cung cấp probiotic, vi khuẩn tốt hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Một đánh giá gần đây về 20 nghiên cứu liên quan đến hơn 1.900 người lớn được báo cáo trên Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng (Mỹ), cho thấy rằng việc uống men vi sinh làm giảm cả trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể, với mức giảm mạnh nhất xảy ra ở những đối tượng thừa cân, theo Eat This, Not That!