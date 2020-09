6 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn đang tập thể dục quá nhiều

1. Bạn kiệt sức ngay cả khi ngủ đủ giấc

Nếu bạn ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm nhưng bạn thức dậy và cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, điều đó có thể cho bạn biết rằng bạn đang tập thể dục quá nhiều.

Một số người cũng gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không ngon giấc khi họ làm việc quá sức.

2. Bạn bị thương thường xuyên hơn

Tập thể dục vừa sức, cộng với ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi phù hợp... sẽ giúp bạn có nhiều sức khỏe và niềm vui Ảnh minh họa: Shutterstock

Căng cơ, co kéo, viêm và gãy xương do căng thẳng là tất cả các loại chấn thương thể thao phổ biến có thể xảy ra khi tập luyện quá nhiều.

Để giảm nguy cơ bị những chấn thương này, hãy kết hợp các bài tập giãn cơ năng động và rèn luyện tính linh hoạt vào các buổi tập luyện của bạn. Bạn cũng có thể chuyển đổi các bài tập của mình để không chỉ thực hiện một loại hình bài tập (như chạy hoặc đạp xe).

Hãy nhớ, phục hồi và nghỉ ngơi hợp lý là chìa khóa để ngăn ngừa chấn thương.

3. Bạn bị ốm thường xuyên hơn

Nhiều người trong chúng ta đã chịu rất nhiều căng thẳng do những thử thách trong công việc hằng ngày và cuộc sống gia đình. Tập thể dục là một hình thức giảm căng thẳng tốt, nhưng không nên tập quá nhiều.

Tiến sĩ Shauna Harrison, một chuyên gia sức khỏe cộng đồng và là người hướng dẫn thể dục ở Mỹ, cho biết, bằng cách đặt cơ thể của bạn trong tình trạng căng thẳng liên tục, hệ thống miễn dịch của bạn có thể bị ảnh hưởng. Sau đó, nếu bạn tiếp xúc với vi khuẩn hoặc vi rút mà cơ thể bạn thường chống lại một cách dễ dàng, bạn sẽ dễ bị ốm hơn.

4. Bạn cảm thấy tinh thần ủ rũ

Không phải mọi triệu chứng của việc tập thể dục quá sức đều là do thể chất! Sức khỏe tinh thần của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng.

Tiến sĩ Donna Copertino, một chuyên gia chỉnh hình chuyên về phục hồi chức năng (Mỹ) cho biết: Nếu bạn đã tập thể dục rất nhiều và bạn (hoặc những người thân yêu của bạn) nhận thấy rằng tâm trạng của bạn có vẻ khác thì bạn nên xem xét và thực hiện phục hồi và nghỉ ngơi thích hợp cho cơ thể và tâm trí của bạn, theo Eat This, Not That!

Cho dù bạn đang thực hành thiền định hay bạn thư giãn bằng cách say sưa xem chương trình tivi yêu thích, việc nghỉ ngơi tinh thần cũng quan trọng như thể chất.

5. Bạn đang ăn quá nhiều

Khi bạn tập thể dục, cơ thể bạn cần calo sau đó để cung cấp cho bạn năng lượng cho cả ngày. Bạn tập nhiều hơn và bạn nghĩ rằng mình cần ăn nhiều hơn, thế là bạn ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều là không tốt cho sức khỏe.

Điều quan trọng là phải thực hành ăn uống tỉnh táo để bạn biết được các dấu hiệu của cơ thể khi nào no. Mặt khác, hãy đảm bảo rằng bạn nạp đủ calo sau khi tập luyện. Ăn uống thiếu chất có thể khiến bạn cảm thấy chệnh choạng và có thể làm chậm tiến độ thể dục của bạn.

6. Bạn thiếu động lực tập luyện

Bạn đã bao giờ đến phòng tập thể dục và bắt đầu bài tập của mình, rồi cảm thấy chán nản. Mặc dù những cảm giác này có thể đến và đi trong suốt hành trình tập thể dục của bạn, nhưng nếu bạn đang gặp khó khăn bất thường trong việc thiếu động lực tập luyện, hãy bình tĩnh.

Tập luyện quá nhiều và những bài tập “một màu” dẫn đến không đạt được hiệu quả sẽ làm bạn chán nản.

Tiến sĩ Harrison cho biết: Điều quan trọng là phải dành thời gian cho việc kéo căng, bổ sung nước thích hợp và rèn luyện sự dẻo dai. Cũng đừng đánh giá thấp những gì một ngày nghỉ ngơi có thể làm cho bạn. Khi tôi nghỉ ngơi đủ, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, theo Eat This, Not That!