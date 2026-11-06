SUV đô thị 'kén khách' giảm giá hơn 300 triệu tại Việt Nam

Cuộc đua giảm giá ô tô tại Việt Nam tiếp tục diễn ra sôi động khi nhiều hãng xe duy trì các chương trình ưu đãi nhằm tăng sức cạnh tranh trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý, Subaru Crosstrek, mẫu SUV đô thị nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản tiếp tục được nhà phân phối áp dụng mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng, qua đó đưa giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới gia nhập thị trường.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất từ Subaru Việt Nam, trong tháng 11.2026, cả hai phiên bản Crosstrek sử dụng động cơ xăng và hybrid đều được áp dụng kích cầu, với mức giảm từ 209 - 329 triệu đồng, tùy phiên bản và năm sản xuất.

Subaru Crosstrek tiếp tục được ưu đãi trong tháng 11.2026, với mức giảm cao nhất lên đến 329 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong đó, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sản xuất năm 2024 được giảm mạnh nhất, lên tới 329 triệu đồng. Mức ưu đãi này tương đương gần 26% giá trị xe, đưa giá bán từ mức niêm yết 1,268 tỉ đồng xuống còn 939 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản duy nhất của Crosstrek có mức giảm vượt mốc 300 triệu đồng.

Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight sử dụng động cơ xăng, sản xuất năm 2024 được giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỉ đồng xuống còn 809 triệu đồng. Với những xe sản xuất năm 2025, mức ưu đãi thấp hơn. Cụ thể, bản máy xăng giảm 209 triệu đồng, còn 889 triệu đồng; bản e-Boxer Hybrid giảm 269 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 999 triệu đồng.

Như vậy, cùng phiên bản, những chiếc Crosstrek đời 2024 hiện có giá thấp hơn xe đời 2025 từ 60 - 80 triệu đồng. Việc duy trì mức ưu đãi khác nhau giữa các năm sản xuất giúp người mua có thêm lựa chọn tùy theo ngân sách. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Crosstrek được giảm giá mạnh. Chính sách ưu đãi tương tự đã được Subaru triển khai trong những tháng trước đó và tiếp tục kéo dài sang tháng 11.

Sau ưu đãi, giá Subaru Crosstrek khởi điểm từ 809 triệu đồng, giúp mẫu SUV nhập khẩu Nhật Bản dễ tiếp cận hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Subaru Crosstrek chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 10.2024, thay thế mẫu Subaru XV trước đây. Với giá niêm yết ban đầu từ 1,098 - 1,268 tỉ đồng, mẫu xe này được định vị ở nhóm SUV đô thị cao cấp, hướng đến những khách hàng đề cao trải nghiệm vận hành và công nghệ an toàn. Tuy nhiên, mức giá vượt ngưỡng 1 tỉ đồng cũng khiến Crosstrek có phần "kén khách" khi đặt cạnh nhiều mẫu SUV đô thị phổ biến trên thị trường.

Khác với phần lớn đối thủ tập trung vào tính thực dụng, tiện nghi và khả năng tiết kiệm chi phí, Crosstrek sở hữu những đặc trưng riêng của thương hiệu Subaru. Cả hai phiên bản đều trang bị động cơ Boxer 2.0 lít, hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Trong đó, phiên bản e-Boxer Hybrid kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện hỗ trợ vận hành.

SUV đô thị nào bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2026?

Bên cạnh đó, mẫu SUV Nhật Bản còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái EyeSight 4.0, tích hợp các tính năng như phanh phòng tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ định tâm làn đường và đánh lái tự động khẩn cấp. Những trang bị này góp phần tạo nên sự khác biệt cho Crosstrek, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc chú trọng khả năng kiểm soát xe trên nhiều điều kiện mặt đường.

Dù vậy, trong phân khúc SUV đô thị vốn cạnh tranh quyết liệt về giá bán, những lợi thế kỹ thuật chưa hẳn là yếu tố quyết định lựa chọn của số đông. Thực tế, nhiều khách hàng vẫn ưu tiên mức giá dễ tiếp cận, không gian sử dụng và chi phí vận hành khi tìm mua một mẫu xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Sở hữu động cơ Boxer, hệ dẫn động bốn bánh S-AWD cùng công nghệ an toàn EyeSight, Subaru Crosstrek hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm vận hành ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở thời điểm hiện tại, mức giảm hàng trăm triệu đồng đang giúp Crosstrek thu hẹp đáng kể khoảng cách giá với các đối thủ. Đơn cử, Toyota Corolla Cross có giá niêm yết từ 820 - 865 triệu đồng, trong khi Mazda CX-30 được phân phối với giá từ 699 - 749 triệu đồng. Với giá khởi điểm sau ưu đãi còn 809 triệu đồng, Crosstrek bản xăng đời 2024 đã tiệm cận Corolla Cross, dù vẫn cao hơn Mazda CX-30.

Ở nhóm xe hybrid, Crosstrek e-Boxer đời 2024 sau giảm giá còn 939 triệu đồng, cao hơn Corolla Cross HEV nhưng đổi lại sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và những đặc trưng vận hành riêng của Subaru. Đây có thể là yếu tố để khách hàng cân nhắc khi lựa chọn giữa các mẫu SUV đô thị trong tầm giá dưới 1 tỉ đồng.

Nhìn chung, việc tiếp tục duy trì ưu đãi lớn giúp Subaru Crosstrek cải thiện khả năng cạnh tranh về giá bán, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng yêu thích xe nhập khẩu Nhật Bản. Dù vẫn là sản phẩm có định vị riêng và không hoàn toàn hướng đến số đông, mức giá mới đang giúp mẫu SUV này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn so với thời điểm mới ra mắt thị trường Việt Nam.