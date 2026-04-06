3 hãng xe ưu đãi lệ phí trước bạ mạnh tay nhất cho khách Việt

Bên cạnh các chương trình giảm giá tiền mặt hay tặng quà phụ kiện, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam vẫn duy trì hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ (LPTB) cho khách mua xe, như một công cụ kích cầu quen thuộc trong tháng 4.2026. Mức ưu đãi phổ biến 50 - 100%, áp dụng trên nhiều dòng xe. Trong số đó, Toyota, Honda hay Ford đang là những thương hiệu nổi bật khi triển khai chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ mạnh tay, trải dài ở nhiều phân khúc.

Toyota hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ cho các dòng MPV

Tháng 4.2026, để duy trì đà tăng trưởng, Toyota tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, tập trung vào các mẫu xe chiến lược. Trong đó, bộ đôi Toyota Vios, Toyota Yaris Cross áp dụng mức hỗ trợ 50%. Với giá bán niêm yết dao động từ 458 - 545 triệu đồng, khách mua mẫu sedan hạng B - Toyota Vios được giảm tương đương từ 23 - 27 triệu đồng. Còn với mẫu SUV đô thị - Toyota Yaris Cross, mức giảm dao động từ 33 - 37 triệu đồng.

Toyota áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bộ đôi MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio ẢNH: B.H

Trong khi đó, bộ đôi xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio, hãng xe Nhật Bản áp dụng chính sách ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ; thậm chí tặng kèm thêm gói bảo hiểm thân vỏ, lãi suất vay… Toyota Việt Nam cho biết, quy đổi ra tiền mặt, khách mua Toyota Veloz Cross trong tháng 4.2026 được giảm tới 111 - 114 triệu đồng, còn Avanza Premio giảm từ 98 - 106 triệu đồng. Nhờ đó, giá lăn bánh thực tế của hai mẫu xe này giảm đáng kể, xuống mức cạnh tranh hơn trong phân khúc MPV vốn đang có nhiều lựa chọn.

Việc đồng loạt ưu đãi các dòng xe chủ lực cho thấy Toyota đang nỗ lực giữ vững thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Honda ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hầu hết mẫu xe

Tương tự "đồng hương" Toyota, Honda cũng là thương hiệu ô tô áp dụng chính sách kích cầu thông qua hình thức hỗ trợ LPTB cho khách mua xe. Tuy nhiên, hãng xe Nhật này lựa chọn cách tiếp cận rộng hơn, khi triển khai mức ưu đãi 50% cho hàng loạt mẫu mã, từ sedan đến SUV và MPV.

Cụ thể, khách mua mẫu sedan hạng B - Honda City trong tháng 4.2026 được hỗ trợ từ 25 - 30 triệu đồng, tương ứng mức 50% lệ phí trước bạ áp dụng với giá bán niêm yết (dao động từ 499 - 569 triệu đồng).

Honda đồng loạt ưu đãi 50% LPTB cho hầu hết mẫu xe chủ lực ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm xe gầm cao, Honda CR-V (bản L) có giá 1,099 tỉ đồng, khách mua được hỗ trợ tương ứng khoảng 55 triệu đồng. Trong khi bộ đôi Honda HR-V và Honda BR-V cũng nhận ưu đãi tương tự, mức quy đổi ra tiền mặt dao động từ 35 - 50 triệu đồng, tùy mẫu và phiên bản. Sau khi quy đổi, mức giá thực tế của các mẫu xe này trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ chi phí sở hữu.

Ford hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe bán tải Ranger

So với hai đối thủ Nhật Bản, Ford áp dụng chính sách linh hoạt hơn khi kết hợp giữa hỗ trợ lệ phí trước bạ và các hình thức ưu đãi khác như tiền mặt hoặc quà tặng, tùy từng dòng xe.

Trong đó, mẫu bán tải chủ lực - Ford Ranger được áp dụng hỗ trợ LPTB từ 50 - 100%, tùy phiên bản. Với giá bán dao động khoảng 665 - 965 triệu đồng, mức ưu đãi quy đổi từ 40 - 90 triệu đồng. Điều này góp phần giảm đáng kể chi phí lăn bánh và duy trì sức cạnh tranh của Ranger, nhất là trong bối cảnh sức hút của nhóm xe bán tải đang giảm sút sau những thông tin điều chỉnh về chính sách hạn phân loại và quy định lưu thông.

Các phiên bản của mẫu bán tải Ford Ranger được ưu đãi LPTB từ 50 - 100% ẢNH: B.H

Tương tự, mẫu xe thương mại Ford Transit cũng được áp dụng ưu đãi 50 - 100% LPTB, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải. Trong khi đó, Ford Everest dù không hỗ trợ trực tiếp lệ phí trước bạ, nhưng khách mua được đại lý tặng tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất, với giá trị từ 20 - 34 triệu đồng.

Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, nhiều hãng vẫn đua kích cầu

Bên cạnh Toyota, Honda hay Ford, một số thương hiệu khác cũng áp dụng hình thức ưu đãi thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua, tuy nhiên chỉ triển khai với 1 - 2 mẫu hoặc phiên bản xe chủ lực. Theo đó, Mitsubishi đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho người mua mẫu Mitsubishi Xpander. Trong khi Suzuki áp dụng chính sách tương tự với Suzuki XL7 Hybrid.

Cuộc đua giảm giá tại thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng gay gắt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, ngoài hình thức kích cầu thông qua ưu đãi lệ phí trước bạ, thị trường ô tô Việt Nam đầu tháng 4.2026 vẫn chứng kiến cuộc đua giá khá gay gắt. Khi nhiều hãng xe đồng loạt áp dụng các chương trình điều chỉnh giá niêm yết, giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, hỗ trợ bảo hiểm hoặc phiếu nhiên liệu… nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh. Thậm chí, với một số mẫu xe, tổng mức ưu đãi cộng dồn có thể lên tới cả trăm triệu đồng, thậm chí tiệm cận 1 tỉ đồng.

Trong bối cảnh sức mua vẫn chưa thực sự phục hồi, các chuyên gai dự báo, cuộc đua kích cầu được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, khi các hãng xe nỗ lực thúc đẩy doanh số và duy trì vị thế trên thị trường.