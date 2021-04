Chuyên gia nói về 4 lý do khiến bạn không thể giảm cân

1. Sự trao đổi chất của bạn đã thích nghi

Ngay cả khi chế độ ăn uống hiện tại của bạn đã giúp bạn giảm cân trong một thời gian, cơ thể bạn cuối cùng có thể đốt cháy ít calo hơn do hạn chế theo thời gian.

Kylie Ivanir, chuyên gia dinh dưỡng của Within Nutrition (Mỹ), giải thích: "Khi chúng ta tiêu thụ ít hơn mức bình thường, cơ thể chúng ta nhận ra rằng nó đang nhận ít năng lượng hơn. Nó phản ứng với điều này bằng cách 'thích nghi' và đốt cháy ít năng lượng hơn khi nghỉ ngơi", theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Ivanir đề nghị: Tăng khối lượng cơ để thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của bạn, có thể giúp bắt đầu giảm cân hơn nữa.

2. Bạn ăn nhiều hơn sau khi tập thể dục

Tập thể dục nhiều hơn là tốt nhưng do tập nhiều hơn mà ăn nhiều calo hơn, coi chừng dễ dẫn đến tăng cân Shuttertock

Nếu gần đây bạn đã thêm tập thể dục vào thói quen của mình, bạn có thể thấy rằng bạn thực sự gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Ivanir giải thích: “Mọi người thường cho phép mình vận động quá mức sau khi tập thể dục, đánh giá quá cao lượng calo mà họ đốt cháy trong khi tập luyện. Mặc dù tiêu thụ một bữa ăn thích hợp sau khi tập thể dục là quan trọng để phục hồi, nhưng việc tiêu thụ quá mức này thường đưa mọi người ra khỏi tình trạng thiếu hụt calo cần thiết để giảm cân".

3. Bạn đang ăn quá nhiều thực phẩm "ăn kiêng"

Chế độ ăn của bạn cho phép bạn ăn một số loại thực phẩm nhất định không có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều các loại phẩm đó tùy thích mà không bị tăng cân. Chuyên gia Ivanir nói rằng điều này đặc biệt phổ biến ở những người theo chế độ ăn kiêng low-carb hoặc ketogenic, những người thường ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng calo cao.

Theo chuyên gia Ivanir, một món ăn nhẹ phổ biến được lựa chọn trong số những người tập trung vào việc giảm tiêu thụ carbohydrate của họ là các loại hạt. Các loại hạt và bơ hạt cực kỳ bổ dưỡng, chúng rất giàu calo, có thể khiến mọi người không bị thâm hụt calo, do vậy không thể giảm cân.

4. Bạn đã cắt giảm lượng chất xơ của mình

Nếu bạn đã cắt giảm một số loại carbohydrate giàu chất xơ ra khỏi chế độ ăn uống của mình như một biện pháp giảm cân, thì về lâu dài bạn có thể trở thành kẻ xấu của mình.

Megan Byrd, chuyên gia dinh dưỡng của Oregon, cho biết: “Nếu bạn không ăn đủ chất xơ, rất có thể bạn sẽ cảm thấy thèm ăn điên cuồng giữa các bữa ăn hoặc bạn phải ăn nhiều calo hơn để no”, theo Eat This, Not That!