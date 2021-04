Giảm mỡ đùi: Đây là những gì bạn nên làm hằng ngày

Bên cạnh việc tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh và nhất quán, thực hiện các bài tập và hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp bạn duy trì một cơ thể săn chắc và gọn gàng.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi nhìn những lớp mỡ đùi cứng đầu của mình, đây là một số cách bạn có thể đốt cháy chúng dễ dàng, theo Times of India.

Đi bộ đường dài liên quan đến việc đi bộ và leo núi, giúp bạn rèn luyện cơ tứ đầu, chân, gân kheo và cơ mông. Do đó, nó có thể giúp bạn đốt cháy mỡ thừa xung quanh đùi và thậm chí có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn.

Nếu bạn đặc biệt muốn nhắm mục tiêu đến chất béo đùi của mình, thì bất cứ khi nào bạn có thời gian, hãy tập một số biến thể squat và lunge. Đây là một số bài tập siêu hiệu quả cho đùi và có thể giúp bạn săn chắc cơ.

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số bài tập tăng cường nhịp tim vào thói quen tập luyện hằng ngày để có kết quả hiệu quả hơn.

Ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến giữ nước dư thừa trong cơ thể, dẫn đến đầy hơi và thay đổi hình dạng của cơ thể, bao gồm cả đùi của bạn.

Do đó, điều quan trọng là bạn phải cắt giảm lượng muối ăn vào và bổ sung nhiều chất điện giải vào chế độ ăn uống của mình. Chất điện giải là sự kết hợp của canxi, magiê và kali, giúp tránh giữ nước dư thừa trong cơ thể.

Khi bạn đói và cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì, đó là lúc bạn phải lưu tâm. Ăn quá nhiều thường xuyên có thể làm tăng mỡ đùi của bạn. Điều đó nói rằng, tất cả những gì bạn cần làm là uống thật nhiều nước trước tất cả các bữa ăn của bạn.

Điều này không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn khiến bạn cảm thấy hài lòng và no, đó là lý do tại sao bạn sẽ ăn ít hơn.

Ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến sự gia tăng các chất béo khác nhau trong cơ thể, bao gồm cả mỡ đùi. Đây là lý do tại sao nó có liên quan đến tăng cân quá mức. Do đó, nếu bạn đang muốn giảm cân quanh đùi, điều quan trọng là bạn phải ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, theo Times of India.