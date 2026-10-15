3 mẫu ô tô hybrid giảm giá mạnh tại Việt Nam, cao nhất gần 330 triệu

Cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục diễn ra sôi động trong tháng 10.2026. Bên cạnh các dòng ô tô sử dụng động cơ xăng truyền thống, nhiều mẫu xe hybrid cũng được các nhà sản xuất, phân phối và hệ thống đại lý gia tăng ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng, cải thiện sức cạnh tranh trong giai đoạn cuối năm.

Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra ngay cả khi sức mua ô tô hybrid đang có dấu hiệu phục hồi. Theo số liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9.2026, lượng tiêu thụ xe hybrid của các thành viên hiệp hội đạt 2.168 chiếc, tăng gần 56,2% so với tháng trước. Dù vậy, áp lực cạnh tranh và nhu cầu giải phóng hàng tồn kho vẫn khiến không ít mẫu xe phải duy trì mức ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Xe hybrid nhập khẩu giảm hàng trăm triệu đồng

Nổi bật nhất trong nhóm ô tô hybrid đang giảm giá tại Việt Nam hiện nay là Subaru Crosstrek. Bước sang tháng 10.2026, mẫu crossover nhập khẩu từ Nhật Bản tiếp tục được áp dụng mức ưu đãi lên tới 329 triệu đồng, tương đương gần 26% giá niêm yết. Cụ thể, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sản xuất năm 2024, vốn có giá niêm yết 1,268 tỉ đồng, hiện được chào bán với giá ưu đãi 939 triệu đồng. Trong khi đó, xe VIN 2025 cũng được giảm 269 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 999 triệu đồng.

Subaru Crosstrek Hybrid đang là một trong những mẫu xe giảm giá mạnh nhất, mức ưu đãi lên tới 329 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đây là mức giảm đáng kể đối với một mẫu crossover sử dụng hệ truyền động hybrid, trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng và công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight. Sau ưu đãi, giá bán Crosstrek Hybrid đã xuống dưới mốc 1 tỉ đồng, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhiều mẫu SUV, crossover phổ thông trên thị trường.

Tuy nhiên, mức giảm sâu nhất chủ yếu tập trung vào những xe đời 2024, cho thấy áp lực giải phóng lượng xe tồn kho của nhà phân phối và đại lý. Dù giá bán hấp dẫn hơn trước, người mua vẫn cần cân nhắc yếu tố năm sản xuất, nguồn xe còn lại cũng như giá trị bán lại về sau.

Không giảm mạnh như Subaru Crosstrek, mẫu sedan hybrid cắm sạc BYD Seal 5 DM-i cũng đang áp dụng gói ưu đãi có tổng giá trị hơn 96 triệu đồng. Theo đó, khách mua BYD Seal 5 phiên bản Premium sản xuất năm 2025 hiện tại được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 69,6 triệu đồng, cùng 15 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, nhà phân phối còn tặng bộ sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L với tổng trị giá 11,5 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi của mẫu sedan Trung Quốc này lên tới 96,1 triệu đồng.

BYD Seal 5 được áp dụng gói ưu đãi trị giá hơn 96 triệu đồng, góp phần tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan ẢNH: BÁ HÙNG

Với xe VIN 2026, chính sách hỗ trợ thấp hơn, gồm 50% lệ phí trước bạ, tương đương 34,8 triệu đồng và bộ thiết bị đi kèm trị giá 11,5 triệu đồng. Chương trình được triển khai từ tháng 9 và dự kiến kéo dài đến hết năm 2026.

Khác với Crosstrek, BYD Seal 5 không giảm trực tiếp toàn bộ giá bán. Mẫu sedan sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV) này vẫn giữ giá niêm yết 696 triệu đồng. Tuy nhiên, việc hỗ trợ lệ phí trước bạ kết hợp tiền mặt và quà tặng giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu, qua đó gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan.

MPV hybrid cũng hạ giá

Không chỉ các mẫu crossover hay sedan, nhóm MPV phổ thông sử dụng công nghệ hybrid cũng đang được đẩy mạnh ưu đãi. Trong đó, Suzuki XL7 Hybrid là cái tên gây chú ý nhất. Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe 7 chỗ nhập khẩu từ Indonesia hiện được giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Trong đó, một số đại lý chào bán xe với giá chỉ từ 515 triệu đồng, tức thấp hơn gần 85 triệu đồng so với giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này được ghi nhận với những xe XL7 Hybrid sản xuất năm 2026, thay vì chỉ áp dụng cho xe tồn kho từ các năm trước.

Ở chương trình ưu đãi chính thức trong tháng 10, Suzuki Việt Nam cũng hỗ trợ khách mua XL7 Hybrid tương đương 100% lệ phí trước bạ, đi kèm gói bảo dưỡng lên đến 3,5 năm và bảo hiểm vật chất một năm. Tổng giá trị ưu đãi được công bố lên tới 75 triệu đồng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ từ hãng và mức giảm tại từng đại lý có thể nằm trong cùng gói bán hàng, không mặc nhiên được cộng dồn.

Suzuki XL7 Hybrid sản xuất năm 2026 cũng được đại lý giảm giá mạnh, có nơi chào bán chỉ từ 515 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

XL7 Hybrid hiện sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid SHVS, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu nhưng không có khả năng vận hành độc lập hoàn toàn bằng điện. Với giá bán thực tế chỉ hơn 500 triệu đồng, mẫu xe Suzuki đang thu hẹp khoảng cách về giá với những lựa chọn MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer.

Dù vậy, áp lực cạnh tranh trong phân khúc này vẫn rất lớn. Theo VAMA, sau 9 tháng đầu năm 2026, Suzuki XL7 Hybrid tiêu thụ 1.321 xe, thấp hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc duy trì giá bán cạnh tranh và các chương trình ưu đãi trở nên quan trọng.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, các chương trình ưu đãi được dự báo tiếp tục là công cụ quan trọng để hãng xe và đại lý thúc đẩy doanh số. Với người tiêu dùng, đây là cơ hội tiếp cận ô tô hybrid với chi phí hợp lý hơn. Tuy nhiên, bên cạnh mức giảm được quảng bá, người mua cần xem xét kỹ năm sản xuất, điều kiện áp dụng ưu đãi và giá lăn bánh thực tế để lựa chọn phù hợp.